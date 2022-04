Klimaaktivisten von „Extinction Rebellion“ kündigen Massenproteste in London an

London. Die Klimaschutzaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben neue Proteste im Zentrum Londons angekündigt. Wie ein Sprecher der Gruppe am Freitag sagte, soll es vom 9. April an tägliche Demonstrationen in der britischen Hauptstadt geben.

„Wir werden mehr Behinderungen verursachen als je zuvor und es wird unmöglich sein, uns zu ignorieren“, erklärte der Sprecher in einer Pressekonferenz laut der Nachrichtenagentur PA. Man erwarte eine „riesige Zahl“ von Menschen und werde in der Tradition des zivilen Ungehorsams den gewohnten Ablauf so lange stören, bis die Regierung und große Unternehmen einen Wandel einleiteten.

Am Freitag besetzten Klimaaktivisten von Extinction Rebellion und der Gruppe Just Stop Oil die Zufahrtsstraßen zu einer Reihe von Tanklagern für Öl in ganz England. An mehreren der Lager musste der Betrieb vorübergehend eingestellt werden, wie britische Medien berichteten. Die Polizei in der Grafschaft Essex teilte mit, es habe im Zusammenhang mit den Protesten mehrere Festnahmen gegeben.

Aktivisten der Gruppe Just Stop Oil hatten in den vergangenen Wochen immer wieder mit Protestaktionen bei Fußballspielen der englischen Premier League Aufsehen erregt, unter anderem, indem sie sich an Torpfosten ketteten.

Die britische Regierung arbeitet derzeit daran, eine erhebliche Gesetzesverschärfung durchs Parlament zu bringen, die der Polizei weitgehende Rechte zur Einschränkung des Demonstrationsrechts einräumen soll. Bislang scheiterte sie aber an Widerstand im Oberhaus.

RND/dpa