Vucic gewinnt Präsidentenwahl in Serbien offenbar klar

Belgrad. In Serbien hat das amtierende Staatsoberhaupt Aleksandar Vucic nach Schätzungen der Wahlforschungsinstitute Ipsos und Cesid erwartungsgemäß die Präsidentenwahl klar gewonnen. Nach Berechnungen beider Institute kam Vucic am Sonntag auf 59,8 Prozent der Stimmen und sein stärkster Gegenkandidat, Zdravko Ponos, auf 17 Prozent. Vucic könnte demnach seine zweite Amtszeit in Folge antreten.

Im Parlament liege Vucics Partei SNS mit 43,6 Prozent auf Platz eins, gefolgt von der Parteu Ujedinjeni mit 12,8 Prozent, erklärten Ipsos und Cesid weiter. Die nationale Wahlkommission kündigte an, dass erste Hochrechnungen aufgrund von Auszählungsergebnissen erst Montagabend bekanntgegeben werden.

Opposition sieht Unregelmäßigkeiten bei Wahlen in Serbien

Oppositionelle Gruppen erklärten am Sonntag, während der Wahl seien verschiedene Unregelmäßigkeiten beobachtet worden. So seien Stimmen im Namen von Menschen abgegeben worden, die verstorben seien oder nicht existierten, zudem hätten Aktivisten der Regierungspartei Geld im Tausch gegen Stimmen angeboten, hieß es. Ein Oppositionsführer wurde in Belgrad attackiert und erlitt Gesichtsverletzungen. Ein Vertreter der Regierungspartei wurde Berichten zufolge in der Stadt Niš attackiert.

In Serbien fanden am Sonntag Präsidenten- sowie vorgezogene Parlamentswahlen statt.

