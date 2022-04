„Und jetzt kommt Phönix“: Warum Wilhelmshaven seit 38 Jahren ein Flüssiggas-Terminal bauen will

Wilhelmshaven/Stade. Es hat einfach nie geklappt. Viermal gab es in den vergangenen Jahrzehnten in Wilhelmshaven Anläufe, ein Terminal für Schiffe zu bauen, die flüssiges Erdgas ins Land bringen könnten. Nirgendwo an der deutschen Küste existiert bisher eine vergleichbare Anlage. Das klang nach Marktlücke – war aber keine: Das Flüssiggas (englisch: „Liquified Natural Gas“, oder kurz: LNG) konnte mit dem billigen russischen Gas schlicht nicht konkurrieren. Zuletzt hatte man 2017 einen Versuch unternommen und ihn 2020 wieder beerdigt. „Und jetzt kommt der Phönix“, sagt John H. Niemann.

Der Phönix ist ein mythischer Vogel, der nach dem Tod aus seiner Asche wiedergeboren wird. Den Phönix LNG-Terminal hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reanimiert, als er in seiner „Zeitenwende“-Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg unter anderem bekannt gab, dass deutsche Flüssiggas-Anlandungsstellen gebaut werden sollten, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Der Kanzler nannte Brunsbüttel und Wilhelmshaven als Standorte. John H. Niemann, Präsident der Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-Vereinigung, hörte es mit Genugtuung: „Wir befassen uns seit 38 Jahren mit LNG.“

Ungefähr die Hälfte des Gases, das wir hierzulande für die Industrie und zum Heizen von Wohnungen verwenden, kommt aus Russland. Seit dem Überfall auf die Ukraine wird diskutiert, ob Deutschland nicht den Import stoppen müsste, um Moskau kein Geld mehr für seine Kriegskasse zu überweisen. Oder ob, andersherum, der lupenreine Despot Wladimir Putin uns bald den Hahn zudreht. In jedem Fall sind Alternativen gefragt, und eine wäre LNG. Das Flüssiggas, verkündete der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), könne bis zu zwei Drittel der Erdgasimporte aus Russland ersetzen.

600-mal dichter als normales Erdgas

Flüssiggas bekommt man in den USA sowie in Katar, Saudi-Arabien und Australien. Es handelt sich um normales Erdgas, das auf minus 161 Grad heruntergekühlt wird und sich dadurch verflüssigt – mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass es 600-mal weniger Platz braucht. Deswegen kann es in speziellen Tankschiffen transportiert und an den Terminals, an denen es angelandet wird, wieder in Gas umgewandelt werden; in Wilhelmshaven würde man das über Wärmetauscher mit Seewasser machen.

Im Besprechungsraum der Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-Vereinigung (Kürzel: WHV, wie das Autokennzeichen der Stadt), sitzen Präsident Niemann, sein Stellvertreter Hans-Joachim Uhlendorf und Geschäftsführer Ulrich Schilling um den Konferenztisch und legen dar, wieso Wilhelmshaven ihrer Ansicht nach der beste Standort für solche Terminals war und ist und sein wird: Tiefes Wasser, freie Kapazitäten, vorhandene Brücken (sprich: ein Stück ins Wasser hinaus gebaute Anlegekais) und Spezialisten vor Ort.

„Ich könnte schreien!“

Die Herren wirken aufgeräumt; sie sehen sich durch die Entwicklungen in der Welt in ihren Ansichten bestätigt. Sie hätten „immer wieder den Finger in die Wunde gelegt“, sagt Niemann. Noch bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU aus der letzten Merkel-Regierung hätten sie für mehr Unabhängigkeit von Russland plädiert. „Wissen Sie, was Altmaier gesagt hat? Er hat gesagt: Machen Sie sich mal keine Sorgen, die Russen sind zuverlässig.“ Niemann schaut über seine Hornbrille hinweg und sagt: „Ich könnte schreien.“

Da sie gerade dabei sind, räumen die drei auch gleich mit „den Grünen und den Aktivisten“ auf, die Genehmigungsverfahren verzögert und Investitionen verhindert hätten. Laut WHV-Vizepräsident Uhlendorf haben „die Politiker den Schwanz eingezogen vor den Shitstorms der Umweltverbände“.

Jetzt, nach dem Machtwort des Kanzlers, scheint alles anders zu sein. Wobei die Idee mit den Terminals gar nicht neu ist. Nach Recherchen der Wochenzeitung „Die Zeit“ hatte Olaf Scholz bereits 2020, noch als Angela Merkels Finanzminister, den Vereinigten Staaten angeboten, eine Milliarde Euro als Förderung für LNG-Terminals in – richtig: Wilhelmshaven und Brunsbüttel lockerzumachen. Damit wollte er den damaligen US-Präsidenten Donald Trump besänftigen, der die (jetzt obsolete) Russland-Gaspipeline Nordstream 2 bekämpfte, weil er Deutschland sein amerikanisches Frackinggas verkaufen wollte. Auch jetzt soll es Fördergeld geben; wie viel, ist noch nicht bekannt.

Drei Anlagen in Wilhelmshaven?

In Wilhelmshaven sind gleich drei Anlagen denkbar. Ein möglicher Bauherr ist die Firma Uniper aus Düsseldorf. Sie ist 2016 entstanden, als der Eon-Konzern sein Geschäft mit fossilen Brennstoffen loswerden wollte, und gehört inzwischen zum finnischen Energieriesen Fortum; die Uniper-Leute sind die, die 2020 mit dem letzten LNG-Versuch gescheitert waren. Dann gibt es das belgische Unternehmen Tree Energy Solutions (TES) mit einem Grundstück am Wasser. TES will eigentlich Wasserstoff importieren und ist dazu gerade eine Partnerschaft mit Eon eingegangen, aber die Firma kann auch LNG. Und in der Nachbarschaft residiert die Firma Nord-West Oelleitung GmbH, die es seit 1956 gibt und die ebenfalls gern mitmischen würde.

Es müssen dafür nicht immer gleich riesige Industrieanlagen entstehen. Zumindest anfangs könnte man sich mit sogenannten „Floating Storage and Regasification Units“ behelfen. Das sind meist ehemalige Tanker, die das Flüssiggas von den Lieferschiffen übernehmen und über Apparaturen zur Wiedererwärmung verfügen. Doch es reicht nicht, die Schiffe einfach an irgendeiner Mole zu vertäuen. Meist sind dafür Umbauten nötig – und dann muss das Gas ja auch weiterverteilt werden, mindestens bis zum 24 Kilometer entfernten Gasspeicher Etzel, was den Bau neuer Pipelines voraussetzt.

Niemann, Uhlendorf und Schilling sind etwas skeptisch, was den Bezug von Gas angeht. Katar sei so gut wie ausverkauft, ganz Asien frage LNG nach, und ob es genug verfügbare Tanker zur Anlieferung gebe – 100 Schiffe pro Terminal pro Jahr, rechnen sie vor –, sei auch noch offen. Doch man müsse alles versuchen.

30 Milliarden Kubikmeter LNG jährlich könnten, wenn es im Sinne der Akteure läuft, in Wilhelmshaven angelandet werden. Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat ministerielle „Taskforces“ zur Beschleunigung der Verfahren eingerichtet. In Wilhelmshaven schätzt man ihn als Wahlkreisvertreter und beobachtet, dass Lies im Herzen wohl der Wirtschaftsminister geblieben ist, der er früher war. Lies will erreichen, dass die ersten LNG-Importe 2023 in Wilhelmshaven ankommen. Bei der Firma Nord-West Oelleitung könnte das klappen, die Hafenwirtschaftsvereinigung vermutet, dass es ansonsten 2024 bis 2026 werden wird.

Wilhelmshaven - „in nationaler Verantwortung“

Im Wilhelmshavener Rathaus sitzt seit knapp drei Jahren der parteilose Carsten Feist auf dem Oberbürgermeistersessel. Er betont, Wilhelmshaven wolle nicht „Krisengewinnler“ sein, stehe jetzt aber „in nationaler Verantwortung“. Er bietet seine Stadt als den deutschen Energiehafen schlechthin an, vor allem für regenerative Energien. Das würde dem Ort gut tun: Er ist immer noch vom Niedergang des Olympia-Werks im Jahr 1991 gezeichnet, leidet unter Einwohnerschwund, die Arbeitslosenquote liegt bei 10 Prozent. Aber sie war auch schon mal höher, und Optimismus gehört bei Wilhelmshavener Oberbürgermeistern ohnehin zur Einstellungsvoraussetzung.

Jedenfalls will Feist alles für eine schnelle Realisierung der LNG-Terminals tun, „ohne dass der Umweltschutz ganz hinten runterfällt“. Die Formulierung dieses Halbsatzes zeigt schon, dass nach Feists Meinung der Umwelt- und Naturschutz zurückstecken muss. Er sieht jetzt andere Prioritäten. „Die Umweltverbände werden zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir ohne Energie nicht leben können. Die Menschen wollen nun mal ihre Bude beheizen.“

Noch etwas deutlicher wird – rund 130 Kilometer weiter östlich – der Stadtbaurat der Hansestadt Stade an der Elbe, Lars Kolk. Er schlägt konkret vor, dass man „das Verbandsklagerecht der Umweltverbände einschränken“ könne. Kurz zuvor hat der Rat der Stadt nahezu einmütig sein „vorzeitiges kommunales Einvernehmen“ für ein weiteres geplantes LNG-Terminal in Niedersachsen beschlossen, das ein Konsortium namens Hanseatic Energy Hub auf dem Stader Gelände der Firma Dow Chemical plant.

Stade hatte der Bundeskanzler gar nicht auf dem Sprechzettel, als er die möglichen Terminalstandorte erwähnte. Die niedersächsische Landesregierung in Gestalt von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) beeilte sich deswegen, nach Scholz‘ Rede auch für diesen Ort zu werben. Ein Regierungssprecher in Berlin präzisiert inzwischen, Scholz‘ Aufzählung sei „nicht abschließend“ gewesen.

Eine Milliarde Investition

Der Hanseatic Energy Hub (hinter dem ein belgischer Pipelinebauer, eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft und ein Hamburger Logistiker stehen) will von 2026 an 12 Milliarden Kubikmeter LNG und später auch Wasserstoff importieren. Die Planungsunterlagen für das Terminal sollen noch vor Ostern eingereicht werden. Stade sei auch deswegen „ideal“, sagt Kolk, weil Dow Chemical seine Prozessabwärme für die Rückumwandlung des LNG zur Verfügung stellen werde. Der Stadtbaurat und sein Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU) freuen sich, dass das einer Standortgarantie von Dow für Stade gleichkomme. Der Investitionsrahmen liegt bei einer Milliarde Euro.

Überall wird betont, man wolle eigentlich Bio-LNG (aus nicht-fossilen Quellen, etwa Stroh) und Wasserstoff anlanden. Doch unter dem Druck der Umstände müsse es erst mal normales Flüssiggas sein – was die Umweltverbände trotz des Krieges nicht so sehen.

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe in Berlin, sagt, an der Problematik fossiler Brennstoffe und den Naturschäden durch neue Anlagen habe sich ja nichts geändert, man müsse also Alternativen prüfen: LNG-Anlandung über vorhandene Terminals in anderen europäischen Ländern, eine Verringerung des Gasverbrauchs, mehr Konzentration auf Wasserstoff. Auch eine Sprecherin des BUND Niedersachsen warnt, man solle „nicht noch Geld in fossile Strukturen“ stecken, die sich dann ja amortisieren müssten und neue, umweltfreundliche Verfahren bremsten.