„Ihr Ziel ist die Entfachung eines Rassenkriegs“ – Schwerer Schlag gegen die militante Neonaziszene

Berlin. Es ist einer der schwersten Schläge gegen die militante Neonaziszene in Deutschland seit Jahren: Am frühen Mittwochmorgen durchsuchten rund 800 Beamte des Bundeskriminalamts (BKA), der Bundespolizei, mehrerer Landeskriminalämter und der Antiterroreinheit GSG9 die Wohnungen und Treffpunkte von 50 Beschuldigten in elf Bundesländern. Mehrere dieser Neonazis gelten nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) als bundesweit gut vernetzt und äußerst umtriebig.

Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen unter anderem die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Straftaten wie gefährliche Körperverletzung und Landfriedensbruch vor. Vier der 50 Neonazis wurden festgenommen und sollten am Mittwoch und Donnerstag einem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden. Auch der Militärische Abschirmdienst war nach Angaben der Bundesanwaltschaft in die Ermittlungen eingebunden. Laut einem Bericht des „Spiegel“ ist unter den Beschuldigten ein Unteroffizier der Bundeswehr.

„Mit den heute durchgeführten Exekutivmaßnahmen ist den Ermittlungsbehörden ein wichtiger Schlag gegen rechte Netzwerke gelungen“, sagte BKA-Präsident Holger Münch dem RND. Dieser Schlag stelle „einen weiteren großen Erfolg mit Signalwirkung im Kampf gegen die Politisch Motivierte Kriminalität“ dar, sagte der BKA-Präsident.

Rechtsmotivierte Straftaten seien nach wie vor die größte Bedrohung im Bereich der politisch motivierten Kriminalität in Deutschland, erklärte Münch. „Das BKA geht daher in enger Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden sehr konsequent gegen die gewaltbereite rechtsextremistische Szene vor“, fügte er an.

Angriffe und Morddrohung

Schwerpunkt des lange vorbereiteten Großeinsatzes war die thüringische Mittelstadt Eisenach. Schon seit Jahren ist die Stadt ein Schwerpunkt der gewaltbereiten Neonaziszene in Thüringen. Drei der vier Festnahmen erfolgten dort. „In Eisenach haben sich die Durchsuchungen vor allem gegen Mitglieder militanter Neonazistrukturen gerichtet, die in den vergangenen Jahren immer wieder Personen aus alternativen und antifaschistischen Kreisen und migrantische Menschen terrorisiert haben“, sagte die Linken-Landtagsabgeordnete und Kennerin der rechten Szene, Katharina König-Preuss, dem RND. Die Rechtsextremisten hätten regelmäßig Treffpunkte der linken Szene angegriffen und Menschen öffentlich mit dem Tod bedroht.

Besonders im Fokus der Ermittler steht der Eisenacher Leon R. Ihm wirft die Bundesanwaltschaft vor, Gründer und Rädelsführer der gewalttätigen Neonazi-Kampfsportgruppe Knockout 51 zu sein. Die Gruppe habe gezielt junge Männer indoktriniert und für den Straßenkampf ausgebildet. Die Gruppe sei außerdem darauf ausgerichtet gewesen, „erhebliche Straftaten“ zu begehen – vor allem Körperverletzungen gegen Angehörige des „linken Spektrums“, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Mitglieder der Gruppe hatten sich auch an Corona-Protesten in mehreren Städten teilgenommen.

Die Mitglieder der Gruppe hätten in Eisenach versucht, einen „Nazi-Kiez“ zu schaffen und hätten seit Mai 2021 sogar eigene „Kiezstreifen“ durchgeführt. Vor dem gewalttätigen Gebaren der Gruppe warnen Szenebeobachter schon lange. „Was Antifaschistinnen und Betroffene dieser rechten Gewalt seit Jahren sagen, wurde von den Thüringer Sicherheitsbehörden viel zu wenig ernst genommen“, sagte König-Preuss. Die Razzien und Festnahmen bezeichnete sie als „bedeutenden Schlag durch das BKA“.

In einem anderen von der Bundesanwaltschaft geführten Verfahren am Oberlandesgericht Dresden tritt Leon R. aktuell als Nebenkläger auf: Die Bundesanwaltschaft wirft mehreren Personen rund um die Leipziger Studentin Lina E. unter anderem vor, Leon R. und andere Rechtsextreme im Oktober 2019 in der von R. betriebenen Neonazikneipe „Bull‘s Eye“ in Eisenach überfallen zu haben.

Verbotene Neonazivereinigung Combat 18

Neben der Eisenacher Gruppe Knockout 51 richtete sich die Großaktion der Sicherheitsbehörden am Mittwoch auch gegen die im Oktober 2020 durch den damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verbotene Neonazivereinigung Combat 18 Deutschland. Die Bundesanwaltschaft wirft 21 Beschuldigten in ganz Deutschland vor, die verbotene Gruppierung weitergeführt zu haben. Darunter ist nach RND-Informationen auch der deutsche Combat-18-Anführer Stanley R., der seit einiger Zeit ebenfalls in Eisenach wohnt. Combat 18 – die 18 steht für die Buchstaben A und H, die Initialen Adolf Hitlers – stammt ursprünglich aus Großbritannien und hat sich dem „führerlosen“ bewaffneten Kampf verschrieben.

Der Großeinsatz richtete sich zudem auch gegen den deutschen Ableger der aus den USA stammenden rechtsextremen terroristischen Vereinigung Atomwaffen Division. In den USA werfen die Behörden Mitgliedern der Gruppierung die Begehung von fünf Morden vor. „Ihr Ziel ist die Entfachung eines ‚Rassenkriegs‘, aus dem die ‚weiße Bevölkerung‘ siegreich hervorgehen soll“, schreibt die Bundesanwaltschaft über die Gruppe. In Deutschland sei sie 2018 erstmals im Internet in Erscheinung getreten. 2019 hatte die Atomwaffen Division mit Flugblättern an mehreren deutschen Universitäten und Morddrohungen gegen Politiker für Aufsehen gesorgt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen zehn mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der Gruppe. Darunter ist auch der Eisenacher Leon R., dem auch die Rädelsführerschaft der Gruppe Knockout 51 zur Last gelegt wird.

Die Rechtsterroristen der Atomwaffen Division

Diese personelle Überschneidung ist nicht überraschend: R.s mutmaßliche Verbindung zur Atomwaffen Division ist bereits seit 2019 bekannt. Im November 2019 hatten Unbekannte die gesamte Serverdatenbank des internationalen Neonaziforums „Iron March“ veröffentlicht. Antifa-Rechercheure und Journalisten stießen bei der Durchsicht der Daten schnell auf private Chats, als deren mutmaßlichen Urheber sie Leon R. identifizierten. Die Chats brachten den Eisenacher mit Aktivitäten der Atomwaffen Division in Verbindung. Fraglich ist jedoch, ab wann die Thüringer Sicherheitsbehörden diese Aktivitäten im Blick hatten: Im März 2020 teilte das Thüringer Innenministerium auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten König-Preuss mit, es seien weder Aktivitäten noch Mitglieder oder Sympathisanten der Gruppe in Thüringen bekannt.

Neben diesen bekannteren Gruppierungen nahmen die Ermittler auch eine nach Angaben der Bundesanwaltschaft in den Jahren 2019 und 2020 im Internet agierende Chatgruppe mit dem Namen Sonderkommando 1418 ins Visier. Ziel der Gruppe sei es gewesen, „Anhänger für terroristische Anschläge zum ‚Rassenkrieg‘ und zur Zerstörung bestehender demokratischer Systeme unter Ersetzung durch ein neofaschistisches System zu gewinnen“, heißt es. Die Bundesanwaltschaft wirft deshalb fünf Beschuldigten die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor.

