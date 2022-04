Frankreich-Wahl 2022: Wann gibt es erste Hochrechnungen und Ergebnisse?

Bei der ersten Runde der richtungsweisenden Präsidentschaftswahl in Frankreich könnte Amtsinhaber Emmanuel Macron die absolute Mehrheit verpassen. Seine stärkste Herausforderin, die rechte Nationalistin Marine Le Pen, holte in den Umfragen vor der Wahl deutlich auf.

Die Wahllokale in Frankreich schließen um 20.00 Uhr. Vorher Hochrechnungen oder Prognosen zu veröffentlichen, ist nach französischem Recht verboten. Es drohten Geldstrafen von bis zu 75.000 Euro. Trotzdem gibt es schon vorher erste Schätzungen in belgischen und schweizer Medien. Sie dürfen aber nicht in Frankreich veröffentlicht werden. „Wir werden nicht um 17.00 oder 18.00 Uhr das Ergebnis verkünden, aber wir werden auch nicht darauf verzichten, erste seriöse Informationen zu verbreiten“, sagte der Chefredakteur der belgischen Zeitung „Le Soir“, Christophe Berti, laut der französischen Zeitung „Le Parisien“.

In der Vergangenheit hatten Millionen französische Internetnutzer am Wahltag auf belgischen Medienportalen nach den Schätzungen gesucht, bevor die ersten Hochrechnungen um 20 Uhr in Frankreich veröffentlicht wurden. Die 20-Uhr-Hochrechnungen basieren auf Stichproben, die in etwa 200 Wahllokalen gemacht wurden. Hier zeigen wir Ihnen die ersten Schätzungen aus Belgien und der Schweiz, die ab etwa 18 Uhr erscheinen sowie die letzten Umfragen vor der Wahl.

Die letzten Umfragen:

Die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs müssen sich höchstwahrscheinlich in einer Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen entscheiden. Die Stichwahl wäre in zwei Wochen, am 24. April 2022.

Sorgen in Berlin und Brüssel: Gewinnt Le Pen die Wahl?

In Brüssel und Berlin blickt man mit Spannung und Sorge auf die Wahl. Ein Sieg der Populistin Le Pen wäre ein Schock. Frankreich ist politisch und wirtschaftlich einer der wichtigsten Partner Deutschlands. Die Achse Paris-Berlin, derzeit als Tandem zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Macron, ist eine treibende Kraft in der Europäischen Union. In Brüssel versuchte der 44-Jährige Macron zuletzt verstärkt, sich als Reformer der EU zu inszenieren. In der Ukraine-Krise profilierte er sich als einer der führenden Vermittler.

Die Euroskeptikerin Le Pen droht jedoch mit einer grundsätzlichen Neuausrichtung des französischen Kurses, in der Europa nur noch eine nachgeordnete Rolle spielen würde und Deutschland nicht mehr der Partner der Wahl wäre. Stattdessen würde ein Frankreich unter Le Pen sich Ländern wie Ungarn oder Polen stärker zuwenden. Konfrontationen mit Brüssel wären vorprogrammiert und Frankreich könnte mit Le Pen vom Antreiber zum Bremser von EU-Initiativen werden.

Bei einem Sieg von Le Pen könnte in der aktuellen Krise angesichts des Kriegs die geschlossene Front Europas gegen Russland und die Pro-Ukraine-Koalition in Gefahr geraten. Auch in den USA wird dies mit großer Sorge gesehen. Wahlwerbung zeigte die 53-Jährige bis Ausbruch des Krieges noch bei einem Treffen 2017 mit Kremlchef Wladimir Putin. Nach einem Ende des Krieges könne Russland in absehbarer Zeit wieder ein Partner Europas werden, formulierte die Putinfreundin Le Pen bereits.

RND/dpa/scs