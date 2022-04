Türkische Kampfjets überfliegen erneut griechische Inseln

Athen. Zwei türkische Kampfbomber haben am Montag mehrere griechische Inseln in der östlichen Ägäis überflogen. Darunter waren die Insel Chios mit rund 52.000 Einwohnern sowie die drei kleineren Eilande Inousses, Arki und Lipsi. Wie der griechische Generalstab mitteilte, überflogen die Jets vom Typ F-16 die Inseln in einer Höhe von rund 7.600 Metern. Griechische Kampfbomber hätten die Flieger abgefangen, hieß es in einem Bericht des Staatsrundfunks ERT.

Bereits am 23. März hatten türkische Kampfbomber bewohnte griechische Inseln überflogen. In den ersten drei Monaten des Jahres habe es insgesamt 30 solcher Verstöße gegeben, heißt es beim Generalstab. Zudem seien türkische Jets in diesem Zeitraum 826 Mal unerlaubt in den griechischen Luftraum eingedrungen. Die EU hat solche Aktionen wiederholt verurteilt. Eigentlich hatten sich die beiden Nato-Länder erst im März darauf verständigt, angesichts des Kriegs in der Ukraine ihre Beziehungen zu verbessern, um die Südostflanke der Nato nicht zusätzlich zu belasten.

