Die Lage spitzt sich zu: Wie es aktuell um Mariupol steht

Die Situation in Mariupol ist bereits seit Wochen katastrophal: Die Menschen leben ohne Wasser, Lebensmittel, Strom oder Heizung. Viele Wohnhäuser sind nicht mehr bewohnbar, Krankenhäuser zerstört und russische Besatzer umzingeln die Stadt seit Wochen. Nun könnte sich die Lage in der Hafenstadt im Südosten der Ukraine weiter verschärfen: Ukrainer fürchten den Einsatz von Chemie-Waffen, russische Truppen bereiten indes eine Großoffensive auf den Donbass vor.

Wie ist die Lage in Mariupol?

Nach Angaben eines ukrainischen Beraters sei die Befreiung von Mariupol weiterhin nicht möglich. Militärisch werde allerdings alles getan, um ukrainische Verteidiger in der Stadt zu unterstützen, so der Berater. So sei das Nachrücken russischer Truppen durch Schäden an einer wichtigen Eisenbahnstrecke unterbrochen worden. Weiterhin hätten ukrainische Verteidiger den Hafen von Berdjansk angegriffen, um die Versorgung russischer Streitkräfte einzuschränken. Die Ukraine ruft alle „Eidtreuen“ dazu auf, sich dem Kampf für die Rückkehr in die Stadt und für den Sieg anzuschließen.

+++ Alle Entwicklungen im Liveblog +++

Im umkämpften Mariupol seien aktuell Truppen des ultranationalen Asow-Regiments im Einsatz gegen die russische Belagerung, so der Bürgermeister der Stadt, Wadym Bojtschenko. Russische Streitkräfte hätten die ukrainischen Verteidiger jedoch weiter zurückgedrängt, heißt es. Nach Angaben des ukrainischen Militärs würden russische Streitkräfte besonders die Gebiete eines Stahlwerks in Azowstal und des Seehafens in Mariupol angreifen.

Dort hätten sich zum einen die Asow-Truppen sowie ukrainische Soldaten verschanzt. Nach Angaben des Asow-Regimes hätte die russische Armee bereits Chemiewaffen gegen die Verteidiger Mariupols angedroht und auch eingesetzt. Dem Bericht ist zu entnehmen, dass am Montagabend eine unbekannte Substanz mit einer Drohne über der Stadt abgeworfen worden sei. Bestätigt wurde dieser Giftgas-Angriff aber nicht.

„Jeder Einsatz solcher Waffen wäre eine gefühllose Eskalation in diesem Konflikt, und wir werden Putin und sein Regime zur Rechenschaft ziehen“, sagte die britische Außenministerin Liz Truss. Das Verteidigungsministerium Großbritanniens hat zuletzt davor gewarnt, dass russische Soldaten auch in der Hafenstadt Mariupol auf international geächtete Phosphorbomben zurückgreifen könnten.

Berichte von Kriegsverbrechen

Laut Bojtschenko versuchten russische Truppen aktuell auch Kriegsverbrechen in Mariupol zu vertuschen: „Heute sammeln die Besatzer alle Leichen und räumen die Straßen von all dem. Wir wissen sogar, wohin diese Leichen gebracht werden, es gibt spezielle Lagerhallen“, so der ukrainische Politiker.

Dort würden die Russen die zivilen Leichen auf mehreren Wegen entsorgen wollen, um die Morde zu verschleiern: „Der erste Plan ist, diese Leichen in Massengräbern zu bestatten.“ Der zweite Plan seien mobile Krematorien, so Bojtschenko, „in die sie diese Leichen stecken und verbrennen wollen.“ In einer „Säuberungsaktion“ würden die Russischen Besatzer in sieben Tage Zehntausend Zivile Opfer vertuschen wollen.

Bislang sind die Berichte über mutmaßliche Gräueltaten in der Ukraine nicht offiziell bestätigt worden. Der Internationale Strafgerichtshof der Vereinten Nationen hat jedoch bereits Ermittlungen aufgenommen. Spitzenpolitiker der Bundesregierung und Europas verurteilten die Gräueltaten in Butscha, Borodjanka und Kramtorsk zuletzt und veranlassten neue Sanktionen und Waffenlieferungen.

Rettung von Zivilisten vor erwarteter Militäroffensive

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe die Befreiung der Stadt zur Chefsache gemacht. Verhandlungen hätten bereits erzielt, dass Menschen die Stadt durch humanitäre Korridore verlassen konnten – meist mit Privatautos oder Evakuierungsbussen. So konnten bereits 150.000 Menschen aus der belagerten Stadt gerettet werden, heißt es von Seiten der Ukraine.

Am Dienstag sollen erneut humanitäre Korridore zur Evakuierung der Bürger Mariupols eingerichtet werden. Die Menschen könnten erneut mit Privatautos in sichere Gebiete fahren, heißt es von ukrainischer Seite. Die Regierung der Ukraine hat die Menschen im Osten des Landes vergangene Woche dazu aufgefordert, die Region unverzüglich zu verlassen. Es stehe eine große und tödliche Offensive der russischen Armee auf den Donbass bevor, erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin Irina Wereschtschuk zuletzt.

Vertreter des Roten Kreuzes konnten Mariupol zuletzt fünf Tage hintereinander nicht erreichen. Die Hilfsorganisation versucht seit Längerem, Menschen aus Mariupol zu retten. Insgesamt scheiterten die ersten Evakuierungsversuche in Mariupol häufig, weil die Waffenruhe immer wieder unterbrochen wurde.

Die Denkfabrik Institut für Kriegsforschung (ISW) nimmt an, russische Streitkräfte würden die Eroberung von Mariupol in der kommenden Woche abschließen, hätten dann aber wahrscheinlich hohe Verluste erlitten. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte erklärte jedoch, die Verteidigung werde weiterhin „die Stadt dauerhaft und nachhaltig halten“.

Um sich aus den Fängen der russischen Umzingelung zu befreien, forderte Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht zu Dienstag die Lieferung von schweren Waffen. Außenministerin Annalena Baebrock (Grüne) zeigte ihre Bereitschaft für Lieferungen. Ob es dazu kommt, ist aber unklar, denn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verhält sich weiterhin zurückhaltend und machte deutlich, nichts von „Alleingängen“.

Von Leon Heyde/RND