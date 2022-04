Putins Schnüffler: Wie Russlands Nachrichtendienste in Deutschland arbeiten

Berlin. Die Botschaft der Russischen Föderation ist eine der imposantesten in Berlin – und auch eine der historischsten. Schon 1837 wurde an der Straße Unter den Linden im Herzen der Stadt die erste diplomatische Vertretung des russischen Kaiserreichs eingerichtet.

Ab 1942 nutzten die Nationalsozialisten das Gebäude als Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete. Zwei Jahre später wurde es durch alliierte Luftangriffe zerstört. Ein prunkvoller Neubau am selben Ort diente seit Anfang der 1950er-Jahre der Sowjetunion als Botschaft in der DDR. Nur wenige Hundert Meter vom Brandenburger Tor und dem damaligen Verlauf der Berliner Mauer entfernt, verrichteten auch die Spione des KGB ihre Arbeit.

Deutschland sei Schwerpunktregion für russische Dienste

Daran hat sich bis heute nur bedingt etwas geändert: Die Sowjetunion ist längst untergegangen, der KGB aufgelöst und durch Nachfolgeorganisationen ersetzt. Doch auch heute sind die Berliner Botschaft und die fünf Generalkonsulate die Zentren russischer Spionage in Deutschland. „Das Bundesamt für Verfassungsschutz schätzt, dass es etwa 200 russische Agentenführer in der Bundesrepublik gibt“, sagt der Friedensforscher und Nachrichtendienst-Experte Erich Schmidt-Eenboom dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Deutschland, sagt er, sei die Schwerpunktregion Nummer eins für die russischen Dienste in Europa. „Das ist dem politischen Gewicht geschuldet, das die Bundesrepublik in der Europäischen Union hat“, erklärt der Vorsitzende des Weilheimer Forschungsinstituts für Friedenspolitik, „aber auch unserer Spitzentechnologie in der Wirtschaft – insbesondere der Rüstungsindustrie.“

Jeder erkannte Spion ist ein Gewinn

Die meisten der bekannten hauptamtlichen russischen Nachrichtendienstler seien durch ihre diplomatische Immunität vor Strafverfolgung geschützt. Diese Spione halten sich offiziell als Botschaftssekretäre oder Attachés in den russischen Vertretungen in Deutschland auf. Loswerden kann die Bundesregierung sie nur, indem sie sie zu „Personae non gratae“ – unerwünschten Personen – erklärt und ausweist. Genau diesen Schritt ging das Auswärtige Amt Anfang April: 40 Mitarbeiter der russischen Vertretungen mussten Deutschland daraufhin verlassen.

Mehrere europäische Staaten waren schon in den Wochen zuvor so verfahren: Belgien wies 21 russische Diplomaten aus, die Niederlande 20 und Irland schickte vier russische Diplomaten nach Hause. Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen hatten kurz zuvor bereits zehn und Polen sogar 45 russische Diplomaten ausgewiesen.

Unter Nachrichtendienstlern stoßen solche Schritte jedoch auf Skepsis. „Jeder erkannte Spion ist ein Pluspunkt für die deutschen Sicherheitsbehörden“, sagt der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler, dem RND. „Man kann ihn beobachten, sein Bewegungsprofil nachvollziehen und überwachen, mit wem er kommuniziert“, erklärt Schindler. Wenn man die bekannten Agenten nach Hause schicke, stehe man wieder ganz am Anfang: „Man weiß dann nicht, ob ein neuer Kultur-Attaché auch ein Spion oder ein gewöhnlicher Diplomat ist.“ Für die Spionageabwehr sei es deshalb kein Vorteil, erkannte Nachrichtendienstler auszuweisen. Nichtsdestotrotz könne es politisch manchmal erforderlich sein, solche Zeichen zu setzen.

Alle drei russischen Dienste sind in Deutschland tätig

Aktiv sind in Deutschland vor allem der zivile Auslandsnachrichtendienst SWR und der Militärgeheimdienst GRU. „Der SWR hat etwa 13.000 und der GRU 12.000 Mitarbeiter. Der GRU ist aber traditionell am professionellsten, was die Beschaffung militärischer Informationen betrifft“, sagt Erich Schmidt-Eenboom. Seit mehreren Jahren sei jedoch zu beobachten, dass der GRU auch in der Wirtschaftsspionage ausgesprochen aktiv und erfolgreich sei. Und auch für spektakuläre Mordkommandos wie den Anschlag auf Sergei Skripal und den Berliner Tiergarten-Mord wird der GRU verantwortlich gemacht.

Neben den beiden offiziell für das Ausland zuständigen Diensten ist jedoch auch der Inlandsnachrichtendienst FSB – mit rund 350.000 Mitarbeitern der insgesamt mit Abstand größte – außerhalb der russischen Grenzen aktiv. „Auch in russischen Unternehmen in der europäischen Energiewirtschaft, wie Gazprom und Rosneft“, erklärt Erich Schmidt-Eenboom. Putin habe dort mehrere Hundert ehemalige KGB-Mitarbeiter und „Silowiki“ in führenden Positionen untergebracht. Als „Silowiki“ werden in Russland Mitarbeiter des Militärs und der Nachrichtendienste bezeichnet, die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in wirtschaftlichen und politischen Machtpositionen untergekommen sind. „Auch die betreiben natürlich wirtschaftliche Aufklärung“, sagt Schmidt-Eenboom.

Die Arbeit der drei russischen Dienste beschränkt sich nämlich nicht auf Botschaftsmitarbeiter, die mit diplomatischem Schutz in Deutschland sind. „Die Spione, die dem Bundesamt und den Landesämtern für Verfassungsschutz bekannt sind, bilden nur die Spitze des Eisbergs“, erklärt der frühere BND-Chef Schindler. Seriöse Aussagen darüber, wie viele russische Spione sich wirklich in Deutschland aufhalten, ließen sich nicht treffen. „Außer den Russen selbst weiß das niemand genau“, sagt Schindler.

Viel Aufwand für wenig spektakuläre Aktionen

Die Arbeit dieser Spione hat meist wenig mit den nervenaufreibenden Drehbüchern von Hollywood-Spionagethrillern gemein. Neben politischen und wirtschaftlichen Geheimnissen interessieren sich die russischen Dienste auch für die deutsche Wissenschaft. Wie sie dabei vorgehen, verdeutlicht der Fall des Augsburger Uni-Mitarbeiters Ilnur N. Der 29-Jährige wurde im Juni 2021 verhaftet. Vor dem Oberlandesgericht München wehrt er sich zurzeit gegen eine Anklage des Generalbundesanwalts, der ihm „geheimdienstliche Agententätigkeit“ vorwirft.

Bis zu seiner Festnahme hatte N. als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem naturwissenschaftlich-technischen Lehrstuhl der Universität Augsburg gearbeitet. Laut Anklage des Generalbundesanwalts nahm der russische Auslandsnachrichtendienst SWR spätestens im Herbst 2019 Kontakt zu N. auf, der einem Mitarbeiter des Nachrichtendienstes – als einfacher Konsulatsmitarbeiter getarnt – daraufhin bei mehreren Treffen Informationen zu Forschungsprojekten aus der Luft- und Raumfahrt übergeben hat. Interessiert war der SWR demnach vor allem an „den verschiedenen Entwicklungsstufen der europäischen Trägerrakete ‚Ariane‘“.

Viel kosten ließen die Spione sich die Informationen nicht: Insgesamt soll N. 2500 Euro in bar erhalten haben. Die Informationen, die N. seinem Kontaktmann übergeben haben soll, waren allerdings auch nicht sonderlich geheim: Es handelte sich um wissenschaftliche Artikel, die im Internet frei zugänglich waren. Vor Gericht erklärte Ilnur N., ihm sei nicht klar gewesen, dass sein Gegenüber ein Spion ist. Der Konsulatsmitarbeiter habe ihm erzählt, eine Bekannte wolle in Luftfahrtprojekte investieren und suche deshalb nach Informationen.

Warum wirbt der SWR dafür einen eigenen Informanten an? „Nachrichtendienste – insbesondere die russischen – legen viel Wert auf selbst beschaffte Dokumente und Informationen, selbst wenn man sie auch mit einer Google-Suche hätte finden können“, erklärt Gerhard Schindler. „Sie glauben, dass die Authentizität dadurch besser belegt ist.“ Deshalb setze man nicht nur in Russland lieber auf klassische Spione als auf eine schnelle Internetrecherche.

Zudem gehe es auch darum, mögliche Quellen zu identifizieren, die später Zugang zu wichtigen Informationen erhalten könnten. Das klassische Geschäft der Nachrichtendienste sei ein langfristiges. „Dabei steht möglicherweise erst am Ende die Belohnung für viele verbrauchte Ressourcen.“

Die „Illegalen“: Wie im Kinofilm

Wie lang angelegt manch russische Spionageoperation ist, zeigt der durchaus filmreife Fall des 2011 verhafteten Ehepaars Andreas und Heidrun Anschlag. Noch vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion waren die beiden vom KGB ausgebildet und mit ihren Tarnidentitäten ausgestattet als sogenannte „Illegale“ nach Deutschland geschickt worden. Ihre Legende: Sie seien als Kinder österreichischer Einwanderer in Lateinamerika aufgewachsen. Mit gefälschten Geburtsurkunden ließen sie sich 1984 in einem Standesamt in der Steiermark österreichische Pässe ausstellen.

Andreas Anschlag zieht als vermeintlicher Österreicher schon 1988 nach Aachen, Heidrun folgt ihm wenig später. Mehr als zwei Jahrzehnte führen sie als Ehepaar mit einer gemeinsamen Tochter ein unauffälliges Leben in Deutschland – bis sie im Oktober 2011 durch das Bundeskriminalamt festgenommen werden. Zuvor hatte der Verfassungsschutz von einem ausländischen Partnerdienst einen Hinweis auf die beiden Spione erhalten.

In den Jahren vor ihrer Verhaftung hatten die beiden einen Mitarbeiter des niederländischen Außenministeriums als Informanten geführt und so Dokumente über die EU und die Nato beschafft. Filmreif wirkt nicht nur das lange Doppelleben des Ehepaars, sondern auch die Kommunikation der Anschlags mit ihrem Arbeitgeber: Beschaffte Dokumente wurden auf USB-Sticks gespeichert und in Erdlöchern versteckt, Nachrichten aus Moskau empfingen sie per Kurzwellenfunk und dechiffrierten sie mit einer eigenen Entschlüsselungssoftware. Sie selbst schickten ihre Botschaften per Satellit nach Russland – oder hinterließen kryptische Geheimbotschaften unter Youtube-Videos. Andreas und Heidrun Anschlag wurden 2013 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, jedoch schon 2015 entlassen und nach Russland abgeschoben.

„Man muss davon ausgehen, dass es weitere russische Agenten gibt, die sich wie das Ehepaar Anschlag unentdeckt in Deutschland aufhalten“, sagt Gerhard Schindler. Alles andere als diese Annahme sei fahrlässig. Das Entsenden „Illegaler“ mit aufwendigen Legenden und einer noch aufwendigeren vorangegangenen Ausbildung mag wie ein Relikt aus den Zeiten des Kalten Kriegs wirken – doch vieles spricht dafür, dass die russischen Dienste an dieser alten Praxis weiter festhalten, obwohl sie in den vergangenen Jahren vor allem mit spektakulären Cyberangriffen auffielen.

Angesichts der Eskalation zwischen Russland und den EU- und Nato-Staaten seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine dürfte Russland seine Aktivitäten noch weiter verstärken. „Wir sehen schon länger eine Zunahme der russischen Nachrichtendienst-Aktivitäten im Ausland, nicht nur in Deutschland“, sagt Ex-BND-Chef Schindler, „und wir stehen sicherlich noch nicht am Ende dieser Entwicklung.“ Wenn kriegerische Auseinandersetzungen mit wirtschaftlichen Sanktionen verbunden seien, liege es auf der Hand, dass auch die nachrichtendienstlichen Aktivitäten zunehmen, erklärt er.

Von Felix Huesmann/RND