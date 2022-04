Türkische Justiz startet Verbotsverfahren gegen Frauenrechtsbewegung

Einer der einflussreichsten türkischen Frauenrechtsbewegungen droht das Verbot. Kritiker beschuldigen die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan, sie dulde Gewalt gegen Frauen. Auch der Europarat wirft der Türkei seit Langem mangelnde Achtung von Frauenrechten vor.

Seit über zwölf Jahren dokumentiert die Organisation „Kadin Cinayetlerini Durduracagiz“ (Wir werden Femizide stoppen) Gewalt gegen Frauen in der Türkei. Jetzt ermittelt die Justiz gegen die Organisation. Ein Staatsanwalt in Istanbul hat ihr Verbot beantragt. Begründung: Die Gruppe verstoße „gegen die Moral“ und wolle „unter dem Vorwand der Verteidigung von Frauenrechten die Familie zerstören“. Die Organisation sieht in dem Verbotsverfahren einen Versuch der Einschüchterung. Die Anklage der Staatsanwaltschaft sei „nicht nur ein Angriff auf uns, sondern auf die gesamte demokratische Öffentlichkeit“, schreibt die Organisation auf Twitter.

Erdogan hält Gleichberechtigung für „widernatürlich“

In der Türkei ist „Wir werden Femizide stoppen“ seit Langem ein Begriff. Die Organisation dokumentiert seit 2010 in allmonatlich veröffentlichten Berichten Fälle von Gewalt gegen Frauen. International bekannt wurde die Organisation in den beiden vergangenen Jahren durch ihren Kampf für den Verbleib der Türkei in der Istanbul-Konvention, einem 2011 am Bosporus unterzeichneten Vertragswerk des Europarats, das Gewalt gegen Frauen und Mädchen ächtet. Die Türkei hatte das Abkommen 2012 als erstes Land des Europarats ratifiziert. Aber im März 2021 ordnete Staatschef Erdogan per Dekret den Austritt seines Landes aus der Konvention an. Zur Begründung hieß es, das Abkommen widerspreche islamischen Werten und untergrabe die Familie.

Erdogan, der nach eigener Aussage die Gleichberechtigung von Mann und Frau für „widernatürlich“ hält, sagte anlässlich des Austritts aus der Konvention, die Türkei brauche „keine ausländischen Modelle, um die Rechte unserer Frauen zu schützen“. Vor allem das in der Konvention verankerte Verbot sexueller Diskriminierung stieß in der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP auf Kritik. Regierungspolitiker sehen darin „Propaganda für Homosexualität“.

Der von Erdogan verfügte Austritt aus dem Abkommen löste im Land selbst, aber auch international heftige Proteste aus. Viel bewirkt hat die Konvention in der Türkei aber ohnehin nicht. 2018 rügte der Europarat das Land wegen mangelnder Achtung von Frauenrechten und bescheinigte der Türkei beim Thema Gewalt gegen Frauen ein „völlig verzerrtes Verständnis“. Nach einer Statistik der auf Menschenrechte fokussierten Internetplattform Bianet wurden zwischen 2010 und 2021 in der Türkei 3175 Frauen von Männern getötet, 339 allein im vergangenen Jahr. Im Januar 2022 dokumentierte Bianet 23 Femizide, im Februar 22 und im März 25. Aber die Dunkelziffer ist groß. Viele Morde an Frauen werden verheimlicht, als Unfall oder Suizid verschleiert.

„Frauen werden getötet, wenn sie ein eigenes Leben führen wollen oder sich gegen die Vorschriften ihrer Partner oder Familien wehren“, sagt Fidan Ataselim, die Generalsekretärin der Organisation „Wir werden Femizide stoppen“. In 70 Prozent der Fälle werden die Morde von Ehemännern oder Partnern begangen, 18 Prozent der Täter sind Familienmitglieder.

Organisation will sich wehren

Wie es um die Frauenrechte in Erdogans Türkei bestellt ist, zeigte sich auch am diesjährigen Weltfrauentag, dem 8. März. Mit Plakaten wie „Wir schweigen nicht, wir fürchten nicht, wir gehorchen nicht“ und „Gemeinsam werden wir gewinnen“ demonstrierten Frauen im Istanbuler Stadtteil Kadiköy. Die Polizei nahm 40 Teilnehmerinnen der Kundgebung fest. Die Staatsanwaltschaft hat sie jetzt nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Anka wegen „Teilnahme an illegalen Versammlungen“ angeklagt.

Die Organisation „Wir werden Femizide stoppen“ will sich wehren. Sie hält die Vorwürfe für „erfunden und unbegründet“. Am Samstag protestierten Demonstranten in mehreren türkischen Städten gegen das drohende Verbot. Auf Twitter schrieb die Organisation: „Wir wissen, dass wir in diesem Kampf für unsere gerechte Sache nicht allein sind.“

Von Gerd Höhler/RND