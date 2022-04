„Die Versorgung wird schlechter“: Wenn Investoren Arztpraxen kaufen

Finanzinvestoren fokussieren sich in Deutschland zunehmend auf Arztpraxen und Medizinische Versorgungszentren, nachdem zuvor schon Kliniken und Labore gekauft wurden. In einer andauernden Niedrigzinsphase verspricht die naturgemäß stabile Gesundheitsbranche Anlegern ansprechende Renditen. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach mit Dr. Matthias Berndt, dem Vorsitzenden der Hausärzteverbands Niedersachsen, über diese Entwicklung. Berndt ist durchaus besorgt über die Konsequenzen der Kommerzialisierung. „Die Versorgung der Bevölkerung wird schlechter“, ist er überzeugt.

Herr Berndt, wenn ein Investor in Deutschland eine Arztpraxis übernehmen will, wie sieht das konkret aus? Kommt da jemand vorbei und sagt: Wollen Sie mir Ihre Praxis verkaufen? Oder klemmt ein Zettel im Briefkasten wie bei den Gebrauchtwagenkäufern?

Das Gesundheitssystem ist als interessanter Markt entdeckt worden. Die Investoren annoncieren zum Teil in Fachzeitschriften „Suche Praxis zur Übernahme“. Der überwiegende Teil der Anfragen erfolgt über gezielte Ansprache – über Anrufe oder Anschreiben von freundlichen Menschen, die ein Treffen vereinbaren wollen. Ob man nicht Interesse hätte, seine Praxis zu verkaufen oder sie in einen Verbund einzubringen.

Standard war früher, dass ein Arzt, der in den Ruhestand geht, seine Praxis an einen jungen Kollegen weiterverkauft. Überbieten die Finanzinvestoren inzwischen die Ärzte?

Welche Preise für diese Praxen bezahlt werden, weiß ich nicht, aber es ist offenkundig, dass die entsprechenden Fachärzte sie nicht kaufen. Es gibt verschiedene Marktsegmente. Nach meiner Kenntnis war der Laborbereich der erste, in den die Investoren massiv eingestiegen sind. Es gibt da vier, fünf Anbieter, die inzwischen 90 Prozent der Szene beherrschen. Da werden jährlich Beträge von Hunderten Millionen Euro umgesetzt. Die zweite Welle ist, dass diese Laboranbieter vor allem Arztpraxen kaufen, die intensive Labormedizin betreiben – beispielsweise in den Bereichen Hämatologie, Onkologie, Endokrinologie. Und es gibt Beschwerden von Ärzten, dass in den gekauften Praxen sehr viel Laborarbeit bei dem eigenen Labor geordert wird.

Ein Schlupfloch für den Praxenkauf ist offenbar, dass Krankenhäuser, die schon seit Längerem von Investoren gekauft werden, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) unterhalten können.

Investoren kaufen sich irgendeine Einrichtung, die schon im Markt besteht – Krankenhäuser oder Dialyseeinrichtungen – und gründen ein MVZ oder kaufen ein bestehendes MVZ und erwerben darüber dann weitere Kassenarztsitze. Dann wird etwas aus- oder eingegründet – es gibt Heerscharen von Anwälten, die sich damit beschäftigen, wie man das am besten gestalten kann.

In Medienberichten war von Augenarztpraxen die Rede, in die besonders gern investiert wird.

Die einzelnen Augenarztpraxen dienen da als „Staubsauger“ für ein OP-Zentrum, in dem die Kataraktoperationen (Grauer Star, Anm. d. Red.) gemacht werden. Dort wird das Geld gemacht. Wohingegen die normale Augenarztpraxis mit ihrer konservativen Behandlung von Sehstörungen und Augeninfektionen nicht so lukrativ ist.

Gesundheit ist für Investoren auch eine stabile Branche. Wenig Risiko – denn ärztliche Dienstleistungen werden immer benötigt werden.

Gesundheit ist ein Wachstumsmarkt. Und in der Niedrigzinsphase gibt es sonst eher wenige Anlagemöglichkeiten für Kapitalanleger.

Was wird anders, wenn die Gesundheit in möglicherweise fachfremden Händen liegt und Spekulationsobjekt wird?

Als selbständiger Arzt investiere ich in eine Praxis, um mein Leben zu bestreiten und meinen Beruf auszuüben. Im Vordergrund steht die Verantwortung gegenüber meinen Patienten. Für die Investoren ist der Patient dagegen ein Wirtschaftsobjekt. Ich hatte vor zehn Jahren ein Gespräch mit einem Privatpatienten, der sich als meinen „Kunden“ bezeichnete und maximal fünf Minuten Wartezeit forderte, andernfalls würde er gehen. Ich habe ihn dann gehen lassen und ihm gewünscht, kein Arzt möge ihn je als „Kunden“ betrachten. Denn wer in Menschen „Kunden“ sieht, will Gewinn machen, wer „Patienten“ sieht, will helfen. Ein ökonomisches Gesundheitswesen ist wichtig – eines, das effizient arbeitet und wirtschaftlich für alle Beteiligten ist. Was wir nicht wollen, ist ein kommerzielles Gesundheitswesen, das ausgepresst und missbraucht wird.

Einzelfälle werden da bekannt. In der „Süddeutschen Zeitung“ war jüngst von Augenärzten die Rede, die Patienten zu unnötigen Maßnahmen drängten. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittele, hieß es. Kann man sich auch vorstellen, dass notwendige Leistungen, die nicht genug Geld bringen, gar nicht mehr angeboten werden?

Das ist gar nicht hypothetisch – was nicht wirtschaftlich ist, wird immer zurückgefahren. Für Hausbesuche gibt es 23,88 Euro, das ist ein Fünftel dessen, was eine EDV-Kraft bekommt, die zu uns in die Praxis kommt. Es gibt Berichte von Praxen, die gar keine Hausbesuche mehr machen. Die Forderung des Hausärzteverbands ist, dass Leistungen wie Hausbesuche, die zwingend nötig sind, besser und extrabudgetär vergütet werden. Wenn eine Laborleistung mehr bringt als eine körperliche Untersuchung, dann wird der Markt dafür sorgen, dass mehr Laboruntersuchungen gemacht werden. Wenn eine Operation mehr bringt als eine Ernährungsberatung, dann wird der Markt dafür sorgen, dass mehr Reparaturen stattfinden als Prävention von Krankheiten. Wenn technische oder Laborleistungen Hunderte von Euro bringen und eine körperliche Untersuchung 15 Euro …

Das wäre in einer klassischen Arztpraxis anders?

Es gibt ja keinen Internisten, der ein Kernspingerät im Keller stehen hat. Und ich kann zwar auch als Kleinpraxis ein OP-Zentrum bauen und auch selbst Operationen durchführen, aber ich komme dabei nicht auf die Fallzahlen, die einen Skalierungseffekt ergeben. Außerdem spricht es sich rasch herum, wenn der Dr. Müller von nebenan immer ganz schnell operiert. Da ist der Ruf auch ganz schnell kaputt. Natürlich will auch eine klassische Praxis Gewinn machen – aber nachhaltig, denn man will seinen Patienten auch nach zehn Jahren noch ins Auge gucken können. Am Ende muss bei mir so viel übrig bleiben, dass ich – salopp ausgedrückt – in den Urlaub fahren kann. Venture-Capital-Geber dagegen streben – so mein Kenntnisstand – nach fünf Jahren einen Exit an, um dann mit deutlichem Gewinn wieder zu verkaufen.

Kann man als Patient eigentlich feststellen, ob man sich gerade in einer klassischen oder einer Investorenpraxis befindet?

Das ist eher schwierig. Wir haben schon vor zweieinhalb Jahren einen Antrag gestellt, dass die Kassenärztliche Vereinigung zusammenstellen solle, wer wem gehört. Das stellte sich als schwierig heraus, weil es im Gesetz nicht vorgesehen ist. Der Virchowbund hat gefordert, ein Transparenzregister zu erstellen. Dem schließe ich mich absolut an. Dieses Register sollte bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung liegen, um dann auch die bisher nicht kontrollierbaren bundesländerübergreifenden Konstrukte transparent zu erfassen. Bis jetzt passiert aber leider nichts. Da muss ein Bundesgesetz her.

Um Monopolbildung zu verhindern?

Zum einen das. Und um nachvollziehen zu können, wie Gelder aus dem System abgeschöpft werden, um zu sehen, wie etwa verschiedene MVZ einer Holding zusammenarbeiten, um Gewinnoptimierung zu erreichen. Ein Beispiel ist die Telemedizin und Videosprechstunde, die in der Corona-Zeit gehypt wurde. Kommt ein Patient dreimal in einem investorengeführten telemedizinischen Zentrum an, erst mit Kopf-, dann mit Bauch-, dann mit Rückenschmerzen, wird er dort in der Regel nacheinander mit drei Ärzten verbunden. Die dadurch anfallende Ordinationsgebühr wird hier dreimal zu 80 Prozent ausgeschüttet, weil es sich – formal gesehen – um drei verschiedene Praxen handelt. Kommt ein Patient in drei Wochen mit denselben Beschwerden dreimal in eine normale Gemeinschaftspraxis – erst mit Kopf-, dann mit Bauch-, dann mit Rückenschmerzen, kann die Ordinationsgebühr nur einmal abgerechnet werden. Das wurde schon vor Langem festgelegt, um zu verhindern, dass ein Patient zu oft pro Quartal einbestellt wird. Das telemedizinische Zentrum erhält also das Zweieinhalbfache für dieselbe Versorgung des Patienten. Ein Beispiel, wie Finanzinvestoren Lücken ausnutzen können.

Was verhindert werden könnte.

Der Gesetzgeber müsste dafür sorgen, dass Vergütungssysteme angeglichen werden. Wir haben das Thema inzwischen an verschiedenen politischen Stellen positioniert.

Der Arzt als Angestellter einer von Investoren gekauften Praxis – das kann auch Vorteile haben, oder?

Absolut. Verwaltungstätigkeiten fallen weg – die werden ja immer größer. Die technische Umsetzung der Digitalisierung abgeben zu können, ist ebenfalls eine Erleichterung für den angestellten Arzt. Denn von den ganzen Sachen, die in den letzten Jahren beschlossen wurden – Telematikinfrastruktur (die Datenautobahn des Gesundheitswesens, Anm. d. Red), elektronisches Rezept, elektronische Patientenakte – funktioniert, vorsichtig gesagt, ganz wenig. Innerärztlich wird von „Elektroschrott“ gesprochen. Auch mit Auflagen wie Sicherheits- oder Datenschutzkonzepten muss der angestellte Arzt sich nicht befassen. Und Personalverantwortung hat er auch nicht – anders als ein Praxisinhaber, der ja ein kleiner Unternehmer ist. Für viele ist es attraktiv zu sagen: Ich gehe da hin, arbeite meine 40 Stunden, und kümmere mich „nur“ um die Patienten, nicht um das wirtschaftliche Drumherum.

Und er braucht keine großen Summen in die Hand zu nehmen, um selbst eine Praxis aufzumachen.

Auch ein Punkt. Im Gesundheitswesen ändern sich so viele Dinge so schnell, dass die Planungssicherheit zurückgeht. Man überlegt sich, ob man einen Kredit in Höhe einer Viertelmillion oder mehr Euro aufnimmt, um eine Praxis zu gründen, wenn man als angestellter Arzt ordentliche Einkommensverhältnisse hat.

Der hausärztlich stark verwaiste ländliche Raum wird von den Investorenpraxen wahrscheinlich nicht gefüllt.

Zum einen gehen die dorthin, wo es lukrativ ist. Und zum anderen haben wir in den vergangenen Jahren nicht genügend Hausärzte ausgebildet. Jedes Jahr müssten 25 Prozent der Ärzte, die ihr Studium abschließen, Hausärzte werden. In den letzten 10, 15 Jahren waren das nur 10 bis 12 Prozent. Egal, ob ein selbständiger Arzt Träger einer Praxis ist, ein kommunales Gesundheitszentrum besteht oder das MVZ eines Investors – die fehlenden 13 Prozent Hausärzte fallen nicht vom Himmel.

Warum fehlen die?

Über die letzten 20 Jahre waren Hausärzte neben Kinderärzten am unteren Ende der Verdienstmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Facharztgruppen. Und das merken wir jetzt.

Was kostet eine Praxis, wenn ich heute eine kaufen wollte?

Hausarztsitze bekommen Sie auf dem Land komplett umsonst, in den Städten für 40.000 bis 60.000 Euro. Für einen Internistensitz zahlen Sie eine halbe Million Euro, bei Labor- und Radiologensitzen wahrscheinlich über eine Million. Dies spiegelt auch die Lukrativität einzelner Bereiche wider.

Wie sehen Sie die Zukunft, wenn das Investorentum im Praxensektor weiter wachsen sollte?

Es besteht die große Gefahr, dass durch die reine Kommerzialisierung gewinnbringende Dinge mehr gemacht werden und weniger lukrative Dinge wegfallen, wodurch die Versorgung der Bevölkerung schlechter wird.

Erwarten Sie, dass der Gesetzgeber jetzt agiert und diese Kommerzialisierung des Gesundheitswesens abbremst?

Das wäre für die Patienten zu wünschen. Ich habe jedoch den Eindruck, dass derzeit immer noch alle ziemlich mit Corona beschäftigt sind. Hier geht es um viel, viel Geld – es muss jemand viel Kraft haben, um gegen die Lobbyarbeit anzugehen. Das würde kein Zuckerschlecken.

Von Matthias Halbig/RND