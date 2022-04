Erdogan-Kritiker vor Gericht: Urteil über prominentesten politischen Gefangener der Türkei erwartet

Istanbul. Er ist der prominenteste politische Gefangene der Türkei: Osman Kavala, Unter­nehmer, Mäzen und Bürger­rechtler. Mit seiner Arbeit für eine Verständigung zwischen Türken, Kurden und Armeniern brachte Kavala den türkischen Staats­chef Recep Tayyip Erdogan gegen sich auf. Seit vier­einhalb Jahren sitzt er in Unter­suchungs­haft. An diesem Montag könnte das Urteil über Kavala und sieben Mitangeklagte gesprochen werden.

„Dass ich vier­einhalb Jahre im Gefängnis verbracht habe, ist nicht wieder­gutzumachen“ sagte Kavala am vergangenen Freitag den Richtern. Der Angeklagte, der seit dem Oktober 2017 in Unter­suchungs­haft sitzt, war per Video aus der Haftanstalt der Verhandlung zugeschaltet. Die vier­einhalb Jahre U‑Haft sind womöglich nur der Anfang.

Die Ankläger fordern für Kavala wegen angeblicher Beteiligung am Putsch­versuch vom Juli 2016 und Spionage „lebenslange Haft unter erschwerten Bedingungen“. Das schließt die Möglichkeit einer Begnadigung oder Entlassung aus. Der 64-Jährige müsste bis zu seinem Lebens­ende im Gefängnis bleiben.

Kavala spricht von „Verschwörungs­theorien“

Kavala bezeichnet die Vorwürfe als erfunden. Die Anklage basiere auf „eingebildeten Szenarien“ und „Verschwörungs­theorien“. Der wohl­habende Unternehmer gründete 2002 seine Stiftung Anadolu Kültür, die sich zivil­gesellschaftlichen Projekten wie der Kultur­förderung in der türkischen Provinz widmet. Zu den Partner­organisationen der Stiftung gehören unter anderem das Goethe-Institut und Amnesty International. Bei Staats­präsident Erdogan fiel Kavala schnell in Ungnade. Noch bevor überhaupt eine Anklage erhoben wurde, verurteilte er Kavala als „Spion“ und „Terror­finanzier“.

Zunächst wurde Kavala angeklagt, weil er angeblich die vom Istanbuler Gezi-Park ausgehenden Massen­proteste gegen die Regierung Erdogan 2013 angestiftet und finanziert habe. Als ihn ein Gericht 2020 von diesem Vorwurf freisprach, schob die Staats­anwaltschaft sofort neue Anklagen wegen „Umsturz­versuchs“ und „Spionage“ nach.

Europäischer Gerichtshof urteilt gegen Erdogan

Schon Ende 2019 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschen­rechte (EGMR) entschieden, es gebe keine stichhaltigen Beweise gegen Kavala; er werde gefangen gehalten, um ihn zum Schweigen zu bringen und andere Regierungs­kritiker einzuschüchtern, urteilten die Richter und ordneten die sofortige Freilassung an. Weil die Türkei bis heute dieses Urteil nicht umgesetzt hat, leitete der Europarat im Februar ein Ausschluss­verfahren gegen das Land ein.

Der Fall Kavala führte zu einem diplomatischen Eklat, als sich im vergangenen Oktober zehn ausländische Botschafter in Ankara, darunter die Deutschlands, Frankreichs, der USA und Kanadas, in einer gemeinsamen Erklärung unter Hinweis auf das Urteil des EGMR für Kavalas Freilassung einsetzten. Erdogan ordnete die Ausweisung der zehn Diplomaten an, musste aber später zurück­stecken.

Vergleich mit Justiz in Nazi-Deutschland

Amnesty International bezeichnete den Prozess gegen Kavala als „politisch motivierte Scharade“. Seit der Verhaftung im Oktober 2017 sei es „das einzige Bestreben der Justiz­behörden, Osman Kavala seine Freiheit zu nehmen“. Der Schriftsteller­verband PEN International erklärte, die Verfolgung Kavalas sei „ein weiteres Beispiel für die Menschen­rechts­krise in der Türkei“.

In seinem am vergangenen Freitag vor Gericht verlesenen und im Internet veröffentlichten Verteidigungs­plädoyer erklärte Kavala, die gegen ihn „fabrizierten“ Spionage­vorwürfe erinnerten ihn an die Praktiken der Justiz in Nazi-Deutschland. Die Erklärung schließt mit den Worten: „Nachdem ich vier­einhalb Jahre meines Lebens verloren habe, ist es mein einziger Trost, dass mein Prozess die fundamentalen Probleme des türkischen Justiz­systems offen­legen könnte, damit jene, die in Zukunft vor Gericht gestellt werden, ein faireres Verfahren bekommen.“

Von Gerd Höhler/RND