Bundeswehr fliegt erneut kriegsverletzte Ukrainer nach Deutschland

Die Luftwaffe der deutschen Bundeswehr soll am Donnerstag ukrainische Kriegsverletzte nach Leipzig einfliegen. Das berichtet am Mittwoch die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) unter Berufung auf das Landeskommando Ost der Bundeswehr in Dresden. Für den Transport werde die „fliegende Intensivstation“ A310 MedEvac (Medical Evacuation) der Luftwaffe eingesetzt, heißt es. Wegen der kriegsbedingten Flugverbotszone über der Ukraine solle die Maschine die Patienten in Polen an Bord nehmen. Ein Großteil soll im Leipziger Universitätsklinikum behandelt werden.

Nach Angaben der LVZ solle die Aktion am Flughafen Leipzig/Halle stillschweigend ablaufen, Journalisten seien laut Landeskommando Ost „ausdrücklich unerwünscht“, um die Patienten zu schützen. Erwartet würden schwer kranke und schwer verletzte Ukrainer, denn der Luftwaffen-Airbus A310 MedEvac ist für den Transport von Intensivpatienten vorgesehen, berichtet die Leipziger Tageszeitung. „In Leipzig werden die Patienten dann von einem Organisationsteam in Empfang genommen, das die Behandlung und gegebenenfalls den Weitertransport organisiert“, habe ein Bundeswehr-Sprecher erläutert.

Zuletzt hatte die Bundeswehr am 12. und 20. April kriegsverletzte Ukrainer zur Behandlung nach Deutschland geflogen. Die Evakuierungsflüge starteten jeweils in der polnischen Stadt Rzeszow. In der Vergangenheit waren bereits verwundete ukrainische Soldaten nach Deutschland gebracht worden. Außerdem gab es zivile Hilfstransporte. Initiator der Aktion sei das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn, so der LVZ-Bericht. Die Behörde agiere in enger Abstimmung mit der Europäischen Union und hat in Polen ein Sichtungsteam im Einsatz, das die Patienten auswählt, die an Bord der A310 MedEvac dürfen.

Das Flugzeug kann nach Angaben der Bundeswehr 44 Patienten liegend transportieren. Das maximal 25-köpfige medizinische Personal kann dabei bis zu sechs Patienten intensivmedizinisch versorgen. Einer der größten Einsätze der fliegenden Intensivstation war demnach der Rücktransport von verletzten Deutschen nach dem verheerenden Tsunami 2004 in Südostasien. Im März 2014 rettete die Maschine der Luftwaffe bereits Verletzte aus Kiew. Die A310 MedEvac sollte eigentlich bereits stillgelegt werden, der Betrieb war des Krieges in der Ukraine allerdings verlängert worden.

RND/dpa/hyd