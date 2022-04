So viele Impfpflichtverstöße gibt es in den 20 größten Städten Deutschlands

Den Gesundheitsämtern der 20 größten Städte Deutschlands sind bisher mehr als 47.000 Verstöße gegen die Impfpflicht im Gesundheitswesen gemeldet worden. Bußgelder oder Betretungsverbote hat es aber in keinem einzigen Fall gegeben. Das ergab eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) bei den Kommunen. Demnach haben Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie andere Einrichtungen des Gesundheitswesens den Gesundheitsämtern 47.263 Verstöße gemeldet. Die Zahlen können in den nächsten Monaten weiter steigen, wenn zum Beispiel der Genesenenstatus ausläuft und das Personal weiter ungeimpft ist.

Die meisten davon entfallen auf Berlin (6541), die einwohnerstärkste Stadt, gefolgt von München (5330) und Dresden (4821). Im Verhältnis zur Einwohnerzahl zeigt sich, dass es in Dresden mit deutlichem Abstand am meisten ungeimpftes Gesundheitspersonal gibt. Dort sind es 867 gemeldete Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. „Teils werden noch Nachweise erbracht“, sagte der Leiter des Dresdner Gesundheitsamts, Frank Bauer, dem RND. „Die Zahlen liegen unter den zunächst erwarteten Meldungen“, erklärte Bauer. Allerdings habe es in Sachsen einen Anstieg der Impfquote beim Personal in Senioreneinrichtungen gegeben.

Nach Dresden folgen Bonn und Hannover mit den meisten Meldungen über ungeimpftes Gesundheitspersonal, gemessen an der Einwohnerzahl. Am wenigsten Verstöße im Vergleich zur Einwohnerzahl wurden in Dortmund und Duisburg gemeldet. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es vereinzelt noch zu Nachmeldungen kommt“, heißt es aus Dortmund. Neben dem Ablauf des Genesenenstatus führt man dort an, dass ungeimpftes Personal aus Elternzeit oder längerer Krankheit zurückkehren könnte. Damit müssen auch die anderen Städte rechnen.

Impfpflicht gilt – aber noch keine Sanktionen

Seit dem 16. März gilt die Impfpflicht im Gesundheitswesen. Doch trotz der vielen gemeldeten Fälle haben die Gesundheitsämter der 20 größten Städte Deutschlands bisher noch keine Sanktionen gegen ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verhängt. Die meisten Ämter geben den gemeldeten Personen vier Wochen Zeit, um einen Impf- oder Genesenennachweis nachzureichen oder eine ärztliche Bestätigung, wonach sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann.

Allerdings gibt es Unterschiede bei der Frist und den Konsequenzen: In Köln und Bochum beispielsweise haben Ungeimpfte nur zwei Wochen Zeit, sich beim Gesundheitsamt zurückzumelden. „Wird in dieser Frist kein entsprechender Nachweis erbracht, kann ein Bußgeld verhängt werden“, sagte eine Sprecherin der Stadt Köln dem RND.

Bevor es Konsequenzen gibt, wollen einige Großstädte noch ein zweites Schreiben an die gemeldeten Personen verschicken. Frankfurt will darin für Beratungsangebote werben, Hannover erneut nach einem Nachweis fragen und dann soll es ein Bußgeld geben.

Andere Städte wollen dagegen nach Ablauf der Frist kein Bußgeld verhängen, sondern direkt Tätigkeits- und Betretungsverbote aussprechen. Eine Verhängung von Bußgeldern sei nicht vorgesehen, heißt es zum Beispiel aus Münster. Auch die Städte Düsseldorf, Essen und Hamburg sprachen auf RND-Nachfrage nur von einem Tätigkeits- oder Betretungsverbot und nicht von einem möglichen Bußgeld. Alle Städte betonten aber, dass über genaue Sanktionen immer im Einzelfall entschieden werde.

Sanktionen drohen ab Mitte Mai

Die Stadt Berlin äußerte sich zurückhaltend über mögliche Konsequenzen. „Wenn das Risiko einer Versorgungsgefährdung nicht besteht, leiten die Gesundheitsämter ein Bußgeldverfahren ein“, so eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit zum RND. Ob es „als letztes Mittel“ zu einem Tätigkeitsverbot komme, liege im Ermessen des jeweiligen Gesundheitsamtes.

Bis die Frist zur Rückmeldung abgelaufen ist und Gesundheitsämter erste Fälle prüfen, dauert es voraussichtlich noch bis Mitte Mai. Dann könnten die Städte erste Bußgelder oder Betretungs- und Tätigkeitsverbote verhängen.

Von Sven Christian Schulz /RND