Moderna beantragt EU-Zulassung für Impfstoff für Kleinkinder

Moderna hat die Zulassung seines Covid-19-Impfstoffs für Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) beantragt. Das teilte der Vakzin-Hersteller am Freitagabend mit. Erst am Donnerstag hatte das US-Unternehmen eine Notfallzulassung in den USA beantragt. Ende März meldete Moderna als erster Hersteller von Covid-19-Impfstoffen Zwischendaten zu seinem Kinderimpfstoff.

„Wir glauben, dass unser Impfstoff in der Lage sein wird, diese wichtige Altersgruppe vor SARS-CoV-2 zu schützen, was für unseren weiteren Kampf gegen Covid-19 unerlässlich ist und von den Eltern und Betreuern dieser Kinder besonders begrüßt wird“, teilte Stephane Bancel, Chief Executive Officer bei Moderna, in einer Pressemitteilung mit. In der EU ist der Moderna-Impfstoff Spikevax bisher nur für Kinder ab sechs Jahren zugelassen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat eine Impfung mit dem Moderna-Vakzin zuletzt jedoch nur Menschen über 30 Jahren empfohlen.

Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren erhielten im Abstand von vier Wochen ein Viertel der Erwachsenendosis. Wie Paul Burton, Chief Medical Officer bei Moderna, dem „Tagesspiegel“ sagte, führe das zu einem gleichen Antikörperspiegel wie bei Erwachsenen und „einem sehr guten Schutz“. Allerdings habe die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen symptomatische Erkrankungen bei etwa 40 bis 50 Prozent gelegen und damit unter dem üblichen Wert. „Mit dem Moderna-Impfstoff konnten wir oft eine Wirksamkeit von 95 oder 100 Prozent feststellen“, so Burton.

Als Grund für die geringere Wirksamkeit nenne Burton den Studienzeitpunkt: Die Daten wurden von Oktober bis Februar erhoben, als die Omikron-Variante dominierte. Diese unterscheide sich sehr von dem ursprünglichen Virus, erklärte der Sprecher gegenüber „Tagesspiegel“. Allerdings seien ausreichend hohe Mengen an Antikörpern vorhanden seien, um vor einer COVID-19-Erkrankung zu schützen. Zudem sei das Vakzin sicher und gut verträglich. Dennoch gehe er davon aus, dass auch Kinder eine Booster-Impfung brauchen.

RND/hyd