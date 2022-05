Kein Applaus für Bidens Jobwunder

Liebe Leserinnen und Leser,

eines muss man Joe Biden lassen: Er nimmt die Dinge mit trockenem Humor. Als er am Wochenende das traditionelle Korrespondenten­dinner im Weißen Haus eröffnete, sagte er mit Blick auf die anwesenden Journalistinnen und Journalisten: „Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein: mit der einzigen Gruppe von Amerikanern, die eine noch niedrigere Zustimmungsrate hat als ich.“

In der Politik geht es oft nicht ganz gerecht zu. Biden gibt sich gerade größte Mühe mit dem Rest der Welt, vor allem mit der Ukraine. Das von ihm angeschobene 33-Milliarden-Dollar-Programm der USA für militärische und zivile Hilfen wird nicht nur den Lauf der Geschichte in der Ukraine verändern. Es ist ein global wirkendes Vitalitätszeichen des Westens.

Ein zweiter Pluspunkt, auf den Biden verweisen kann, ist die Entwicklung auf Amerikas Arbeitsmarkt. Amerikas Jobmaschine ist wieder auf Touren. 93 Prozent der wegen Corona weggefallenen Jobs sind bereits wieder besetzt, hinzu kommt Wachstum in neuen Feldern. Dies alles schlägt sich inzwischen nieder in wahrhaft erstaunlichen Zahlen.

Seit Bidens Amtsantritt im Januar 2021 sind 6,7 Millionen neue Jobs entstanden. Allein im März 2022 wurden 431.000 Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenquote sank im April auf 3,6 Prozent, das ist der niedrigste Stand seit 52 Jahren. Die neuen Jobs bringen mehr Geld: Im Durchschnitt kletterten die Löhne binnen Jahresfrist um 5,6 Prozent.

Drei Faktoren verderben die Stimmung

Trotz dieses gigantischen Drehs am Arbeitsmarkt fühlen sich, Pech für den Präsidenten, viele Amerikanerinnen und Amerikaner auf neue Art verunsichert. Vor allem drei Faktoren verderben aktuell die Stimmung.

Die Inflationsrate ist inzwischen auf 8,5 Prozent gestiegen – und nagt damit auch an der Kaufkraft derer, die einen Job haben und in letzter Zeit Lohnzuwächse durchsetzen konnten. Die Erholung am Arbeitsmarkt, so schön sie ist, treibt die Inflation weiter an: Wenn Arbeitskräfte Mangelware sind, klettern Löhne und Preise. Anfangs nahmen viele Amerikanerinnen und Amerikaner die Geldentwertung auf die leichte Schulter. Inzwischen aber beginnt auch die amerikanische Mittelklasse zu rechnen: Was können wir uns noch leisten? Inzwischen werden weniger Whirlpools bestellt, weniger Blumenkuriere beauftragt, und Netflix meldete erstmals seit einem Jahrzehnt einen Rückgang der Abonnentenzahlen. Der Ausblick auf einen nachlassenden Wohlstand ist für die Amerikanerinnen und Amerikaner neu – und deprimierend. Nach einer Phase relativer Entspannung nimmt die Angst vor Kriminalität in den USA wieder zu. Das renommierte Meinungsforschungsinstitut Gallup meldet, zum ersten Mal seit 2016 gebe wieder eine Mehrheit (53 Prozent) der Befragten an, dass sie sich persönlich „große Sorgen“ wegen der Kriminalität mache. Stadtbewohnerinnen und ‑bewohner (58 Prozent) zeigen ein höheres Maß an Besorgnis als US-Erwachsene, die in Vororten (46 Prozent) und ländlichen Gebieten (51 Prozent) leben. Die Besorgnis der Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner sei seit 2021 um 9 Prozentpunkte gestiegen, meldet Gallup. Zugleich wächst neuerdings wieder die Sorge, die USA könnten im Kampf gegen illegale Einwanderung versagen. Aktueller Anlass ist die Debatte um Title 42, ein auf die Pandemie gestütztes striktes Einreiseverbot aus den Trump-Jahren, das noch bis zum 23. Mai gilt. Die Biden-Regierung tut sich schwer damit, genau zu erläutern, welche Regelungen in Zukunft gelten sollen. Die Republikaner warnen bereits vor einem Ansturm von Flüchtlingen – was auch nach Meinung des demokratischen Kongress­abgeordneten Greg Stanton aus Arizona nicht ganz unberechtigt ist: Es gebe das Risiko einer humanitären Krise, warnte Stanton bei einer Anhörung im Kongress. „Die Bundesregierung ist darauf nicht vorbereitet.“

In sechs Monaten sind Zwischenwahlen

Schlechte Laune trotz Jobwunder: Sollte es über den Sommer hinweg bei dieser Konstellation bleiben, müssen Bidens US-Demokraten bei den Zwischenwahlen mit einem Schlag ins Kontor rechnen. Neu gewählt werden am 8. November turnusgemäß ein Drittel des Senats und das komplette Repräsentantenhaus.

Derzeit kontrollieren die Demokraten neben dem Weißen Haus auch das Repräsentantenhaus und den Senat. Wahrscheinlich geht im Herbst mindestens die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Damit hätten die Republikaner in der zweiten Hälfte der Biden-Präsidentschaft große Mitspracherechte bei den meisten Gesetzen.

Die im Weißen Haus regierende Partei verliert fast immer bei Zwischenwahlen Sitze im Repräsentantenhaus. Unter Barack Obama verloren die Demokraten im Jahr 2010 verheerende 63 Sitze. Im Jahr 2018, zwei Jahre nach der Wahl von Donald Trump, büßten die Republikaner 41 Sitze im Repräsentantenhaus ein. In beiden Fällen ging die Kontrolle über die Kammer an die Oppositionspartei.

In diesem Jahr müssen die Republikaner nur fünf Sitze gewinnen, um die Mehrheit im 435 Mitglieder zählenden Repräsentantenhaus zu übernehmen. Dann verliert auch Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentanten­hauses, ihren Posten.

Biden scheint sich damit schon abgefunden zu habe. Manche in seiner Partei argwöhnen gar, er könne die neue Konstellation gar nicht abwarten. Tatsächlich hatte Biden von der Notwendigkeit gesprochen, dass im tief gespaltenen Amerika beide politischen Lager aufeinander zugehen. Von November an wird es wohl auch nicht mehr anders gehen. Dann kann und muss Biden das, was er stets gefordert hat, die ganz große nationale Konsenssuche, aller Welt praktisch vorführen.

Popping up: Jeder arbeitet, wo er will

Viele amerikanische Unternehmen wollten in diesen Tagen und Wochen eigentlich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück in die Büros beordern. Doch viele überlegten es sich am Ende anders.

Personalchefinnen und ‑chefs, Abteilungsleiter und ‑leiterinnen hatten schon in der Annäherung an den jeweiligen Stichtag gespürt: Die Vorfreude ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die physische Wiedervereinigung mit den lieben Kolleginnen und Kollegen ist geringer als gedacht. In Gegenden wie New York und Los Angeles, bei denen noch tägliche Staus den Stress erhöhen und die Produktivität mindern, schien die Rückkehr ins Büro als geradezu unsinnig.

Eine radikale Lösung für all diese Fragen teilte Airbnb dieser Tage seinen 6000 Mitarbeitenden mit. Wer weiterhin aus der Ferne mitarbeiten wolle, könne dies tun, erklärte CEO Brian Chesky – und zwar dauerhaft. Airbnb sagte seinen US-Mitarbeiterinnen und ‑Mitarbeitern auch zu, dass sie ohne Kürzung ihrer Vergütung in den USA hinziehen könnten, wohin sie wollen. In anderen Konzernen wird die Bezahlung vom Wohnort beeinflusst. Airbnb-Mitarbeitende können künftig auch zusätzlich zum Urlaub von überall auf der Welt arbeiten, wobei hier ein Limit von 90 Tagen pro Jahr gilt.

Google und Microsoft wollen indessen, dass die meisten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zumindest an drei von fünf Tagen in ihren Büros sind. „In diesem Punkt bin ich Traditionalist“, sagt der Ex-CEO von Google, Eric Schmidt. Jungen Leuten müsse man auf diese Art erst mal beibringen, dass sie nicht mehr an der Uni sind, sondern bei einem Unternehmen arbeiten.

Allerdings lassen sich die großen US-Konzerne einiges einfallen, um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Rückkehr in die Büros zu versüßen. Als in der Google-Zentrale in Mountain View, Kalifornien, die ersten Arbeitstage in den Büros anstanden, lockten nicht nur Spiel und Spaß in erweiterten firmeneigenen Freizeit­einrichtungen. Es wurden auch Foodtrucks aufgefahren, Gourmetköche gingen ans Werk, und zur „Return to Office“-Feier trat dann auch noch ein neuer amerikanischer Superstar auf die Bühne, die Rapperin und Songwriterin Lizzo.

Deep Dive: Warum DeSantis mit Disney streitet

Amerika hat eigentlich dringendere Probleme als den Umgang mit LGBTQI-Themen in der Schule. In Florida aber gefällt es dem republikanischen Gouverneur Ron DeSantis (43), sich deswegen ausgerechnet mit dem größten Arbeitgeber seines Bundesstaats herumzustreiten: Disney. Dem Zeichentrick- und Medienkonzern gehört das Walt Disney World Resort in Orlando, der mit 11.330 Hektar der größte Freizeitpark der Erde, der jährlich 17 Millionen Besucherinnen und Besucher durch seine vier Themenparks (Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios, Disney’s Animal Kingdom) schleust.

DeSantis führt einen Kulturkampf von rechts – und zwar planvoll. Für den Fall, dass Donald Trump nicht selbst antritt, gilt der Gouverneur aus Florida als der aussichtsreichste republikanischer Präsidentschafts­kandidat für die Wahl im Jahr 2024.

Eine von DeSantis angeschobene Regelung für Floridas Schulen (House Bill 1557, Parental Rights in Education Act) wurde in den gesamten USA bekannt als „Don’t Say Gay“-Gesetz. Lehrerinnen und Lehrern wird darin untersagt, in Grundschulen Fragen der sexuellen Orientierung und Geschlechts­identität „in einer Weise zu behandeln, die für Schüler nicht alters- oder entwicklungs­gerecht ist.“ Wegen seiner vagen Sprache könnte es sein, dass das Gesetz de facto wenig verändert. LGBTQI-Aktivistinnen und ‑Aktivisten schlugen dennoch Alarm, sie sehen in dem Gesetzt einen Versuch, ähnlich wie in Ungarn Diskussionen über diverse Lebensstile in Schulen zu unterbinden.

Führungskräfte von Disney lehnten es zunächst ab, sich zu dem Gesetzentwurf zu äußern. Aber nach einem Aufschrei unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde Disney-CEO Bob Chapek überraschend deutlich und erklärte, er habe „Gouverneur DeSantis angerufen, um unsere Enttäuschung und Besorgnis darüber auszudrücken, dass die Gesetzgebung dazu verwendet werden könnte, LGBTQ-Familien herabzusetzen.“

Prompt zog der verärgerte DeSantis seinerseits die Keule heraus und schlug zurück: Er strich eine seit Jahrzehnten in Florida geltende besondere Steuer- und Regulierungs­autonomie in Disney World – damit steigt für Disney die Steuerlast. Das rechtspopulistische Amerika jubelte über diesen Hieb gegen die Globalisten.

„Dieses Florida-Debakel ist vielleicht keine Kunst, aber es ist sicherlich Avantgarde“, schreibt Derek Thompson im Magazin „The Atlantic“. Inflation? Energiekrise? Klimawandel? Alles nicht mehr wichtig. Jetzt geht es um Wokeness, Anti-Wokeness, Cancel-Culture: „Worte über Worte über Worte.“ Hier und nirgendwo anders, schreibt Thompson in seinem bitterbösen Aufsatz, liege „die Zukunft der amerikanischen Politik“.

Way of Life: 30 Minuten früher aufstehen

New York, ohnehin schon „die Stadt, die niemals schläft“, diskutiert jetzt auch noch über die Anregung, generell früher aufzustehen. Dani Blum, Wellness-Expertin der „New York Times“, gab dieser Tage ihren Leserinnen und Lesern den Tipp, früher das Bett zu verlassen, als sie es bislang gewohnt seien. Auf diese Art könne man den ganzen Tag „ruhig bleiben wie ein Mönch“.

Blum zitiert Shunmyo Masuno. Der Japaner ist selbst Mönch, zugleich allerdings ist er Autor einer munter wachsenden Zahl von Büchern. Das neueste heißt: „Don’t Worry – 48 Lessons on Achieving Calm“.

„Der Trick, sich den ganzen Tag besser zu fühlen und ein Gefühl der Erfüllung zu haben, ist, früh aufzustehen“, predigt Masuno. 30 Minuten vor dem üblichen Zeitpunkt reichten schon aus.

Und was genau soll man in der gewonnenen Zeit tun? An dieser Stelle wird der Mönch erstaunlich profan. Masuno empfiehlt, die ersten zehn Minuten des Tages mit Reinigungsarbeiten zu verbringen und für jeden Tag einen anderen Bereich festzulegen – die Küche am Montag, den Flur am Dienstag und so weiter. Schon in seinem auch ins Deutsche übersetzten Buch „Zen Your Life: kleine Veränderungen mit großer Wirkung“ (2019) heißt es: „Reihe deine Schuhe ordentlich auf, nachdem du sie ausgezogen hast.“

Man mag das belächeln. Doch offenbar bedient Masuno auch mit solchen Tipps eine Nachfrage. In einer aus den Fugen geratenden Welt wächst bei vielen Menschen die Sehnsucht nach Ordnung.

