Sozialmediziner Gerhard Trabert: Schwangere in der Ukraine besonders gefährdet

Berlin. Es soll eine Reise zu hilfebedürftigen Menschen in der Ukraine werden. Der Außenexperte der Linken, der frühere Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi, der Kandidat der Partei bei der Bundespräsidentenwahl im Februar, der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert, sowie Fraktionssprecher Michael Schlick haben sich am Dienstag auf den Weg ins Kriegsgebiet gemacht - ohne Personenschutz durch das Bundeskriminalamt und ohne Genehmigung des Bundestagspräsidiums. Neben Lwiw und Kiew wollen sie auch nach Butscha und Irpin fahren.

„Alle reden über Waffen. Wir fahren in Orte, in denen es schlimme Verbrechen gegeben hat und wollen sehen, was dort gebraucht wird“, sagte Gysi dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Dienstagabend am Telefon. Am Mittwoch sei ein Besuch in einer sogenannten Armen-Küche in Lwiw geplant. In Kiew und Umgebung wollen sie von Donnerstag an Krankenhäuser und Hilfsorganisationen aufsuchen. Am Sonntag wollen sie zurück nach Deutschland fahren.

„Die verletzlichsten Wesen überhaupt“

Gysi teilte mit, dass der ukrainische Botschafter in Deutschland, Anrij Melnyk, seine Bitte nach Gesprächskontakten zum Parlament und Außenministerium in Kiew nicht beantwortet habe. Unterdessen traf Unionsfraktionschef Friedrich Merz am Dienstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew.

Trabert will einer Klinik nahe Kiew ein von dem Mainzer Verein „Armut und Gesundheit in Deutschland“ gespendetes sogenanntes Dermatom zur Transplantation von Haut übergeben. Ferner bringt er Medikamente und Verbandsmaterial mit. Und er wird das Augenmerk noch auf eine andere Notlage richten: Fehl- und Frühgeburten.

Der Sozialmediziner sagte dem RND: „Schwangere Frauen stehen im Kriegsgeschehen nie im Fokus. Die Zahl der Früh- und Fehlgeburten ist durch Flucht und Todesangst im Krieg aber wesentlich höher als in Friedenszeiten.“ Er werde sich die Lage vor Ort anschauen und nach seiner Rückkehr nach Deutschland nach Kooperationspartnern suchen, um Brutkästen zu organisieren und in die Ukraine zu schicken. „Ungeborene Kinder und Neugeborene sind die verletzlichsten Wesen überhaupt. Wir müssen in ihr Leben investieren und den Frauen helfen.“ An sie werde im Krieg viel zu wenig gedacht.

