Wie viele öffentliche Bunker es in den Bundesländern noch gibt

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wächst auch in Deutschland wieder die Angst vor einem Krieg. So rücken Zivilschutzbunker, bis vor Kurzem noch als Relikte des Kalten Krieges in Vergessenheit geraten, wieder in den Fokus. Nach Angaben der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verfügt der Bund derzeit noch über 599 solcher Schutzräume für den Kriegsfall.

Die meisten davon liegen in Baden-Württemberg und Bayern mit 220 und 156 öffentlichen Schutzräumen. Im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen gibt es nur noch 50 solcher Anlagen, das kleine Saarland verfügt über eine verhältnismäßig große Zahl von 42. In Ostdeutschland gibt es gar keine zivilen Schutzräume mehr. Die ehemaligen DDR-Anlagen wurden nach der Wiedervereinigung nicht in das Zivilschutzkonzept der Bundesrepublik übernommen.

Übersicht: In welchem Bundesland gibt es noch Bunker?

Schleswig-Holstein: 14 Hamburg: 33 Bremen: 2 Mecklenburg-Vorpommern: 0 Niedersachsen: 58 Brandenburg: 0 Sachsen-Anhalt: 0 Berlin: 4 Thüringen: 0 Sachsen: 0 Nordrhein-Westfalen: 50 Hessen: 15 Rheinland-Pfalz: 5 Saarland: 42 Baden-Württemberg: 220 Bayern: 156

Hessen, Rheinland-Pfalz und Bremen verfügen über besonders wenig Zivilschutzräume. Allerdings ist die Gesamtkapazität der Bunker sowieso äußerst gering. Selbst die 2000 öffentlichen Schutzräume, die der Bund bis zum Ende des Kalten Krieges unterhalten hatte, hätten nur einem Bruchteil der Bevölkerung Schutz geboten.

Herrmann fordert bessere Warnsysteme anstatt neuer Schutzräume

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Joachim Herrmann (CSU), stellt die Möglichkeit eines Zivilschutzes durch Bunker grundsätzlich infrage: „Hinsichtlich der Reaktivierung von Bunkeranlagen und Schutzräumen muss meines Erachtens der Nutzen für die breite Bevölkerung in Ruhe überdacht werden. Diese boten auch früher im Schnitt deutlich weniger als 5 Prozent der Bevölkerung Schutz“, sagte der bayerische Innenminister dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die vom Bundesinnenministerium angekündigte Prüfung der öffentlichen Schutzräume halte er für sinnvoll. „Das weitere Vorgehen bedarf aber einer eingehenden Diskussion über Ziel und Sinnhaftigkeit solcher Anlagen. Ein effektiver Schutz der Bevölkerung vor Luftangriffen wird nur über militärische Maßnahmen realisierbar sein“, so Herrmann weiter. Beim Zivilschutz müsse der Bund dem Aufbau eines modernen, flächendeckenden Sirenennetzes Priorität einräumen. „Dafür sind vonseiten des Bundes erhebliche zusätzliche Investitionen notwendig“, forderte der CSU-Politiker.

Laut Bundesinnenministerium wird derzeit der Zustand und die Schutzwirkung der verbliebenen Anlagen überprüft. Die Rückabwicklung der Schutzräume, für die sich Bund und Länder 2007 entschieden hatten, wurde nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vorübergehend gestoppt.

Neben den öffentlichen Bunkern gibt es noch eine ganze Reihe an privaten Schutzräumen, deren genaue Zahl allerdings niemand mehr kennt. Die Bundesregierung hatte während des Kalten Krieges den Bau solcher Privatbunker finanziell gefördert. So wurden rund 9000 Anlagen mit einer Kapazität von jeweils bis zu 50 Plätzen errichtet.

Auch diese Bauten sind 2009 aus der Zivilschutzbindung gefallen. Wie viele noch existieren und in welchem Zustand sie sich befinden, ist deshalb ungewiss.

Zuletzt grassierten im Internet teils dubiose Anzeigen zur Vermietung von Bunkerplätzen zu horrenden Preisen.

Von Jan Kuipers, Markus Decker/RND