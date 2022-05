„Gerd braucht Hilfe“

Genossen wenden sich ab, Weggefährten und alte Freunde s sind mittlerweile verzweifelt und sorgen sich zunehmend. Das wahre Drama, sagen sie, sei weniger ein politisches als ein menschliches: „Man spürt ganz genau: Man erreicht ihn nicht mehr.“

„Sie kennen doch auch privat – wie geht es ihm eigentlich?“

Auf diese Frage sagen einige der alten Vertrauten des früheren Bundeskanzlers erst mal gar nichts. Sie machen eine Pause, überlegen, was sie antworten sollen. Beklommenheit ist zu spüren. Und dann reden sie doch, ein bisschen zumindest. Ihre Namen aber solle man bitte nicht erwähnen, auf keinen Fall.

Einer aus diesem Kreis hat dem Altkanzler bei ihm zu Hause jüngst zum Geburtstag gratuliert. Wie reagiert Schröder auf so etwas? „Er freut sich, dass man da ist, dass man wieder mal gemeinsam redet.“

Wird in solchen Runden auch über Putin diskutiert? „Ja.“ Bekommt Schröder Tipps von seinen Freunden? „Klar, zum Beispiel, dass er jetzt seine Jobs in Russland aufgibt. Dass er mal generell kürzertreten und den Rest des Lebens genießen sollte. Und dass er dringend aufhören muss, Interviews zu geben. Mit dem, was er kürzlich einer Journalistin von der ‚New York Times‘ erzählt hat, tut er ja weder sich selbst noch sonst irgendjemandem einen Gefallen.“

Das Problem ist: Schröder hört nicht auf Ratschläge dieser Art.

Immerhin aber erkennt der Altkanzler an, dass sie gut gemeint sind. Ein Besucher beschreibt es so: „Er streichelt einem zum Abschied ein bisschen über den Rücken. Aber man spürt ganz genau: Man erreicht ihn nicht mehr.“

Viele der alten Freunde rätseln, was sie nun tun sollen. Man dürfe die Dinge nicht mehr einfach laufen lassen, hieß es dieser Tage nicht nur in Kreisen besorgter Parteigenossinnen und ‑genossen. Auch eine Skatrunde mit prominenten Unternehmern kam zu dem Schluss, es müsse etwas geschehen. Nur was?

Schröder ist am 7. April 78 Jahre alt geworden. An eine große Feier war nicht zu denken. Zum 70. Geburtstag kamen 200 Gäste zu einem Empfang im Rathaus der Stadt Hannover, deren Ehrenbürger er damals noch war. Heute ist er nicht nur kein Ehrenbürger mehr. Er ist isoliert wie noch nie.

kann kein normales Leben mehr führen

Natürlich hat Schröder selbst schuld. Und natürlich sehen die meisten Deutschen keinen Anlass zu Sympathie oder gar Mitleid. Hat er sich nicht jahrelang die Taschen vollgestopft?

Nach dem Kriegsbeginn am 24. Februar entschied sich Schröder dafür, in den Augen der Öffentlichkeit letztlich der Angestellte eines Kriegsverbrechers zu bleiben. Das war von all seinen Fehlentscheidungen mit Blick auf Russland die schlimmste. Schröder hat damit nicht nur sich selbst und auch nicht nur seiner Partei geschadet, sondern ganz Deutschland.

Allerdings bekommt Schröder dafür inzwischen eine harte Strafe. Der Altkanzler kann in dem Land, das er von 1998 bis 2005 regiert hat, kein normales Leben mehr führen.

Seine Wohnung in einer Altbauvilla in Hannover verlässt Schröder kaum noch. Stets droht ein Spießrutenlaufen. Boulevardjournalistinnen und ‑journalisten schieben Wache vor der Tür. Kommt jemand zu Besuch wie jüngst Sigmar Gabriel, wird er vor laufender Kamera zur Rede gestellt.

Ein Besuch in einem Restaurant, sagen Vertraute, sei für Schröder wohl keine verlockende Vorstellung mehr: „Er muss ja damit rechnen, dass andere Gäste sich ein Stück weiter wegsetzen, dass sie Distanz halten zu einem früheren deutschen Regierungschef wie zu einem Aussätzigen.“

Jüngst hat Schröder seine Lage eigenhändig noch ein Stück schlimmer gemacht durch ein Interview mit Katrin Bennhold, der Berlin-Korrespondentin der „New York Times“. Bennhold brachte eine freie Fotografin mit nach Hannover, die in München lebende Französin Laetitia Vancon.

Optisch wahrte Schröder die Contenance. Es entstanden Bilder des Staatsmanns a. D.: Schröder vor einem Porträt seiner selbst, Schröder zwischen Willy-Brandt-Statue und Klavier, Schröder vor der schweren Holztür zu seiner Kanzlei.

Inhaltlich aber gab sich Schröder neue Blößen. Unter den mehr als 4500 Wörtern des Artikels findet sich keines, das eine neue Distanz zu Putin erkennen ließe, im Gegenteil. Schnoddrig äußert sich Schröder über den inhaftierten Putin-Gegner Alexej Nawalny. Bennhold spricht ihn darauf an, dass Nawalny vergiftet wurde – Schröder fragt zurück: „Ja, aber von wem?“

Interview in der „New York Times“: Schröder nimmt Putin in Schutz

Schröder nimmt Putin auch gegen Vorwürfe wegen des Massakers an Zivilistinnen und Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha ausdrücklich in Schutz. Er glaube, sagte Schröder der „New York Times“, dass die Befehle nicht von Putin gekommen seien, sondern „von niedrigeren Stellen“.

Hatte Schröder nicht auf dem Schirm, dass Putin die 64. Motorschützenbrigade, die in Butscha im Einsatz war, nachträglich sogar ausdrücklich ehrte? Nein, sagen Schröder-Freunde, solche Details drängen inzwischen nicht mehr richtig zu ihm durch. Er sei mittlerweile ohne professionelle Unterstützung unterwegs. Tatsächlich hatten ihm zu diesem Zeitpunkt bereits alle Mitarbeiter aus seinem Berliner Bundeskanzler-a.-D.-Büro den Rücken gekehrt.

Niedersachsens früherer Justizminister Christian Pfeiffer – ein langjähriger Anhänger des Ex-Kanzlers – sieht in Schröders Äußerungen Hinweise auf eine Persönlichkeitsveränderung, die ihm Sorgen mache: „Der Mann, den wir da jetzt erleben, ist nicht mehr der , den wir aus seiner Zeit als Kanzler kennen.“ So habe er 2003 in einer großen Rede gegen Deutschlands Beteiligung am Irak-Krieg kraftvolle Eigenständigkeit und klare Kante bewiesen. „Heute dagegen ist seine Position zu Putins Krieg von falscher Solidarität und Schwäche geprägt.“

Andere deuten auf Stilistisches. Früher, schon als Rechtsanwalt und später in der Politik, habe Schröder stets eine maximale intellektuelle Schärfe gepflegt. Jetzt gönne er sich eine fröhliche Verschwommenheit – auch bei Gesprächen mit einer der wichtigsten Zeitungen der Welt über das ernsteste Thema dieser Zeit.

Bennhold schreibt, Schröder habe in dem Interview, während er höhnisch über seine Kritikerinnen und Kritiker gesprochen habe, reichlich Weißwein („copious amounts of white wine“) zu sich genommen. Eigentlich müssten an dieser Stelle alle mal die Stopptaste drücken und einen Moment innehalten. Wie ernst sollte man politische Interviewaussagen nehmen, die offenbar unter dem Einfluss von Alkohol entstanden sind?

Für die CDU kommt das Thema Schröder vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein (8. Mai) und Nordrhein-Westfalen (15. Mai) wie gerufen. In einer internen Strategierunde der Bundes-CDU in Berlin wurde den Wahlkämpfern in beiden Bundesländern empfohlen, Empörung über Schröder „in keiner Rede auszulassen“. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst legte schon mal los und nannte das Schröder-Interview „verstörend“.

Auch Politiker von Grünen und FDP legen an und geben Feuer. FDP-Chef Christian Lindner fordert, dem Altkanzler die staatliche Amtsausstattung zu entziehen. Der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer wünscht sich Schröder auf der nächsten Sanktionsliste der EU.

Selbst die SPD distanziert sich von

Auf Schröder einzuprügeln ist populär, selbst die eigene Partei kann sich nicht schnell genug von ihm lossagen.

Die SPD-Zentrale in Berlin bietet in ihrem Onlineshop nicht mehr den „Kaffeebecher “ an, den es im 6er-Set gab. Mit großer Geste distanzieren sich sogar unpolitische Institutionen von der neuen deutschen Unperson. Das beliebte Berliner Lokal Ständige Vertretung streicht aus der Speisekarte die Bezeichnung „Altkanzlerfilet“, mit der eine Currywurst beschrieben wurde, auch das dazugehörige Foto Schröders soll rausfliegen.

Saskia Esken, Co-Vorsitzende der Bundes-SPD, führte die sozialdemokratische Version von Gnadenlosigkeit vor. Den früheren Kanzler ruft sie auf, möglichst schnell von sich aus die Partei zu verlassen und nicht den Parteiausschluss abzuwarten. Den Deutschen empfiehlt Esken, es mal mit einer neuen Betrachtungsweise zu versuchen: „Wir sollten damit aufhören, Schröder als Elder Statesman, als Altkanzler, wahrzunehmen.“

Im Kreis jahrzehntelanger Schröder-Vertrauter in Niedersachsen ist von Eiseskälte die Rede. In Wahrheit gehe es doch inzwischen weniger um ein politisches Drama als um ein menschliches. Der frühere Kanzler sei, auch wenn Politik, Medien und auch er selbst es nicht wahrhaben wollten, ein alter und hilfsbedürftiger Mann: „Gerd braucht eigentlich Hilfe, aber er nimmt sie nicht an. Er hat sich verrannt, aber er bleibt starrsinnig und meint, er muss das alles allein durchstehen.“

Schröder selbst hat eine Anfrage des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND) zu den großen Sorgen, die sich sein Umfeld inzwischen um ihn macht, unbeantwortet gelassen.

Wie weit wird es Schröder noch treiben in seinem unbändigen Trotz? Manche fürchten, er werde allen Ernstes auch noch auf das angebliche Angebot von Putin eingehen, sich zusätzlich zu seiner Funktion im Ölkonzern Rosneft auch noch in den Aufsichtsrat von Gazprom wählen zu lassen, Stichtag ist der 30. Juni.

Schröders Kritikerinnen und Kritiker sagen, der Altkanzler bekomme finanziell einfach den Kanal nicht voll. Freunde kontern, es gehe ihm nicht um Geld, nur noch um Geltung: Die Jobs in Russland seien tragischerweise das, was ihn noch ausmache in einer für ihn ansonsten rundum zusammengebrochenen Welt. Dass alle einschließlich Putin ihn inzwischen für ihre jeweiligen Zwecke nur noch benutzen würden wie einen Spielball, schiebe er beiseite. Stattdessen halte er fest an der Fiktion des immer noch einflussreichen früheren Staatsmanns.

Kann Soyeon Schröder-Kim ihrem Mann helfen?

Wer bugsiert den 78-Jährigen zurück ins Reale? Soyeon Schröder-Kim, seine fünfte Ehefrau, eine 1970 geborene Wirtschaftsberaterin aus Südkorea, scheint ihm bislang keine große Hilfe zu sein. Als Schröder im März durch einen Besuch bei Putin in Moskau weltweit den Eindruck einer womöglich chancenreichen Vermittlungsmission erweckte, steigerte Schröder-Kim für beide noch die Fallhöhe. Auf Instagram postete sie ein Foto von sich selbst am Fenster eines Luxushotels in Moskau, die Hände zum Gebet gefaltet, die Augen geschlossen, im Hintergrund sieht man den Roten Platz und die beleuchtete Basilius-Kathedrale. Es sah aus, als hoffe sie inständig, ihr Mann werde nun in diesen vermeintlich schicksalhaften Stunden den Lauf der Geschichte verändern.

In Wirklichkeit führte das Gespräch mit Putin zu nichts, Regierungsmitglieder der Ukraine sprachen kopfschüttelnd von einem „Trauerspiel“.

Wer oder was bietet Trost in einer solchen Lage? Schröder-Kim sprach im Mai 2020 als Gast in der „NDR Talk Show“ überraschend offen über das Weintrinken mit ihrem Mann: „Mit ihm lernt man einfach Rotwein kennen. Inzwischen bin ich keine Weinliebhaberin, aber ich trinke einfach mit, damit mein Mann weniger trinkt.“

Eine Zeit lang sah man Fotos auf Instagram, auf denen beide fröhlich das Glas erhoben. Bilder dieser Art hat Schröder-Kim schon lange nicht mehr gepostet. Freunde sehen auch dies als schlechtes Zeichen.

Von Matthias Koch/RND