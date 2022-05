Wahl in Schleswig-Holstein: Umfrage zeigt klaren Favoriten für Amt des Ministerpräsidenten

Schleswig-Holstein wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Rund 2,3 Millionen Wahlberechtigte dürfen ihre Stimme abgeben. 16 Parteien sind mit Landeslisten dabei. In 35 Wahlkreisen treten knapp 300 Bewerberinnen und Bewerber an. Doch am Ende wird nur eine Person das Ministerpräsidentenamt bekleiden.

Konkret dürfen sich der amtierende Regierungschef Daniel Günther (CDU) sowie dessen Herausforderer Thomas Losse-Müller (SPD) die größten Hoffnungen machen. Wer jedoch in den kommenden fünf Jahren die Geschicke des Landes leiten wird, hängt vom Wahlausgang der Parteien ab. Dürften die Bürgerinnen und Bürger ihr Landesoberhaupt selber wählen, wäre die Sache aber eindeutig.

Einer am Dienstag (3. Mai) veröffentlichten Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung zufolge ist nicht nur die CDU weiter stärkste Kraft im Land – sondern zudem der amtierende Ministerpräsident Günther ganz oben in der Wähler- und Wählerinnengunst. In der Umfrage gaben 49 Prozent der Teilnehmenden an, dass sie sich bei einer Direktwahl des Regierungschefs für Günther entscheiden würden. SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller kam dagegen nur auf 13 Prozent.

RND/dpa/jst

