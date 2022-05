Die Ergebnisse aus Schleswig-Holstein im Überblick

Die CDU hat die Landtagswahl in Schleswig-Holstein gewonnen. Laut der ersten Hochrechnung (18.44 Uhr) der Forschungsgruppe Wahlen kommen die Christdemokraten auf 41,3 Prozent der Stimmen. Die Grünen landen mit 19,3 Prozent auf Platz zwei. Es folgt die SPD mit 16 Prozent und die FDP mit 7 Prozent. Die AfD muss mit 4,6 Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) erreicht 6 Prozent – ist als regionale Minderheitenpartei aber ohnehin von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen. Die Linke zieht sicher nicht in den Landtag ein.

Was ist der Unterschied zwischen Prognose und Hochrechnung?

Die Prognosen um 18 Uhr beruhen auf Umfragen von zufällig ausgewählten Wählerinnen und Wählern nach Verlassen des Wahllokals. Um die Wählerwanderung zu skizzieren, werden diese auch danach gefragt, wie sie bei der vergangenen Landtagswahl 2017 gewählt hatten. Diese kann durch die Abfrage von Alter, Geschlecht, Bildung, Erwerbsstatus oder Konfession zudem nach sozialstrukturellen Merkmalen analysiert werden.

Etwa eine halbe Stunde nachdem die Wahllokale geschlossen haben, folgt die erste Hochrechnung. Diese basiert auf den amtlichen Auszählungen zufällig ausgewählter Wahlbezirke in Schleswig-Holstein und zeigt damit einen ersten echten Zwischenstand des Wahlergebnisses. Im Laufe des Wahlabends werden immer mehr Teilergebnisse dazugezählt, womit das Wahlergebnis immer genauer hochgerechnet werden kann.

Während Prognosen und Hochrechnungen schnell erste Zahlen liefern, wird es das erste vorläufige amtliche Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein spät in der Nacht geben. Weil die Ergebnisse nochmals geprüft werden, kann es bis zum finalen Ergebnis nochmals mehrere Tage dauern. Bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 stand das endgültige Ergebnis erst zwölf Tage später (19. Mai) fest.

Am Sonntag haben die Wählerinnen und Wähler in Deutschlands nördlichstem Bundesland über ihren 20. Landtag entschieden. Rund 2,3 Millionen Wahlberechtigte durften zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme abgeben. 16 Parteien sind mit Landeslisten angetreten. In 35 Wahlkreisen traten knapp 300 Bewerberinnen und Bewerber an.

Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022: Gewinne und Verluste

Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022: Wie haben die einzelnen Wahlkreise gewählt?

Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022: Welche Koalitionen sind möglich?

Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022: Sitzverteilung im Landtag

Aktuell sitzen Politiker aus sieben Parteien im Landtag. Stärkste Kraft wurde 2017 die CDU mit 32,0 Prozent, gefolgt von der SPD mit 27,3, den Grünen mit 12,9 und der FDP mit 11,5 Prozent. Die AfD kam mit 5,9 Prozent erstmals ins Parlament; die Linke verfehlte die Fünf-Prozent-Hürde. Der von dieser befreite SSW schaffte 3,3 Prozent, was für drei Mandate reichte. Die zunächst fünfköpfige AfD-Fraktion zerfiel, weil der Partei nur drei Abgeordnete blieben. Eine Fraktion muss mindestens vier haben. Die frühere AfD-Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein wurde aus Partei und Fraktion ausgeschlossen. Frank Brodehl verließ die AfD und trat später in die Splitterpartei Liberal-Konservative Reformer ein.

So sieht die Sitzverteilung nach der Wahl 2022 aus:

