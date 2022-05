CDU nur in einer Altersgruppe nicht vorn

Mehr als 11 Prozentpunkte mehr als 2017: Die CDU hat in der Landtagswahl in Schleswig-Holstein mit mehr als 43 Prozent der abgegebenen Stimmen einen klaren Sieg geholt. Während die SPD nahezu die gleiche Zahl an Prozent­punkten einbüßen muss, erzielen die Grünen ein Rekordergebnis – und kommen so auf Platz zwei.

Ebenfalls als Wahlgewinner kann sich der SSW fühlen. Der Wählerverband ist zwar von der Fünf-Prozent-Hürde befreit, kommt aber dennoch deutlich über die signifikante Marke.

Der Erfolg der Union zieht sich durch nahezu alle Wählergruppen, wie die Analyse der Forschungsgruppe Wahlen zur Landtagswahl zeigt. Dafür wurden in der Woche vor der Wahl 1173 Wahlberechtigte telefonisch befragt sowie 17.834 Wähler und Wählerinnen am Wahltag selbst.

Grüne liegen bei den jungen Wählern vorn

In allen Altersgruppen ab 30 ist die Partei von Ministerpräsident Daniel Günther stärkste Kraft geworden. Besonders deutlich ist aber der Vorsprung bei den über 60-Jährigen. Hier holt die CDU mit 48 Prozent mehr als doppelt so viele Stimmen wie die SPD, die in dieser Altersgruppe mit 20 Prozent ihre stärkste Zustimmung erreicht. Die Sozialdemokraten verlieren vor allem in der Gruppe der 45- bis 59-Jährigen stark. Hier büßen sie im Vergleich zur vergangenen Wahl 16 Prozentpunkte ein.

Geschlagen geben muss sich die Union nur in der Gruppe der jungen Wähler und Wählerinnen unter 30. Hier erreichten die Grünen mit 27 Prozent die meisten Wählerstimmen. Grüne und CDU schnitten bei den Wählerinnen etwas besser ab. Bei den wählenden Männern kann sich nur die FDP leicht absetzen.

AfD schneidet bei Akademikern besonders schlecht ab

Deutlicher wird der Unterschied zwischen den Parteien, wenn es nach dem Bildungsgrad geht. Hier wird deutlich: Die AfD, die am Abend noch um den Wiedereinzug in den Landtag bangen musste, schneidet besonders bei Wählern und Wählerinnen mit Hochschul­abschluss schlecht ab. Nur 2 Prozent davon gaben der Partei hier ihre Stimme.

Bei den Grünen hingegen nimmt die Zustimmung mit dem Bildungsgrad zu. Bei Wählern und Wählerinnen mit Hochschul­abschluss liegen sie mit 31 Prozent der Stimmen nur knapp hinter der Union, die hier auf 34 Prozent kommt.

Allerdings liegt die CDU auch hier in allen Gruppen vorn. Gleiches gilt, wenn man auf die Berufsgruppen der Wähler und Wählerinnen blickt. Die Sozialdemokraten, die bei der Landtagswahl im Saarland bei den Arbeitern fast die Hälfte der Stimmen holen konnten, kommen im Norden nur auf 19 Prozent der Stimmen. Auch in den anderen Berufsgruppen bleiben sie deutlich unter 20 Prozent – und müssen sich bei Angestellten, Beamten und Selbstständigen den Grünen geschlagen geben.

Kompetenz: Union bei der Energiepolitik abgeschlagen auf Rang zwei

Der Erfolg der CDU im Norden ist vor allem landespolitisch geprägt. Zu den wichtigsten Themen für die Wähler und Wählerinnen im Land gehörten Energie, Klima und Umwelt (30 Prozent), danach folgen Infrastruktur (18 Prozent), Kosten/Preise/Benzin (14 Prozent) sowie Verkehr (13 Prozent). Erst danach ging es den Wählern und Wählerinnen um Russlands Krieg gegen die Ukraine (13 Prozent) sowie Bildung und Schule (11 Prozent).

Im wichtigsten Themenkomplex verliert die CDU dabei auffällig deutlich, wenn es darum geht, wie viel Kompetenz die Wähler und Wählerinnen den Parteien zuschreiben. Hier liegen die Grünen deutlich vor der Union (19 Prozent) und der SPD, die nur auf 7 Prozent kommt – fast die Hälfte hält sie in der Energiepolitik für kompetent. Allerdings schneiden die Grünen im Bereich Wohnungsmarkt und Mieten besonders schlecht ab. Nur 6 Prozent der Wähler und Wählerinnen halten die Partei hier für kompetent. Union und SPD liegen hier mit 24 beziehungsweise 22 Prozent nahezu gleichauf.

Daniel Günther ist entscheidender Faktor

Neben den wichtigen Themen dürfte aber vor allem einer für den Wahlerfolg der Union gesorgt haben: Daniel Günther. Anhänger fast aller Parteien bescheinigen ihm zu mehr als 80 Prozent, seine Sache als Ministerpräsident eher gut zu machen. In der eigenen Partei sind es sogar 98 Prozent.

Der Regierungschef lässt seine Konkurrenten Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) in vielen Bereichen dazu deutlich hinter sich. So gaben 61 Prozent der Befragten an, Günther am liebsten als Ministerpräsidenten haben zu wollen (Losse-Müller: 8 Prozent; Heinold: 9 Prozent).

Mit deutlichem Abstand attestieren sie ihm zudem, am sympathischsten und glaubwürdigsten zu sein – und den meisten Sachverstand zu haben.

Von Sabine Gurol/RND