Der schwache starke Mann von Moskau

Der mit Spannung erwartete Tag in Moskau begann mit einer Seltsamkeit. Die Schauflüge der russischen Luftwaffe über dem Roten Platz, stets ein Höhepunkt der Siegesfeiern zum 9. Mai, wurden eine Stunde vor dem geplanten Beginn abgesagt – „wegen schlechten Wetters“.

Schlechtes Wetter? Es war heiter bis wolkig, bei elf Grad und einer leichten Brise.

Noch am Vortag waren die Flüge geprobt worden. Erstmals formierten sich die Kampfflieger zu einem großen lateinischen Z am Himmel. Warum nun die hektische Absage? Gab es Hinweise auf einen Anschlag aus der Luft? Oder Zweifel am konkreten Effekt der Z-Show? Kremlastrologen scherzten, ein fliegendes Z lasse sich, je nach Betrachtungsweise, auch als N lesen: N wie Nawalny.

Putin jedenfalls verzichtete nicht nur auf die Schauflüge. Auch inhaltlich hielt er den Ball flach: Das im Westen von vielen Fachleuten bis zuletzt befürchtete Signal einer unheilvollen Eskalation blieb aus.

Ein Teil der Moskau-Deuter hatte erwartet, Putin werde den 9. Mai nutzen, um der Ukraine offiziell den Krieg zu erklären. Tatsächlich aber nahm Russlands Staatschef in Fortsetzung seiner eigentümlichen Wahrheits­verachtung das Wort Krieg gar nicht erst in den Mund.

Ein anderer Teil fürchtete gar, Putin werde die General­mobilmachung verkünden. Damit könnte Moskau alle volljährigen, gesunden und nicht zu alten Männer in Russland zu den Waffen rufen, theoretisch bis zu 20 Millionen Mann. Extreme Maßnahmen wie diese würden aber kaum Rückhalt finden in der dann erstmals komplett betroffenen russischen Bevölkerung. Zudem würde dies schlecht zu Putins Rhetorik passen, in der Ukraine gehe es nur um eine „militärische Spezialoperation“, bei der „alles nach Plan“ verläuft.

Zwei kleine Fünkchen Hoffnung

Das große Signal an die Welt also blieb aus, zum Glück. Die Rede hatte vor allem eine innenpolitische Funktion: „Das war alles nur Peptalk für die Russen“, urteilt Georgetown-Professorin Jill Dougherty, die früher zehn Jahre lang als Journalistin in Moskau gearbeitet hatte. Peptalk: Das sind aufmunternde Worte, Motivationsreden, Durchhalteparolen, mehr nicht.

In freier, knapper Übersetzung lauten Putins Botschaften: Wir haben zwar als Erste losgeschlagen, aber das musste sein, es war ein notwendiger Präventiv­schlag. Russland musste etwas tun, um sich „gegen die vollkommen inakzeptable Bedrohung aus dem Westen zu wehren“.

Putin nutzte an diesem 9. Mai die traumatische Erinnerung von Millionen seiner Landsleute an den Zweiten Weltkrieg, um Unterstützung für seinen aktuellen Völkerrechtsbruch zu gewinnen. „Die Donbass-Miliz und die russische Armee“, hob er weihevoll an, „kämpfen auf ihrem eigenen Land, das die Helden des großen vaterländischen Krieges bis zum Tod verteidigt haben“. Von einer „Geiselnahme der Geschichte“ sprechen kopfschüttelnd westliche Experten.

Zugleich aber gibt es zwei Fünkchen Hoffnung. Erstens fiel auf, dass Putin zwar den Griff nach dem Donbass betonte, aber nicht mehr den Regime­wechsel in Kiew in den Mittelpunkt stellte. Zweitens ließ er neue nukleare „Doomsday“-Drohungen stecken.

„Putin hat es vergeigt“

Fängt der Kremlherr an, kleine Brötchen zu backen? Moskau-Kennerin Dougherty warnte im Sender CNN vor voreiligen Schlüssen. Fürs Erste habe Putin nur entschieden, jedenfalls nicht an diesem 9. Mai neue Kriegsziele auszurufen oder den Westen auf andere Art zu erschrecken. „Dies ist noch nicht sein letztes Statement zu diesem Krieg.“

Welche Optionen aber bleiben ihm eigentlich? Im Brüsseler Nato-Hauptquartier kursiert die Einschätzung, Putin habe sich inzwischen selbst in eine Sackgasse manövriert. Militärisch stoße er weiterhin auf Widerstände, aber auch eine diplomatische Lösung sei nicht in Sicht – und für beides trage er selbst die Verantwortung.

„Putin hat es vergeigt“, sagt Viola von Cramon, Osteuropa­expertin der Grünen im Europaparlament, dem Redaktions­Netzwerk Deutschland. „Für ihn gibt es jetzt keine guten Optionen mehr.“

Anfangs hantierten westliche Diplomaten und Diplomatinnen noch hektisch mit Modellen für irgendeine schnelle „Offramp“-Lösung: erst Waffenstillstand, dann internationale Gesprächsrunden, dann ein Übergang zum „eingefrorenen Konflikt“, der vielleicht niemanden glücklich machen werde, aber zumindest keine Menschenleben mehr koste.

Doch inzwischen ist im Westen die Neigung gleich null, sich noch einmal mit Putin zusammenzusetzen und auf irgendwelche Zusagen zu vertrauen, die der russische Staatschef unterschreibt. Anders als etwa in Syrien kann er jetzt nicht mehr an den Reglern drehen, wie er will: ein bisschen Krieg, ein bisschen Waffenstillstand, dann wieder Bombardierungen, bis alle Missliebigen geflohen sind.

In der Ukraine läuft jetzt ein Film, in dem Putin nicht mehr selbst Regie führt. Stattdessen blickt er auf ein zuvor nicht da gewesenes Risiko. Der von ihm begonnene Krieg, mit dem er das politische Ende der Ukraine herbeiführen wollte, könnte sein eigenes Ende bringen.

Die Zeit arbeitet gegen Putin

Nie stand der russische Staatschef so unter Druck. Tag für Tag gehen immer mehr russische Panzer in Flammen auf, als Opfer von Drohnen, Minen oder frisch gelieferter westlicher Präzisionsartillerie. In Russland wächst die Unruhe unter den Familien der Getöteten.

Dass Putin jetzt in seiner Rede versprach, sich besser um die Hinterbliebenen zu kümmern, ist ein interessantes Zeichen. Russische Oppositionelle sagen, ein erster Schritt müsse darin liegen, wenigstens die Leichen zu bergen.

Im russischen Militär, sagen westliche Beobachter, rumort es. Die Versenkung der „Moskwa“ etwa ist ein noch immer unaufgeklärtes Desaster. Das 750 Millionen Dollar teure Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte hätte mit seinen Raketen, Radar- und Abwehrsystemen auch andere russische Schiffe schützen sollen – stattdessen fuhr es, von einer Drohne trickreich abgelenkt und dann von zwei ukrainischen Neptun-Raketen getroffen, Mitte April zum Meeresgrund.

Die Zeit arbeitet gegen Putin. Schon jetzt verschafft die weltraumgestützte Gefechtsfeld­aufklärung der US-Geheimdienste Kiews Kämpfern Vorteile. Und spätestens ab Juni werden sich in der Ukraine Schwärme westlicher Kampfdrohnen erheben – und die alten Strategien der russischen Landstreitkräfte über den Haufen werfen.

Bislang konnten Putins Truppen zum Beispiel mobile Mehrfach­raketenwerfer nahe an ukrainische Städte rollen und dann aus sicherer Entfernung deren Wohnviertel nach und nach zerstören. Künftig müsste ein russischer Raketenwerfertrupp fürchten, dass eine amerikanische Switchblade-Drohne seinem Treiben ein Ende bereitet – ferngesteuert oder sogar autonom, ohne Risiko für die ukrainischen Soldaten.

Weiter Krieg führen, irgendwie?

Gegen eine solche technologische Übermacht, das weiß Putin, hilft auch keine General­mobilmachung. Atombomben wiederum hat auch der Westen, sie zu zücken wäre Russlands Selbstmord. Was also tun? Weiter Krieg führen, irgendwie?

Dass die russische Bevölkerung sich in Umfragen noch immer zu Putin bekennt, hat damit zu tun, dass die meisten Soldaten, die in der Ukraine sterben, aus den Provinzen stammen, aus Sibirien etwa. Begabte Jungs aus den urbanen Zentren Moskau und St. Petersburg machen einen weiten Bogen ums russische Militär – wenn sie sich nicht ohnehin schon ins Ausland abgesetzt haben, unter Vortäuschung einer Urlaubsreise.

Die Zahl der IT-Spezialisten, die mittlerweile aus Russland geflohen sind, wird auf 100.000 geschätzt. Mancher gibt gegenüber einem Interviewer vom Staatsfernsehen an, er sei mit Putin zufrieden – und grüßt schon ein paar Tage später aus Istanbul, Tiflis oder Eriwan, wo sich in diesen Tagen wachsende Gemeinschaften intelligenter, systemferner Russen bilden.

Die von Putin geförderte Kultur der Unwahrheit fällt dem Staatspräsidenten selbst auf den Fuß. In Russland, so zeigt sich, belügt nicht nur die Regierung die Leute. Die Leute belügen auch die Regierung.

Von Matthias Koch/RND