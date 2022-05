Die Kapitulation des Yorai Feinberg – kein Wort mehr zum Judenhass

Berlin. „Judenfeindlichkeit? Dazu sage ich kein einziges Wort mehr.“ Yorai Feinberg will nicht mehr kämpfen. „Ich habe kapituliert. Schreiben Sie das ruhig! Es ist mir egal.“

Der 40-Jährige betreibt in Berlin-Schöneberg, knapp 400 Meter vom KaDeWe entfernt, ein kleines, aber feines Restaurant. Israelische Spezialitäten gibt es dort.

Im Dezember 2017 stellte Feinberg ein Video ins Internet, das eine Freundin aufgenommen hatte. Es zeigt den Gastwirt, der von einem älteren Mann beschimpft wird. „Bei euch geht‘s nur um Geld“, sagt der zu Feinberg. „Aber du kriegst deine Rechnung, du kriegst deine Rechnung in fünf Jahren oder zehn Jahren - und deine ganze Familie und deine ganze Sippe hier!“

Welle des Hasses

Sechs Minuten lang schwer erträglicher Antisemitismus und handfeste Drohungen. Die Aufnahmen lösten damals – mal wieder – eine kurze und heftige Debatte über Judenfeindlichkeit in Deutschland aus. Feinberg bekam Besuch vom israelischen Botschafter und von deutschen Politikern, in den sozialen Netzwerken solidarisierten sich Tausende mit ihm.

Höher als diese Welle der Solidarität war jedoch die anschließende Welle des Hasses, berichten enge Freunde des Restaurantbesitzers. In Mails und auf Facebook äußerte sich unverhohlene Feindschaft, es wurden Drohungen unter Klarnamen ausgesprochen. Gäste wurden bedroht, Mitarbeitern Angst eingejagt, der Gastronom und seine Freundin erhielten ernstzunehmende Morddrohungen.

Über die Jahre ist das nicht besser geworden. Handwerker lehnen es ab, für einen Israeli zu arbeiten. Beschwerden über Lärmbelästigungen durch sein Restaurant häufen sich. Es gibt weitere verbale Auseinandersetzungen und Rempeleien – doch in einem Verfahren scheitert Feinberg vor Gericht.

Mehr antisemitische Straftaten

Die Behörden in Deutschland registrieren steigende Fallzahlen antisemitischer Straftaten, 3027 im vergangenen Jahr. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Erfassung in der polizeilichen Kriminalstatistik im Jahr 2001. 84 Prozent der antisemitischen Straftaten seien Rechtsextremisten zuzuordnen, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Gleichzeitig werde ein immer lauterer islamistisch geprägter Antisemitismus sichtbar.

Doch wie ticken die Deutschen als Allgemeinheit, was ihre Einstellungen zu Juden angeht? Wie tief ist der Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Milieus verankert? Und wie sieht es mit Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland aus?

Das Institut für Demoskopie Allensbach hat im Auftrag des American Jewish Committee (AJC) eine repräsentative Befragung zum Antisemitismus in Deutschland durchgeführt, die an diesem Dienstag vorgestellt worden ist. Für die Studie ließ das AJC im Dezember 2021 und Januar dieses Jahres 1025 deutschsprachige Personen ab 18 Jahren sowie 561 deutschsprachige Muslime ab 18 Jahren befragen.

Kernergebnisse sind:

Sechs von zehn Befragten geben an, dass für sie Antisemitismus ein weitverbreitetes Phänomen sei. Zwei Drittel der Befragten finden, Judenhass hätte in den vergangenen zehn Jahren zugenommen, 36 Prozent verneinen dies. 53 Prozent der in Deutschland lebenden Muslime geben an, Antisemitismus wäre in Deutschland weit verbreitet. Knapp drei Viertel der Gesamtbevölkerung und zwei Drittel der Muslime in Deutschland betrachten Judenfeindlichkeit als Problem, das die ganze Gesellschaft angehe.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, bezeichnete es als positiv, dass das Problembewusstsein in der deutschen Gesellschaft offenbar gestiegen sei. Remko Leemhuis, Direktor des AJC in Berlin, sagte hingegen, es sei „alarmierend“, dass nur 48 Prozent der Gesamtbevölkerung ein Holocaust-Gedenken für unbedingt nötig halte. Die Zahlen belegten, dass Antisemitismus „keinesfalls nur ein Problem der politischen Ränder“ sei.

Antijüdische Vorurteile

Wie tief Antisemitismus in der Bevölkerung verankert ist, zeigt die Betrachtung antijüdischer Vorurteile. Mehr als ein Drittel (34 Prozent) der Gesamtbevölkerung ist der Überzeugung, Juden nutzten ihren Status als Opfer des Völkermords der Nazis aus – bei den Muslimen finden dies 48 Prozent.

Dass Juden zu viel Macht in der Wirtschaft hätten, diese Überzeugung teilen 23 Prozent der Gesamtbevölkerung und 39 Prozent der Muslime. 27 Prozent aller Befragten hat den Eindruck, Juden seien reicher als der Durchschnitt der Deutschen (Muslime: 46 Prozent).

Wenig überraschend ist, dass Parteianhänger und Wähler der AfD besonders häufig antijüdische Vorurteile teilen. AJC-Direktor Leemhuis meint dazu, dies zeige, dass nicht allein die Politiker, sondern auch deren Wählerschaft „Teil des Problems“ seien. Aber auch Parteigänger der Linken weisen stellenweise höhere Zustimmungsraten als andere Parteien auf.

Einfluss auf Moscheen beschränken

Doch auch bei denen gibt es bemerkenswerte Ausreißer: So finden 40 Prozent der FDP-Wähler, dass Juden in Deutschland ihren Opferstatus ausnutzen würden. Und knapp ein Viertel (24 Prozent) der SPD-Anhänger halten Juden als zu mächtig in der deutschen Wirtschaft. Antisemitismusbeauftragter Klein hält solche Zustimmungsraten für erschreckend. Sie wiesen auf Handlungsbedarf hin.

Den gibt es offenbar auch in der Kooperation mit muslimischen Gemeinschaften, räumt Klein ein. Denn alle abgefragten Ressentiments Juden gegenüber treffen bei Muslimen auf signifikant höhere Zustimmungsraten als in der Gesamtbevölkerung. Dies müsse künftig mehr bei interreligiösen Projekten berücksichtigt werden.

Leemhuis appellierte an die Politik, Problemfälle wie die türkisch-Islamische Organisation Ditib nicht zu Partnern zu machen. Auch Klein sieht die Notwendigkeit, den Einfluss von außen auf deutsche Moscheen zu beschränken. „Wir brauchen so etwas wie eine deutsche Form des Islam.“

Ehrliche Debatte erwünscht

AJC-Direktor Leemhuis wünscht sich nun anhand dieser Ergebnisse eine „informierte und ehrliche“ Debatte über Antisemitismus in Deutschland. Wie diese zustande kommen soll? Sachlich, mahnt Regierungsbeauftragter Klein. „Niemand will Antisemit genannt werden.“ Man müsse sich dem bildungspolitisch nähern und in der Erinnerungskultur nachziehen, so Klein.

Der Berliner Gastwirt Yorai Feinberg schmunzelt ein bisschen, als er das hört. Aber er schweigt dazu.

Feinberg sagt, er wolle sich nicht mehr dem Vorwurf aussetzen, er würde Deutsche anschwärzen und daran Geld verdienen. „Ich möchte, dass sich alle wohlfühlen bei mir.“

Als er noch kämpfen wollte, vor der Pandemie, meinte er, dass Deutsche ihren versteckten Antisemitismus nicht gern gespiegelt sehen würden und deshalb schnell beleidigt oder sogar aggressiv reagierten. Heute sagt er: „Ich wollte damals etwas verändern. Aber ich habe verstanden: Mir steht das offensichtlich nicht zu.“

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Thoralf Cleven/RND