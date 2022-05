Sinai-Halbinsel: Fünf ägyptische Sicherheitskräfte bei Gefecht mit Extremisten getötet

Ein ägyptischer Offizier und vier seiner Soldaten sind am Mittwoch bei einem Gefecht auf der Sinai-Halbinsel getötet worden. Das teilte ein Militärsprecher mit. Mindestens sieben Extremisten seien in dem Gefecht an einem Kontrollpunkt nahe der Stadt Rafa getötet worden, die nicht weit von der Grenze zum Gazastreifen liegt.

Erst am Samstag waren bei Kämpfen in der seit Jahren instabilen ägyptischen Provinz elf Soldaten getötet worden. Zu dem Angriff bekannte sich ein Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat in Ägypten. Es war der folgenschwerste Anschlag auf ägyptische Sicherheitskräfte in den vergangenen Jahren.

Ägyptische Sicherheitskräfte kämpfen gegen einen vom IS angeführten Aufstand auf der Sinai-Halbinsel, der sich nach dem Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten Mohammed Mursi durch das Militär 2013 verschärfte. Zahlreiche Anschläge auf Sicherheitskräfte und Christen gehen auf das Konto der Extremisten. Auf der Jahreskonferenz der Anti-IS-Koalition in Rabat hieß es am Mittwoch, der afrikanische Kontinent sei zu einem Schwerpunkt des IS geworden.

RND/AP