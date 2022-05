Verliert die Ukraine den Willen zu Verhandlungen mit Russland?

Explizit ausgesprochen hat es der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba noch nicht, aber die Botschaft war deutlich: Die Ukraine könnte bei einem erfolgreichen Kampf gegen Russland im Donbass die Rückeroberung der Krim anstreben. Das hat Kuleba in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der „Financial Times“ nahegelegt. Am Mittwoch legte sein Präsident nach: Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Videokonferenz mit französischen Studentinnen und Studenten mit Blick auf Russland: „Der Krieg wird für das ukrainische Volk erst enden, wenn sie das zurückgeben, was uns gehört.“

Den Sicherheitsexperten Oberst a. D. Wolfgang Richter verwundern diese Aussagen: „Ich halte solche Ankündigungen für sehr unklug“, sagt er im Gespräch mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Im März habe der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch Kompromiss­bereitschaft angedeutet, um den russischen Krieg zu beenden. Die Aussagen Kulebas und Selenskyjs würden zu der neuen Linie passen, die Richter so beschreibt: „Die Ukraine glaubt, mithilfe westlicher Waffen­lieferungen diesen Krieg gewinnen und die russischen Streitkräfte vollständig besiegen zu können. Von Kompromissen ist deshalb im Moment nichts mehr zu hören.“ Auch der österreichische Militärstratege Markus Reisner ist sich sicher: „Die Ukraine hat an Selbstvertrauen gewonnen, was sie zu solchen Maximalzielen verleitet.“

Neue Maximal­forderungen

Selenskyj selbst begründet die Entfernung vom Kompromiss nicht mit der eigenen Stärke, sondern mit dem russischen Vorgehen: Sein Wunsch, die Verhandlungen mit Russland fortzuführen, sinke angesichts der Beweise über die Massaker und Gräueltaten, die Putins Truppen in der Ukraine verursacht haben, täglich. Richter sieht für den neuen ukrainischen Kurs Unterstützung aus den USA. Aussagen des Verteidigungs­ministers Lloyd Austin würden zum Beispiel darauf hindeuten. Allerdings zeige auch die russische Seite keine Verhandlungs­bereitschaft. Neue Maximal­forderungen Kiews dürften die russische Position weiter verhärten und zur Kriegs­verlängerung beitragen.

Der Sicherheitsexperte vermutet, dass möglicherweise schon auf den Strategie­wandel der Ukraine, auf jeden Fall aber auf eine potenzielle Rückeroberung der Krim eine deutliche Reaktion Russlands folgen werde. „Zwar hat Putin bei seiner Rede am 9. Mai keine General­mobil­machung angekündigt, aber sie ist immer noch eine Option“, sagt Richter.

Würde Russland die Krim sogar mit der Atombombe verteidigen?

Sollten ukrainische Soldaten tatsächlich auf die Krim vordringen, werde Putin das als Angriff auf eigenes Staatsgebiet werten – als solches wird die Krim seit der Annexion 2014 verstanden. „Dann wäre auch eine weitere Eskalation möglich. Zudem bewegt man sich auf die Schwelle zu, ab der der Einsatz von Nuklearwaffen möglich wird. Denn Teil der russischen Doktrin ist es, dass ein Angriff auf die Existenz Russlands mit Atomwaffen beantwortet wird.“ Die Krim sei insbesondere wegen der dort stationierten Schwarz­meer­flotte strategisch wichtig für Russland.

Auch Markus Reisner, Oberstleutnant des österreichischen Bundesheers, vermutet, dass Russland bei einem Angriff auf die Krim bis zum Äußersten gehen könnte: „Die Reaktion hängt von der Lage der russischen Streitkräfte ab. Wenn diese sich weiter abnutzen und eine Verteidigung der Krim durch sie schwierig wird, könnte Putin mit letzter Konsequenz mit einem Nuklearschlag reagieren.“ Allerdings müsse betont werden, dass bis zu einem solchen Szenario auch mögliche Verwerfungen in der russischen Regierung möglich seien, so Reisner.

Rückeroberung wenig realistisch

Auch aufgrund einer solchen Gefahr ist für Richter fraglich, wie der Westen auf ernsthafte Bestrebungen der Ukraine zur Rückeroberung der Krim reagieren würde. „Zwar kann man sich auf den Standpunkt des Völkerrechts stellen und sagen, dass der Status der Krim vor 2014 wieder­her­gestellt werden muss. Aber in Deutschland ist man davon ausgegangen, dass die Waffen­lieferungen nicht der Kriegs­aus­weitung dienen sollen, sondern vor allem dazu, den Status vor dem 24. Februar 2022 wiederherstellen zu können“, sagt Richter. Kuleba hat das weitaus offener formuliert: Das Bild vom Sieg sei ein sich entwickelndes Konzept.

Richter hält die Rückeroberung zudem für wenig realistisch. „Der Widerstand im Süden der Ukraine gegen die russische Invasion war viel geringer als zum Beispiel um Kiew herum. Eine Rückeroberung wäre also sehr schwer.“ Militärstratege Reisner ist ebenfalls skeptisch: Um langfristig russische Truppen zurückschlagen zu können, sogar von der Krim, müsse die Ukraine weiter eigene militärische Kapazitäten aufbauen. „Das ist aber kein kurzfristiges Unterfangen, das kann Monate oder gar Jahre dauern.“

Von Sebastian Scheffel/RND