NRW lässt Lindner und die FDP wanken

In Nordrhein-Westfalen wird die Landtagswahl mit der Bedeutung einer kleinen Bundestagswahl wieder einmal eine andere Regierung hervorbringen. Das bevölkerungsreichste Bundesland ist zu einem sogenannten Swing state geworden. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wechselten sich Rot-Grün und Schwarz-Gelb mit dem Regieren ab.

Welche Parteien am Ende miteinander koalieren werden, ist noch offen. Sicher erscheint nur dies: Der erst im vorigen Herbst als Nachfolger des glücklosen Armin Laschet ins Amt gelangte Christdemokrat Hendrik Wüst wird trotz seines Wahlsiegs das Bündnis mit den Freien Demokraten wegen deren dramatischer Verluste nicht halten können. Schwarz-Gelb ist diesmal passé.

Zwischen CDU und SPD dürfte es zu einem heftigen Ringen um die Macht kommen. Und: Der Preis, den Wüst oder womöglich sein SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty den Grünen für eine Koalitions­beteiligung wird zahlen müssen, wird hoch sein.

Die FDP hat der ersten Hochrechnung vom Sonntagabend zufolge die bitterste Niederlage eingefahren. Das ist eine schwere Schlappe auch für Bundesparteichef und Finanzminister Christian Lindner, der aus NRW stammt und die Liberalen über weite Strecken als One-Man-Show führt.

Schon vor einer Woche bei der Wahl in Schleswig-Holstein hat sich die FDP fast halbiert und bei der Saarland-Wahl im März scheiterte sie erneut an der Fünfprozenthürde.

Die Grünen haben sich verdreifacht

Die Partei hat in den Ländern bisher von ihrer Regierungs­beteiligung im Bund nicht profitiert. Im Bund hat sie die Ampel vor allem in der Corona-Politik mit dem Auslaufen der pandemischen Lage mitten in der vierten Welle sowie mit ihrer Kritik an einer Impfpflicht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schlecht aussehen lassen.

Mag sie ihre Auffassung von Freiheitsrechten in der Regierung durchgeboxt haben – in der Fläche wurde das nicht belohnt. Lindner ist nun schwer angeschlagen. Es würde nicht verwundern, wenn er die Parteiführung abgeben müsste.

Es ging bei den Wahlkämpfen der drei bisherigen Landtags­wahlen in diesem Jahr beileibe nicht nur um Belange des jeweiligen Bundeslandes. Neben der Pandemie und dem Klimawandel kam im Februar Putins Krieg gegen die Ukraine dazu.

Die nationale und internationale Politik der Bundesparteien war Tagesgespräch in jeder Kommune. Gewonnen haben die Grünen, die ihr Ergebnis in NRW von 2017 in etwa verdreifacht haben.

Vor allem ihre Bundesminister Annalena Baerbock und Robert Habeck erzeugten mit ihren klaren und verständlichen Botschaften kräftigen Rückenwind für NRW-Spitzenkandidatin Mona Neubaur, die als Königsmacherin aus dieser Landtagswahl hervorgehen dürfte – wenn CDU und SPD nicht selbst eine Koalition eingehen, was wenig wahrscheinlich ist.

Für CDU-Chef Friedrich Merz ist der Wahlausgang erst einmal eine Stärkung. Dass CDU-Mann Tobias Hans nicht mehr Minister­präsident im kleinen Saarland ist, kann er verschmerzen. Daniel Günther hat Schleswig-Holstein verteidigt und nun hat Wüst den ersten Zahlen zufolge das Ergebnis in NRW im Vergleich zu 2017 verbessert.

Aber sollte Wüst Regierungschef bleiben, hat Merz für die nächste Kanzler­kandidatur gleich zwei jüngere und bei Wahlen erfolgreiche Anwärter – neben sich selbst. Sie könnten die CDU noch kräftig aufmischen.

Für Olaf Scholz wird diese Landtagswahl nur Schwung bedeuten, wenn Kutschaty Minister­präsident wird. Sonst kann er sein ausgerufenes „sozialdemokratisches Jahrzehnt“ nicht untermauern. Kein Land wäre dafür so wichtig wie NRW. Der Kanzlerbonus hat in diesem Landtags-Wahlkampf jedenfalls offensichtlich nicht gezogen.

Bleibt der Blick auf Links und Rechts. Die Linke ist erneut chancenlos. Und die AfD büßt auch in NRW an Stimmen ein. Das ist für die Demokratie eine gute Nachricht.

Von Kristina Dunz/RND