Shanghai: Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt

Die chinesische Metropole Shanghai hat die Ausbreitung des Coronavirus nach Angaben der Behörden in weiten Teilen gestoppt. Derzeit gelte noch für weniger als eine Million Menschen ein strenger Lockdown, sagte Vize-Bürgermeister Zong Ming am Montag. In 15 von 16 Stadtteilen sei die Übertragung des Virus unter den Menschen gestoppt worden, die nicht bereits unter Quarantäne stünden. In Shanghai wurden die Corona-Beschränkungen zuletzt gelockert.

„Die Epidemie in unserer Stadt ist unter wirksamer Kontrolle“, sagte Zong in einer Pressekonferenz. „Die Präventionsmaßnahmen haben schrittweise Erfolge erzielt.“ Es bestehe jedoch weiterhin das Risiko, dass der Ausbruch sich vergrößere. Der stellvertretende Bürgermeister forderte die Menschen zur Kooperation auf, um zu einem normalen Leben zurückkehren zu können.

Supermärkte, Einkaufszentren und Restaurants durften am Montag wieder öffnen, allerdings mit einer begrenzten Anzahl von Kunden und Gästen. Die Bewegungsfreiheit in der Stadt blieb jedoch nach wie vor eingeschränkt, U-Bahnen fuhren nicht. In Shanghai mit seinen 25 Millionen Einwohnern stehen die Menschen teilweise seit mehr als 50 Tagen unter einem Lockdown. Als mögliches Datum für eine vollständige Öffnung wurde der 1. Juni genannt.

China meldete am Montag 1.159 Infektionsfälle, die meisten davon in Shanghai. Fast alle Infektionen blieben ohne Symptome.

DPA/AP