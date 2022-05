HVV meldet großen Ansturm auf 9-Euro-Ticket

Der Hamburger Verkehrsbund (HVV) hat kurz nach dem Verkaufsstart am Freitag einen großen Ansturm auf das 9-Euro-Ticket gemeldet. Online und über die App des Verbundes hätten bis zum Nachmittag bereits mehr als 30 000 Kunden ein Ticket gekauft. Auch in den Vorverkaufsstätten gebe es regen Betrieb, sagte eine HVV-Sprecherin.

Der HVV bietet als einer der ersten Verkehrsbünde das 9-Euro-Ticket an und hat bereits in der Nacht zu Freitag den Online-Verkauf gestartet. Noch bevor der Bundesrat in Berlin wenige Stunden später endgültig grünes Licht für das Angebot gab. Viele andere Verkehrsverbünde und die Deutsche Bahn starten am Montag mit dem Vorverkauf. Ab 1. Juni können Kundinnen und Kunden das günstige Monatsticket nutzen. Die Aktion soll drei Monate lang laufen.

Hamburgs Verkehrssenator Tjarks: Aktion wird sehr gut angenommen

In Hamburg zeigten sich die Beteiligten begeistert von dem ersten Ansturm. Mit Verweis auf 34 000 verkaufte Tickets bis 14 Uhr am Freitag schrieb Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) auf Twitter: „Das ist wirklich toll und zeigt, dass die Aktion sehr gut angenommen (werden) wird.“

Das 9-Euro-Ticket komme „genau zum richtigen Zeitpunkt“, erklärte Tjarks. Und kündigte an: „Gemeinsam mit den Hamburger Verkehrsunternehmen und dem HVV wollen wir in den kommenden drei Monaten viele Menschen davon überzeugen, dass der ÖPNV auch mittel- und langfristig eine tolle Alternative zum privaten PKW ist.“

Die Billigtickets sind Teil der Entlastungspakete der Ampelkoalition wegen der stark gestiegenen Energiepreise. Zugleich sollen sie eine große Schnupperaktion sein, um mehr Fahrgäste anzulocken und zum Umsteigen vom Auto zu ermuntern. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sprach von einer Chance für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und klimafreundliche Mobilität.

Vorverkauf der Deutschen Bahn ab Montag

Aktuell ist das Ticket neben App und Onlineshop an fast allen Servicestellen und in vielen Bussen im Hamburger Umland erhältlich. An Fahrkarten-Automaten, in Hamburger Bussen und in der HVV-switch-App sei das Sonderticket erst ab 1. Juni zu bekommen. Die HVV-Sprecherin vermutete, dass die bislang verkauften Tickets nicht nur aus dem HVV-Gebiet geordert wurden - das Ticket ist bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültig.

Die Deutsche Bahn und viele andere Verkehrsverbünde wollten mit dem Vorverkauf erst am Montag starten. Die knapp 700 000 Abokunden im HVV müssen sich nicht weiter kümmern. Für sie wird der Preis der Zeitkarte automatisch auf 9 Euro pro Monat reduziert.

Der Bund finanziert das 9-Euro-Ticket, indem er den Ländern 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen gibt. Bahn- und Busbetreiber und die Verkehrsverbünde stellen sich auf einen größeren Andrang von Fahrgästen ein - gerechnet wird vor allem an Wochenenden mit vollen Zügen zu Ausflugszielen.

RND/dpa/ar