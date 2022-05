Tschetschenenführer Kadyrow droht: Polen könnte als nächstes dran sein

Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow hat in einem Video damit gedroht, dass Polen nach dem Krieg in der Ukraine als nächstes an der Reihe sein könnte. Die Sache mit der Ukraine sei „schon gelaufen“, erklärte der Kreml-treue Kadyrow in dem Video auf seinem offiziellen Kanal im Messenger-Dienst Telegram. „Wenn nach der Ukraine ein Befehl gegeben wird, werden wir euch (Polen) zeigen, was in sechs Sekunden aus euch wird.“

+++ Alle Entwicklungen im Liveblog +++

Polen gilt als einer der engsten Verbündeten der Ukraine und unterstützt das Nachbarland mit Waffen und anderer Hilfe, seit Russland am 24. Februar dort einmarschierte. Zudem nahm Polen Millionen ukrainische Flüchtlinge auf.

Kadyrow forderte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf, „endlich zur Vernunft zukommen und die von unserem Präsidenten (Wladimir Putin) angebotenen Bedingungen zu akzeptieren“.

Kadyrow hat in sozialen Medien wiederholt mit angeblichen Erfolgen tschetschenischer Kämpfer im Krieg in der Ukraine geprahlt. Kämpfer der Kaukasusrepublik, die als besonders brutal gelten, waren für die russischen Streitkräfte in Mariupol im Einsatz.

RND/AP