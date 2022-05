Exiltürken in Schweden: ein Leben in Angst vor Erdogan

Noch sitzt Amineh Kakabaveh als unabhängige Abgeordnete im schwedischen Reichstag. Aber wenn es nach Hakki Emre Yunt geht, dem türkischen Botschafter in Stockholm, muss die schwedische Politikerin schon bald ihren Platz im Parlament gegen eine Gefängniszelle in der Türkei eintauschen. Der Diplomat verlangt die Auslieferung der 52-Jährigen – als Bedingung für die Zustimmung der Türkei zum Nato-Beitritt Schwedens.

Er sieht in ihr eine Repräsentantin der verbotenen kurdischen Terror­organisation PKK. Kakabaveh hat iranisch-kurdische Wurzeln. Sie kämpfte im Iran in einer kurdischen Guerilla­bewegung, bevor sie als 19-Jährige über die Türkei und Griechenland nach Schweden floh. Dort fand sie Asyl, studierte Philosophie und Sozial­wissenschaften und wurde 2008 ins Parlament gewählt.

Etwa 30 Namen stehen auf der Liste jener Menschen, deren Auslieferung die Türkei jetzt von Schweden verlangt. Einer von ihnen ist der 74-jährige Ragip Zarakolu, Mitbegründer der türkischen Menschenrechts­vereinigung IHD. Der Schriftsteller und Herausgeber floh 2013 nach Schweden, nachdem er zuvor in der Türkei fünf Monate in einem Hochsicherheits­gefängnis verbracht hatte.

Der Autor musste wegen seiner Veröffentlichungen seit den 1970er-Jahren Dutzende Strafverfahren über sich ergehen lassen. Jetzt drohen ihm in seiner Heimat bis zu 15 Jahre Gefängnis. Grund der Anklage ist ein Vortrag, den Zarakolu 2011 bei einer Veranstaltung der prokurdischen Partei BDP hielt. Die türkische Justiz sieht darin eine Unterstützung der PKK.

Der schwedische Journalist Erik Wiman hat für die Zeitung „Expressen“ mit mehreren Exiltürken gesprochen, darunter auch Zarakolu. Er glaube, dass Schweden „seinen Prinzipien treu bleiben und ihn nicht ausliefern“ werde, sagte der Schriftsteller. Schon 2019 hatte das Oberste Gericht Schwedens einen türkischen Auslieferungs­antrag für Zarakolu abgewiesen. Einige politische Flüchtlinge, die Wiman interviewte, wollten sich nur anonym äußern.

Einer von ihnen sagte: „Mein Name ist für Erdogan von großer symbolischer Bedeutung. Wenn ich in die Türkei ausgeliefert werde, droht mir mit Sicherheit Folter.“ Ein anderer türkischer Exiljournalist sagte: „Ich war immer dafür, dass Schweden der Nato beitritt. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich ein Tauschobjekt in diesem Verfahren werden könnte.“

Viele Exiltürken und ‑türkinnen in Schweden leben jetzt in Angst. 17 prominente schwedische Kulturschaffende appellierten vergangene Woche in einem offenen Brief an die Regierung, sich nicht dem türkischen Staatschef Erdogan zu beugen. „Die freie Rede ist nicht verhandelbar, steht ein für die Presse- und Meinungsfreiheit!“, forderten die Unterzeichner des Briefes, der in „Aftonbladet“ und anderen schwedischen Zeitungen erschien. Die Erdogan-Kritiker treibt aber nicht nur die Sorge vor einer drohenden Auslieferung um. Der türkische Geheimdienst hat in den vergangenen Jahren mehr als ein Dutzend Regierungsgegner und ‑gegnerinnen im Ausland aufgespürt und in die Türkei verschleppt.

Eine erste Verhandlungsrunde schwedischer und finnischer Delegationen vergangenen Mittwoch in Ankara brachte nach Aussage aus türkischen Regierungskreisen nur „wenig Fortschritte“. Schwedens Außenministerin Ann Linde bestreitet den Vorwurf, ihr Land finanziere Terror­organisationen wie die PKK, und spricht von einer türkischen „Desinformations­kampagne“.

Schweden hat eine lange Tradition der Einwanderung aus der Türkei. Sie geht zurück bis in die Ära des Osmanenreichs. Die ersten Türken siedelten sich im frühen 18. Jahrhundert in Schweden an. Die größte Einwanderungswelle gab es in den 1960er-Jahren, als viele Arbeitsmigranten aus der Türkei, aber auch türkischstämmige Menschen aus Balkanländern wie Jugoslawien und Bulgarien nach Schweden übersiedelten.

Nach dem türkischen Militärputsch von 1980 fanden viele verfolgte Regime­kritiker und ‑kritikerinnen in Schweden Asyl. Seit Erdogan die Medien in der Türkei gleichschaltet, haben viele regierungskritische Journalisten und Schriftsteller in Schweden eine Zuflucht gefunden. Nach dem gescheiterten Putschversuch gegen Erdogan im Juli 2016 flohen auch viele Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen nach Schweden. Erdogan macht Gülen für den Umsturzversuch verantwortlich, seine Bewegung gilt in der Türkei als Terrororganisation. Gülen bestreitet jede Beteiligung an dem Putschversuch.

Der Gülen-Bewegung wird auch Abdullah Bozkurt zugerechnet. Er arbeitete für die Gülen-nahe Zeitung „Zaman“. 2016 floh er aus der Türkei und baute in Schweden das Internetportal Nordic Monitor auf, das über Vorgänge in der Türkei berichtet. Bozkurt hat sich vor allem mit Verbindungen des türkischen Geheimdienstes zum „Islamischen Staat“ und zu anderen radikal­islamischen Terrorgruppen sowie mit Korruptions­verwürfen gegen die Erdogan-Familie beschäftigt.

Die türkische Justiz hat fünf Haftbefehle gegen den Journalisten erlassen, darunter ist einer wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. „Einen Monat vor Schwedens Nato-Beitrittsantrag haben wir noch gescherzt, ob unsere Namen vielleicht auf den Verhandlungstisch kommen“, sagt Bozkurt. „Jetzt ist genau das eingetreten.“

Ob auch er auf der Liste jener „Terroristen“ steht, deren Auslieferung Erdogan fordert, ist nicht bekannt. Der spricht von 30 Personen, sagte aber bisher nicht, um wen es sich konkret handelt. Die staatliche türkische Nachrichten­agentur Anadolu veröffentlichte kürzlich unter Berufung auf Regierungskreise einige Namen. Darunter sind Ragip Zarakolu und der bekannte Gülen-nahe Exiljournalist Bülent Kenes. Anadolu nennt auch den Namen des Dichters Mehmet Sirac Bilgin. Mindestens In seinem Fall dürfte die geforderte Auslieferung mit Sicherheit scheitern: Bilgin ist bereits 2015 in Schweden verstorben.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter.

Von Gerd Höhler/RND