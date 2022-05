Darum geht es bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag

Berlin. Es ist fast schon ungewöhnlich in den Zeiten von Pandemie und Krieg. Doch am Donnerstag treffen sich die Länderchefinnen und ‑chefs und der Kanzler in Berlin zu einer regulären Ministerpräsidentenkonferenz: also nicht zu einer Sonder-MPK, die aus Krisengründen einberufen wurde.

Gleichzeitig ist klar, dass die dominierenden Themen dieselben sein werden, wie sie es beim Bund-Länder-Treffen zuletzt immer waren. Im Fokus der Beratungen stünden die aktuelle Lage in der Ukraine und die Auswirkungen des Krieges auf Deutschland, insbesondere Fragen der Energieversorgung, hieß es aus Länderkreisen. Auch über die Corona-Pandemie wolle man mit Blick auf vorbereitende Maßnahmen für den Herbst und Winter reden. Die Konferenz finde zum ersten Mal seit Oktober 2021 in Präsenz statt.

„Lehren aus der Pandemie – Stärkung der Krisenresilienz des Staates“, heißt es auf der Tagesordnung. Und: „Aktuelle Lage Corona-Pandemie“. Zu beiden Punkten hätte auch der Deutsche Lehrerverband etwas zu sagen. Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger macht vor dem Treffen jedenfalls Druck, die Politik müsse jetzt das Bildungssystem und die Schulen für eine mögliche weitere Corona-Welle nach den Sommerferien rüsten.

„Bund und Länder müssen alles tun, damit die Schulen auf alle möglichen Pandemieszenarien im Herbst und Winter optimal vorbreitet sind“, sagte Meidinger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Deshalb fordern wir von den Ministerpräsidenten und dem Kanzler, dass von ihrem Treffen am Donnerstag ein einstimmiges und klares Signal an den Bundestag ausgeht“, betonte er. „Die Regeln aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz, die im September auslaufen, müssen noch vor der Sommerpause verlängert und an die drohenden Gefahren im Herbst angepasst werden.“ Dazu gehöre zwingend die Möglichkeit, die Maskenpflicht an Schulen auch wieder landesweit auszusprechen, sagte der Lehrerpräsident.

Mit Blick auf das Thema Ukraine-Krieg stehen die Themen „Umsetzung der Zeitenwende in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ sowie „Energiepreise und Energieversorgungssicherheit“ auf der vorläufigen Tagesordnung des Bund-Länder-Treffens. Über das Thema Geflüchtete war bereits bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz Anfang April beraten worden. Dabei ging es insbesondere auch um Finanzierungsfragen.

Der Kern der Einigung zwischen Bund und Ländern dabei war, dass die Geflüchteten aus der Ukraine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten sollen. Bislang galt, dass die Geflüchteten Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten können. Dadurch gibt es nicht nur verbesserte Leistungen für Geflüchtete – der Bund übernimmt so ab dem 1. Juni auch einen großen Teil der Kosten.

Von Tobias Peter/RND