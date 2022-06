Mangel an Expertise – „Gesellschaft interessiert sich kaum für Russland und Osteuropa“

Seit dem 24. Februar, dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine, blickt die Welt auf den Osten Europas. In den Talkshows erklären seither Woche für Woche Expertinnen und Experten, wie es zum Krieg kommen konnte und wie es mit Russland und der Ukraine weitergeht.

Die deutsche Russland- und Osteuropaexpertise scheint groß, die nackten Zahlen zeigen das Gegenteil: Im Jahr 2020 gab es lediglich sechs ordentliche Politikwissenschaftsprofessuren mit einer expliziten Bestimmung für Osteuropa. Das zeigt eine Auswertung der beiden Wissenschaftler Alexander Libmann und Niklas Platzer. Demnach sieht es auch in anderen Fächern nicht besser aus: In den Wirtschaftswissenschaften sowie in Kultur- und Sprachwissenschaften hat sich die Zahl der Osteuropaprofessuren im Zeitraum zwischen 2011 und 2020 reduziert.

Volker Weichsel ist Politikwissenschaftler und Redakteur für die Fachzeitschrift „Osteuropa“, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, der größten deutschsprachigen wissenschaftlichen Fachorganisation für die Region. Er sieht in Deutschland eine gefährliche Osteuropa-Expertenkrise. Aber woher rührt der Mangel an Expertinnen und Experten, die sich mit Russland und Osteuropa beschäftigen?

Die Gesellschaft ist desinteressiert

Weichsel führt eine ganze Reihe von Gründen auf, zuvorderst aber einen, der gar nicht in der Wissenschaft selbst liegt: „Die deutsche Gesellschaft interessiert sich kaum für Russland und Osteuropa. Wenn sich die Deutschen nicht mit diesen Ländern beschäftigen, macht es das der Wissenschaft unglaublich schwer.“

Es fehle daher sowohl der Nachwuchs an Universitäten, gleichzeitig würden Stellen eingespart, was wiederum zu schlechten Berufsaussichten führe. Ein Teufelskreis, so Weichsel. Einen weiteren Grund sieht er in einem allgemeinen wissenschaftlichen Trend: „In Zeiten der Globalisierung galten Länderstudien als antiquiert.“ So sank die Zahl der Professuren immer weiter. Weichsel weist außerdem darauf hin, dass in einer Professur, auf der „Osteuropa“ draufstehe, nicht immer Osteuropa drin sei. „Auch ausgewiesene Osteuropa-Experten konnten oder wollten sich solchen Stellen der Region nur noch am Rande widmen.“

Auch jenseits der Universitäten spiegelt sich diese Entwicklung: Bis in das Jahr 2000 erforschte das Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien (BIOst) als dem Innenministerium nachgeordnete Bundesbehörde den osteuropäischen Raum und Russland, um Bundesregierung und Bundestag zu informieren und zu beraten. Dann wurde es aufgelöst, ohne Ersatz. Nach der Abwicklung setzte von über 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nur rund ein Drittel die Arbeit bei einer anderen beratenden Organisation fort: der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Weichsel bescheinigt der Stiftung „hervorragende Osteuropa- und Russlandexpertise“ – aber von der gäbe es dort schlichtweg zu wenig, um alle Facetten abzudecken.

„Angst vor Wissen“ und eingefahrene Routinen

Wenn Expertinnen und Experten zu osteuropäischen und russischen Themen beraten, muss das in der Politik aber auch Gehör finden. Andreas Heinemann-Grüder forscht seit über drei Jahrzehnten zum postsowjetischen Raum, hat selbst Regierungsinstitutionen beraten und ist als Senior Researcher am Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) tätig. Er diagnostiziert im Gespräch mit dem RND eine regelrechte „Angst vor Wissen“ in der deutschen Außenpolitik.

Seit den 1960er-Jahren habe sich in Deutschland das Rollenbild eines Brückenbauers herausgebildet. „Wenn die Wissenschaft zu Kriegsszenarien geforscht hat, gab es Befürchtungen, dass diese zur selbst erfüllenden Prophezeiung werden könnten. Die Politik wollte keinen Krieg herbeireden, das hätte das eigene Rollenbild und die Routinen dahinter infrage gestellt.“ Das Tabu, über Kriegsszenarien nachzudenken, sei spezifisch deutsch, eine Reihe von Ländern wie die USA, Großbritannien, Finnland, Südkorea und Kanada sei meilenweit voraus.

„Ausdruck mangelnder Professionalität“

Heinemann-Grüder vermutet, dass das auch zu Fehleinschätzungen der deutschen Außenpolitik unmittelbar vor dem Krieg in der Ukraine geführt hat. Neun Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine begrüßte Bundeskanzler Olaf Scholz nach einem Gespräch mit Präsident Wladimir Putin den vermeintlichen Abzug russischer Truppen. Er weigere sich, die Situation „als aussichtslos zu beschreiben“. SPD-Chefin Saskia Esken verleitete das gar zu einem Tweet, in dem sie die „beeindruckende Krisendiplomatie der Ampelregierung“ lobte. Der drohende Krieg schien vielen abgewendet.

„Die deutschen Nachrichtendienste, deren Einschätzung entscheidend in die Lagebeurteilung in Kanzleramt und Auswärtigem Amt einfließt, haben entweder keine verlässlichen Quellen oder sind von falschen Annahmen ausgegangen. Das ist Ausdruck mangelnder Professionalität“, sagt Heinemann-Grüder zu dem Fehlurteil von Scholz. Außerdem habe ein latenter Antiamerikanismus dazu beigetragen, dass Warnungen der US-Geheimdienste vor Kriegsbeginn als Säbelrasseln abgetan worden seien.

Nachdem Scholz den Krieg mit seiner Moskau-Reise nicht verhindern konnte, rechneten viele mit einem schnellen Sieg Russlands. Zwar sei nichts so spekulativ wie eine Prognose über den Verlauf und Ausgang von Kriegen, räumt Heinemann-Grüder ein. Aber bei der Vorhersage habe man sich auch deshalb verschätzt, weil zu sehr auf die nominelle Stärke der russischen Armee geschaut worden sei, nicht jedoch auf deren Strukturen und Einsatzfähigkeit. „Es fehlt an Insiderwissen von Experten, aus Deutschland gab es eigentlich nur Ferndiagnosen.“

Was leistet das neue Institut?

Dabei habe es nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 einen Willen zum Ausbau der Osteuropa- und Russland-Expertise in Deutschland gegeben, erklärt Volker Weichsel. So wurde beispielsweise das Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) gegründet, das vom Auswärtigen Amt finanziell unterstützt wird. Weichsel und Heinemann-Grüder sind sich jedoch einig, dass das ZOiS mit seiner Ausrichtung derzeit nur bedingt helfen kann. „Der Fokus der Arbeit liegt dort nicht bei den harten politischen Fragen, wie zum Beispiel der Funktionsweise und der Stabilität der russischen Volkswirtschaft oder den Ressourcen, den Strategien und der Legitimität der Armee“, sagt Weichsel. Der Ansatz sei oft eher kulturwissenschaftlich, Forschungsprojekte beispielsweise über Literatur und Identität hätten die Aufgabe, langfristige Trends abzubilden.

Gwendolyn Sasse, die Wissenschaftliche Direktorin des ZOiS, lehnt diese Sichtweise im Gespräch mit dem RND ab: „Harte und weiche Themen sind für mich keine wissenschaftlichen Kategorien. Was ist denn weich an politischen Einstellungen und Identitäten? Die aktuellen Entwicklungen zeigen doch gerade die Wichtigkeit dieser Themen.“ Das ZOiS sei bewusst interdisziplinär angelegt worden und biete im Vergleich zu anderen Forschungseinrichtungen auch Neues, wie die empirische Datenerhebungen über Gesellschaften in Osteuropa. Sasse betont, dass das ZOiS keine direkte Politikberatung betreibe wie Think Tanks, sondern Wissenschaftskommunikation. Beides sei wichtig, mit der eigenen Ausrichtung könnten ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber ihr Forschungsprogramm freier gestalten.

Weichsel weist auf einen Gegenentwurf hin: „In Schweden ist man bei der Gründung eines Osteuropazentrums im Jahr 2021 einen anderen Weg gegangen. Leiter des Zentrums ist ein ehemaliger Diplomat, die Tätigkeit ist deutlich stärker auf politische Fragen ausgerichtet. Beide Zugänge haben ihre Berechtigung, aber sie haben auch Folgen.“ Grundsätzlich sei in Deutschland wissenschaftliche Forschung und praktische Umsetzung im diplomatischen Dienst stärker getrennt als in vielen anderen Staaten.

Kriegsmigration als Chance

Weichsel will den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die mangelnde Expertise als Chance begreifen: „Es kommen viele Menschen aus Russland, Belarus und der Ukraine nach Deutschland, die ihr Land wegen der politischen Repressionen oder wegen des Krieges verlassen mussten. Sie sind hervorragend ausgebildet, bringen sehr viel Expertise und neue Perspektiven mit.“ Dies seien zum einen Wissenschaftler, zum anderen aber auch Menschenrechtler oder Journalisten, die sich mit den Rechtssystemen und der Medienlandschaft ihrer Herkunftsländer bestens auskennen würden. „Wir müssen diesen Menschen rasch Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitsmöglichkeiten bei uns geben“, fordert Weichsel.

Dieser Forderung schließt sich Alena Epifanova an. Die junge Wissenschaftlerin ist schon vor elf Jahren aus Russland nach Deutschland gekommen, zunächst, um die Sprache zu lernen. Mittlerweile forscht sie für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Auch Epifanova glaubt, dass „die fehlende Förderung der Osteuropaexpertise uns gerade jetzt auf die Füße fällt“. Die Expertinnen und Experten aus der Region selbst würden dringend gebraucht. Denn Russland drohe aufgrund zunehmender Zensur zu einer „Black Box“ zu werden, immer weniger ungefilterte Einschätzungen drängen nach draußen. Um all das anzuschieben, sieht Epifanova die Politik in der Pflicht: „Sie darf nicht länger immer nur auf Krisen und Konflikte reagieren, sondern muss sich langfristig für die Länder der Region interessieren.“

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Sebastian Scheffel/RND