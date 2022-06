Offensive gegen Sjewjerodonezk läuft weiter: „Russen haben mehr Verluste als Ukrainer“

Sjewjerodonezk. Die ukrainischen Truppen halten nach Angaben ihres Generalstabs eine Offensive Russlands gegen Sjewjerodonezk in der Ostukraine auf. „Die Besatzer haben, mit Hilfe von motorisierten Gewehreinheiten und Artillerie, Angriffsoperationen in der Stadt Sjewjerodonezk ausgeführt“, teilte der Generalstab des ukrainischen Militärs am Donnerstagabend in einem Update mit. „Sie waren nicht erfolgreich; die Kämpfe gehen weiter.“ Ein Angriff Russlands auf das Dorf Toschkiwka am Stadtrand von Sjewjerodonezk sei abgewehrt worden.

Der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, teilte am Donnerstag bei Telegram mit, es gebe weiter „heftige Kämpfe“ in Sjewjerodonezk. Die Russen setzten den Beschuss der benachbarten Stadt Lyssytschansk mit großkalibrigen Waffen fort. Diese könnten „selbst Beton“ durchdringen, teilte er mit.

Die russischen Truppen erleiden ukrainischen Angaben zufolge beim Kampf um die strategisch wichtige Stadt Sjewjerodonezk erhebliche Verluste. „Die Russen haben wesentlich mehr Verluste als die Ukrainer“, teilte der Hajdaj am Donnerstag bei Facebook mit. Das Verhältnis liege „bei eins zu zehn“. Zu ukrainischen Verlusten könne er keine Angaben machen.

Die russische Armee habe die Überreste von Einheiten aus der Teilrepublik Burjatien im Fernen Osten Russlands abgezogen, meinte Hajdaj. „Sie sterben wie die Fliegen.“ Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

Russische Kräfte hatten in der vergangenen Woche den Großteil der Industriestadt erobert. Die Ukrainer mussten sich in das Industriegebiet und in die benachbarte Zwillingsstadt Lyssytschansk zurückziehen. In dem seit Ende Februar laufenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine haben russische Truppen mittlerweile mehr als 90 Prozent des Gebiets Luhansk unter ihre Kontrolle gebracht.

RND/AP/dpa