Europas neues Problem heißt Frankreich

Der gleißende Pomp in der Nacht des ersten Wahlsiegs von Emmanuel Macron bleibt unver­gesslich. Mit feierlichem Gesichtsausdruck, von wandernden Lichtkegeln verfolgt, schritt der neue französische Präsident zu einer bunt strahlenden Bühne vor dem Louvre und versprach seinen Franzosen den Anbruch neuer, besserer Zeiten.

„Ich werde in den nächsten fünf Jahren alles dafür tun, dass die Menschen keine extremistischen Parteien mehr wählen“, sagte Macron. Zehntausende, die auf dem Platz zusammengeströmt waren, jubelten.

Man schrieb den 7. Mai 2017. Marine Le Pen, Macrons rechtsradikale Gegenkandidatin, war soeben in der Stichwahl auf 33,9 Prozent der Stimmen gekommen.

In diesem Jahr, nach seiner mühsamen Wiederwahl am 24. April, verzichtete Macron auf Siegesfeiern ebenso wie auf steile Ansagen aller Art. Diesmal war ihm Le Pen noch deutlich näher gekommen, mit 41,45 Prozent .

Der Präsidentschaftswahl, die Macron mit wackligen Knien überstand, folgt an diesem Sonntag die Parlamentswahl. Diesmal sind es die Linksradikalen, die Macron am meisten Sorgen machen. Einige Umfragen sehen die Bewe­gung La Fran­ce Inso­u­mi­se („Unbeug­sa­mes Frank­reich“) des Linksaußen Jean-Luc Mélenchon als stärkste Kraft – ein neuer Schlag ins Gesicht für den Mann, der doch Extremisten aller Couleur ein für alle Mal zurückdrängen wollte.

Macrons Mehrheit in der Nationalversammlung ist in Gefahr. Ein Endergebnis gibt es erst am 19. Juni, da in allen Wahlkreisen, in denen niemand eine absolute Mehrheit hat, Stichwahlen stattfinden.

Ein Albtraum für ganz Europa

Mit Händen zu greifen ist aber schon vorab eine wachsende Apathie der Mitte. Demoskopen sagen nach Berichten des französischen Fernsehsenders TF 1 die niedrigste Wahlbeteiligung aller Zeiten voraus.

Linksaußen aber machen antielitäre Kräfte mobil. Sollte Mélenchon am Ende tatsächlich vorn liegen und sollte er dann auch noch genug Bündnispartner im Parlament finden, könnte er sich tatsächlich zum Ministerpräsidenten wählen lassen.

Ein französischer Regierungschef Mélenchon parallel zu einem Präsidenten Macron: Diese sogenannte Cohabitation zweier Mächtiger aus verschiedenen Parteien wäre ein Albtraum, nicht nur für Frankreich, sondern für ganz Europa.

Seine Wirtschafts- und Sozialpolitik definiert Mélenchon nach dem Motto „Im Himmel ist Jahrmarkt“. Der Staat soll Mieten und Lebensmittelpreise deckeln, jeder soll eine Mindestrente von 1500 Euro bekommen, und das Rentenalter soll von derzeit 62 (!) auf 60 (!!) sinken. Dass dies alles den ohnehin hoch verschuldeten französischen Staat mal eben 300 Milliarden Euro zusätzlich kosten würde und das Defizit heillos über die EU-Schuldengrenzen hinauskatapultieren würde, ist Mélenchon egal. Das Aufbegehren gegen europäische Regeln ist für Mélenchon sogar Zweck der Übung. Ähnlich wie Le Pen und die deutsche AfD arbeitet er mit der Vision eines befreienden „Ungehorsams“: eines besseren Lebens, das leicht erreichbar sei, wenn man nur erst die Fesseln der EU abstreife. Auch von den „deutschen Eliten“ werde er kein „Diktat“ akzeptieren. Seinen Anhängern rief Mélenchon dieser Tage zu: „Ich sage euch nicht, dass wir von einem Tag auf den anderen das Paradies erschaffen werden. Aber wir werden die Hölle beenden.“ Mélenchons Blick auf Deutschland entspricht dem der deutschen Linkspartei aus den Zeiten, als sie noch PDS hieß. Die deutsche Einheit bezeichnete Mélenchon als „Annexion“ der DDR, den Ostdeutschen sei „unerhörte soziale Gewalt“ angetan worden. Wie alle linken und rechten Radikalen in Europa zeigt Mélenchon Sympathie für Wladimir Putin, begleitet von einer tiefen Aversion gegen die USA. Aus der Nato will Mélenchon „schrittweise“ austreten. Im Europaparlament enthielt sich Mélenchons Partei der Stimme, wenn es um Kritik an Russland ging. Vor dem 24. Februar nahm er den Aufmarsch von 190.000 russischen Soldaten zum Anlass, nicht etwa Moskau, sondern Kiew zu kritisieren: „Die Russen mobilisieren ihre Truppen an der Grenze? Wer würde nicht dasselbe tun angesichts eines solchen Nachbarn, eines Landes, das an eine fremde Macht gebunden ist und Russland permanent bedroht?“

Putins nützliche Idioten in Frankreich

In außenpolitischen Fragen vertritt Marine Le Pen vom Rassemblement National die gleichen Auffassungen. Für Putin sind Mélenchon und die bereits seit vielen Jahren mit russischen Bankkrediten unterstützte Le Pen nützliche Idioten. Schon Lenin soll mit diesem Begriff westliche Intellektuelle beschrieben haben, die sich vor den Karren der Sowjetunion spannen ließen.

Der größte Nutzen von Mélenchon und Le Pen für den Kreml liegt darin, dass sie in Frankreich ungeachtet des Krieges eine erstaunlich russlandfreundliche Stimmung schaffen. Die Stimmung wiederum hat auch Auswirkungen auf die Politik Macrons.

Beispiele dafür häufen sich. So ist Macron europaweit hervorgetreten mit dem Hinweis, ein EU-Beitritt der Ukraine könne noch „Jahrzehnte“ dauern. Obwohl er bis Ende Juni turnus­gemäß EU-Ratspräsident ist, fand Macron noch keine Zeit für eine Reise nach Kiew, im Gegensatz etwa zu EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Stattdessen ließ er zuletzt weltweit mit seiner Mahnung aufhorchen, man solle Putin „nicht demütigen“.

Dies alles löste im Westen Augenrollen aus, im Baltikum und in Polen sogar offene Verärgerung. Es könnte aber auch mit französischem innenpolitischen Kalkül zu tun haben: Dem anschwellenden rot-braunen Block in Frankreich redet Macron auf diese Art nach dem Mund.

Ein Blick auf den eigenen Kompass

Wie aber verträgt sich ein solcher Kurs mit dem Anspruch Macrons, eine Führungsrolle in der EU zu übernehmen? Ja, Macron will jetzt auch mehr schwere Waffen liefern. Und ja, Macron hat dieser Tage erstmals auch erklärt, die Ukraine müsse gewinnen. Doch zu all dem musste er erst geschubst werden, unter anderem von den USA. Eine proaktive Politik für ein Europa, das seine Bürger und deren Freiheit schützt, geht anders

Immer wieder lag Paris in letzter Zeit quer zu einer sich gerade entwickelnden neuen Mehrheitsmeinung in Europa – vor allem mit seiner bremsenden Haltung zum EU-Beitritt der Ukraine

Die deutsche politische Szene ist durch diese neuen Entwicklungen verwirrt. Einerseits will man festhalten am traditionsreichen Bündnis mit Frankreich. Andererseits will Deutschland nicht wahrgenommen werden als Baustein einer französisch-deutschen Bremse – die das traurige historische Gegenteil wäre vom legendären deutsch-französischen Motor der Ära Helmut Schmidt und Helmut Kohl.

Dringend zu empfehlen ist den Deutschen jetzt ein Blick auf den eigenen Kompass, eine selbstbewusste Sortierung ihrer europäischen und atlantischen Interessen. Niemand kann und wird das der größten Wirtschaftsmacht der EU übel nehmen.

Neuer Blick auf einen alten Partner

Um ein Beispiel zu nennen: Dieser Tage erst kam aus Frankreich, vom Dassault-Konzern, der Hinweis, die Realisierung von FCAS, des ehrgeizigsten und teuersten Rüstungsprojekts Europas, werde sich wohl „leider bis 2050″ hinziehen. Hintergrund ist ein schon ewig laufendes Gerangel um Geld und Einfluss.

Verzicktheiten dieser Art passen nicht in die durch Putins Krieg markierte neue Ära. Wer sagt das den Beteiligten? Und wer zieht jetzt beherzt den Stecker und leitet das Geld für die Hightech­rüstung auf intelligente Art um in transatlantische Projekte, idealerweise unter Beteiligung von Japan, Australien und Südkorea?

Zur Zeitenwende gehört ein unromantischer neuer Blick auf die Welt, auch auf alte Partner und auf lieb gewonnene Rituale. Seien wir ehrlich. Weniger denn je erscheint derzeit Frankreich als Teil der Lösung der aktuellen Probleme. Stattdessen rückt das Land auf neue, ganz ungewohnte Art in den Blick: als Problem für Europa.

