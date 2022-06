Scholz’ Ukraine-Reise: Wann das Warten sich gelohnt hätte

Berlin. Vier Monate nach Kriegsbeginn wird es sie nun also wohl bald geben, die Bilder von Olaf Scholz in Kiew. Der Kanzler, so heißt es und so wird es von der Bundesregierung zwar nicht bestätigt, aber eben auch nicht dementiert, reist demnächst in die Ukraine.

Scholz hat dies bisher mit dem Hinweis abgelehnt, es dürfe sich um kein „kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin“ handeln. Dass man ihm Zögerlichkeit und mangelnde Solidarität mit der Ukraine vorwerfen konnte, hat er in Kauf genommen.

Schützenpanzer und EU-Beitritt

Und er hat damit die Anforderungen an seine Reise selbst gesetzt. Er muss nun schon einiges im Gepäck haben, um den Eindruck von Symbolpolitik zu widerlegen.

Da passt nun einiges zusammen: Die ersten Marder-Schützenpanzer, die die Ukraine so dringend angefragt hat, scheinen repariert und einsatzfähig. Und gerade hat Scholz den Westbalkanländern bei einem Besuch versichert, sich in der EU auch für ihren Wunsch nach Aufnahme einzusetzen. Es könnte entscheidend sein dafür, dass Länder wie Österreich ihren Widerstand gegen einen Kandidatenstatus für die Ukraine beim EU-Gipfel in zwei Wochen aufgeben. Dann könnte sich das Warten gelohnt haben.

Das gilt auch für die Reisebegleitung. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron stand vor den Wahlen in seinem Land nicht zur Verfügung. Und ein gemeinsamer Auftritt ist wichtig, wenn der Eindruck vermieden werden soll, dass in der EU doch wieder jeder seins macht. Wenn wie wohl geplant Italiens Präsident Mario Draghi mit dabei wäre, verstärkt dies das Signal der Gemeinsamkeit: Der viel beschworene deutsch-französische Motor bekommt Verstärkung. Noch stärker wäre dieses Signal, wenn die Reisegruppe durch ein osteuropäisches Land ergänzt würde. Das ließe sich durchaus noch arrangieren.

Eines aber wird wohl nicht passieren. Die Reise von Scholz, Macron und Draghi wird den Krieg nicht beenden. Dafür muss sich Putin bewegen, und zwar nicht nach Kiew.

Von Daniela Vates/RND