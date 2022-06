Lauterbach zur Corona-Sommerwelle: „Keine Notwendigkeit, in Panik zu geraten“

Berlin. Für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist die Sache eindeutig: „Wir haben jetzt eine Sommerwelle vor uns“, sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Überrascht sei er von dieser Entwicklung nicht. „Die Sommerwelle haben wir prognostiziert.“ Der SPD-Politiker verwies in diesem Zusammenhang auf Südafrika. Dort hatte sich der Omikron-Subtyp BA.5 – der für die aktuell steigenden Fallzahlen in Deutschland verantwortlich ist – selbst bei hohen Temperaturen rasch verbreitet hatte. Ein Temperatureffekt, der das Coronavirus ausbremst, werde also dieses Mal kleiner ausfallen als im vorherigen Sommer.

„Hohe Inzidenzen“ möglich

Die beginnende Sommerwelle könne zu „relativ hohen Inzidenzen“ führen, warnte Lauterbach. Aber: „Es besteht keine Notwendigkeit, in Panik zu geraten.“ Mit Omikron dominiere hierzulande eine Virusvariante, die insgesamt zu milderen Krankheitsverläufen führe als ihre Vorgänger. Gleichzeitig seien viele Bürgerinnen und Bürger bereits gegen Covid-19 geimpft und geboostert – oder hätten sich mit dem Virus infiziert. Die Immunität in der Bevölkerung ist also hoch.

„Trotzdem ist es nicht so, dass wir die Sommerwelle begrüßen können“, stellte der Gesundheitsminister klar. Weiterhin könnten Infizierte mitunter schwer erkranken oder sogar versterben. Auch das Risiko, Spätfolgen zu entwickeln, sei weiterhin hoch. „Es ist nicht so, dass wir sorglos und ohne Gegenmaßnahmen der Sommerwelle begegnen können“, sagte Lauterbach. Er empfahl vor allem, in Innenräumen Masken zu tragen.

Von Laura Beigel/RND