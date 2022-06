Asowstal-Kommandeure offenbar zu Verhören nach Russland gebracht

Laut mehrerer Medienberichte wurden mindestens zwei ukrainische Kommandeure, die mit ihren Truppen bis zuletzt ein Stahlwerk in der von russischen Soldaten besetzten Stadt Mariupol im Süden der Ukraine verteidigt hatten, nach Russland gebracht. Sie sollen dort verhört werden, heißt es.

„Die Führer von Asow, die sich in Mariupol ergeben haben, wurden zu Ermittlungszwecken in die Russische Föderation überführt“, meldet etwa die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Es handele sich um den Vize-Kommandeur des Asow-Bataillons, Swjatoslaw Palamar, und den Kommandeur der 36. Marine-Brigade der ukrainischen Streitkräfte, Serhij Wolynski. Gemeinsam mit weiteren Kriegsgefangenen aus Mariupol seien sie bis zuletzt in Olenivka, einem Ort in der von prorussischen Separatisten ausgerufenen „Volksrepublik“ Donezk, festgehalten worden.

Laut der ukrainischen Zeitung „Prawda“ wurden nach ihrer Kapitulation im Mariupoler Stahlwerk „Asowstal“ rund 2500 Personen von russischen Truppen festgenommen und zunächst in das besetzte Gebiet gerbracht. Was Russland mit den Kriegsgefangenen vor hat, ist bisher nicht bekannt geworden. Viele von ihnen gehören dem ukrainischen Asow-Regiment an.

Die Gruppierung hatte sich zunächst als Miliz aus Freiwilligen gegründet, die in der Ostukraine gegen prorussische Separatisten kämpften. Ihre Mitglieder galten lange als ultranationalistisch und waren wegen rechtsextremer Positionen umstritten. Deshalb ist das Regiment immer wieder Thema russischer Propaganda. Seit der Eingliederung der Truppe in die ukrainische Nationalgarde gelten rechtsextreme Strukturen jedoch als überwunden.

Das Asow-Bataillon und die 36. Marine-Brigade hatten bis zuletzt das Asowstal-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol verteidigt. Wochelang hielten sie der Belagerung und dem dauerhaften Beschuss durch die russische Armee stand, mussten sich schlussendlich aber ergaben.

