Hitzewellen: Umweltministerin Lemke will Plan für ausreichend Trinkwasser vorlegen

Dessau. Das Bundeskabinett soll bis Jahresende eine neue Nationale Wasserstrategie verabschieden. Ein Entwurf des Bundes­umwelt­ministeriums sei zurzeit in der Kabinetts­abstimmung. Das steht in einem Redeentwurf von Bundes­umwelt­ministerin Steffi Lemke (Grüne) auf einer Konferenz am Montag in Dessau, der dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Konkret soll die Wasserstrategie laut Lemke Folgendes erreichen: „Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben. Grundwasser, Seen, Bäche und Flüsse sollen sauberer werden. Infrastruktur, Landnutzung und Stadt­entwicklung werden an die Folgen der Klimakrise angepasst.“ Wasser­management müsse „zu einem wichtigen Element der Stadt­entwicklung werden“, um Städte an den Klimawandel anzupassen.

An den Veränderungen im Wasserkreislauf sei der Klimawandel laut Lemke besonders zu spüren: Dürreperioden bedrohten den ländlichen Raum, Hitzewellen stellten eine Gesundheits­gefahr in den Städten dar. Lemke sprach sich für das Konzept der Schwammstadt aus, das auf der Dessauer Konferenz vorgestellt wird: „Das Konzept der Schwammstadt denkt all das zusammen: Verkehrsräume, Fassaden- und Dachflächen, technische und soziale Infrastrukturen und private Gärten und öffentliche Parks. Vernetzte Grünflächen und Gewässer schaffen Entlastung bei städtischen Hitzewellen und puffern Stark­regen­ereignisse ab. Gleichzeitig verbessern diese Flächen als Habitate und Erholungs­räume die Umwelt- und Lebensqualität.“

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Jan Sternberg/RND