Deutschland braucht im Winter alle Energie

Sollte Deutschland wegen der neuen Energieunsicherheiten seinen letzten Schritt zum Atomausstieg noch ein bisschen länger hinauszögern als geplant? Die Bundesregierung schiebt diese Frage noch immer vor sich her – auch nach mehr als drei Kriegsmonaten.

Eine Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger dagegen gibt jetzt eine verblüffend klare Antwort. 61 Prozent sind laut ARD-Deutschlandtrend für den Weiterbetrieb. Dagegen sind nur 32 Prozent.

Verblüffend, aber wahr: Die Wähler sind in der neuen deutschen Atomdebatte schon weiter als ihre Vertreter in der Politik.

Die Berliner Szene dagegen zeigt noch immer die seit Jahrzehnten für das Thema typische ideologische Verspanntheit – für die es leider keine Restlaufzeit gibt. Wie in den Achtzigern reden Freunde und Feinde der Atomkraft sich auch heute die Köpfe heiß. Dabei wäre eine befristete Verlängerung gar kein „Zurück zur Atomkraft“, nur eine Art Ehrenrunde vor dem endgültigen Abschied.

Es geht auch um die Sicherheit des Landes

Bei Grünen und SPD aber ist vielen der Atomausstieg zum 31. Dezember 2022 absolut heilig, komme was wolle. Die Union wiederum wittert ein willkommenes Thema zur innenpolitischen Attacke – und lässt beiseite, dass es ihre eigene Kanzlerin war, die in der Energiepolitik einen Fehler an den anderen reihte: Falsch war ja nicht erst die extreme Bindung an russisches Gas. Falsch war schon der Versuch, erst aus Atomkraft auszusteigen und dann aus fossiler Energie. Dies war, jeder Klimaschützer bestätigt es, genau die falsche Reihenfolge.

Die Konsequenzen sind verhängnisvoll. Deutschland ist mit seiner stets überparteilich verabredeten, aber am Ende eben doch verqueren Energiepolitik inzwischen komplett auf Grund gelaufen. Nichts illustriert dies besser als Robert Habecks Ansage, Deutschland werde jetzt wieder mehr Kohle verstromen: Rauchzeichen einer weltweiten Blamage steigen von Deutschland aus auf zum Himmel.

Atomstrom, klar, kann Gas nicht ersetzen. Er kann aber immerhin einige krasse Folgen der Krise mildern, die Kohleverstromung bremsen und die Energiesicherheit erhöhen, rund um die Uhr, auch in windstiller Nacht. In einem Winter, in dem Gas das Dreifache kostet oder gar komplett ausfällt, werden die Leute mehr elektrische Geräte anwerfen denn je. In einer solchen Lage die Grundlastfähigkeit des Stromnetzes auch nur teilweise zu reduzieren, ist unverantwortlich. Am Ende geht es, vielen scheint dies noch nicht ganz klar zu sein, auch um die Sicherheit des Landes. Ein elektrischer Blackout parallel zu einer Gaskrise wäre in seinen nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch sozialen Folgen kaum auszudenken.

Scholz verzichtet auf Führung

Niemanden darf vor diesem Hintergrund das Geht-nicht-Gezicke der AKW-Betreiber beeindrucken. Der wahre Hintergrund ist: Die Konzerne fürchten, Teile der Schadenersatzsummen an den Staat zurückzahlen zu müssen, die sie für den Ausstieg eingestrichen haben. Als Ratgeber taugen die Konzerne nicht, man muss sie an ihre dienende Funktion erinnern.

Richtig ist: Neue Brennelemente hätten längst in Kanada oder Australien bestellt werden müssen, idealerweise kurz nach Kriegsbeginn. Doch dazu reichte die politische Kraft nicht aus bei einer neuen Koalition, in der SPD und Grüne schon genug Mühe hatten, beim 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr und bei Waffenlieferungen für die Ukraine über den eigenen Schatten zu springen.

Monatelang verwies man in Berlin achselzuckend auf die Chefs der Energiekonzerne, die ja auch nicht zurückwollten zur Atomenergie. Dieser Verzicht auf politische Führung durch den neuen Kanzler Olaf Scholz war ebenso bequem wie unredlich. Allzu lange auch wurde so getan, als sei aus technischen Gründen gleichsam der Zug schon abgefahren. „Die Fachleute sagen uns, das wird nicht funktionieren“, sagte Scholz zu Beginn der Woche.

Wo kein Wille war, war auch kein Weg

Tatsächlich aber hat die Bundesregierung die Schwierigkeiten, auf die sie sich jetzt beruft, selbst geschaffen. In einer Zeit, in der eine Verlängerung der Laufzeiten noch viel leichter organisierbar gewesen wäre als jetzt, wurde das Thema schlicht beiseite geschoben. Dabei hatte das von den Grünen geführte Bundesumweltministerium in einem offiziellen Vermerk vom 7. März von sich aus sogar den sogenannten „Streckbetrieb“ erwogen: weniger nukleare Stromproduktion im Sommer, dafür dann ein Weiterlaufen über den 31. Dezember 2022 hinaus.

Doch wo kein Wille war, war auch kein Weg. Unterm Strich zogen die Ampelparteien das Wiederhochfahren stillgelegter Kohlekraftwerke vor.

Diese Woche wurde ein Gutachten des TÜV bekannt, in dem schon im April verblüffendes festgehalten wurde: Das AKW Isar 2 könne auch ganz ohne neue Brennstäbe bis zum Sommer 2023 laufen. Sogar eine Wiederinbetriebnahme des schon im Jahr 2021 stillgelegten Blocks C in Gundremmingen sei „aus technischer Sicht möglich“, wenn man es denn wolle.

Schon vor zwei Monaten also wurde der Politik eine Klaviatur aufgezeigt, auf der niemand spielen mochte. Isar 2 plus Neckarwestheim 2 plus Emsland plus Grundremmingen C könnten 8,4 Prozent des gesamten Strombedarfs in Deutschland decken. Ob Deutschland dieses Potenzial nutzt, bleibt aber mehr als ungewiss. Die Ampelkoalition, Grüne vorneweg, tendiert dazu, aus politischen Gründen auf den technisch möglichen Beitrag der Kernkraft zu verzichten.

Berlin ist noch nicht vorgestoßen zu einer Common-Sense-Betrachtung, wie sie für die Mehrheit der Bundesbürger längst selbstverständlich ist: Im Krisenwinter 22/23 muss Deutschland alles an Energie zusammenkratzen, was es hat.

Von Matthias Koch/RND