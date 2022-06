Falscher Klitschko legte auch Wiener Bürgermeister herein

Berlin. Auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ist auf einen falschen Witali Klitschko hereingefallen. Ludwig hatte bereits am vergangenen Mittwoch ein Foto und Gesprächsinhalte aus seinem vermeintlichen Videotelefonat mit seinem Kiewer Amtskollegen auf Twitter veröffentlicht. Erst am Samstagmittag löschte Ludwig diese Tweets, nachdem die „Bild“ darüber berichtet hatte, dass es sich bei dessen Gesprächspartner keineswegs um Klitschko gehandelt hatte.

Auch die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und der Bürgermeister der spanischen Hauptstadt Madrid, José Luis Martinez-Almeida, hatten zuvor mit dem gefälschten Klitschko telefoniert. Beide hatten die Videotelefonate nach Zweifeln an der Authentizität des Gesprächspartners abgebrochen. „Allem Anschein nach handelt es sich um Deep Fake“, erklärte die Berliner Senatskanzlei kurz nach dem Videotelefonat am Freitagabend.

Der Gesprächsverlauf hatte für Zweifel an der Echtheit des Gegenübers gesorgt. Laut Angaben der Senatskanzlei stellte der falsche Klitschko etwa Fragen zu ukrainischen Geflüchteten, die sich in Deutschland Sozialleistungen erschleichen wollten. Auch habe er um Unterstützung für die Ausrichtung eines Christopher Street Days in Kiew gebeten.

Es gab früh Grund für Zweifel

Wer hinter der Fälschung steckt, blieb zunächst unbekannt. Der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamts hat Ermittlungen aufgenommen. Die Senatskanzlei zitierte Giffey mit den Worten: „Es gehört leider zur Realität, dass der Krieg mit allen Mitteln geführt wird - auch im Netz, um mit digitalen Methoden das Vertrauen zu untergraben und Partner und Verbündeten der Ukraine zu diskreditieren.“

In Berlin war der Termin offenbar schon vor Wochen vereinbart worden – vermeintlich auf Bitten der „ukrainischen“ Seite. Das Gespräch mit „Klitschko“ war auch bereits seit einer Woche im öffentlichen Terminkalender Franziska Giffeys angekündigt. Verdacht schöpfte im Vorfeld niemand. Dabei hätte es dazu laut einem Bericht der „Bild“ Anlass gegeben: So habe es sich bei der E-Mail-Adresse, mit der der falsche Klitschko die Senatskanzlei kontaktiert hatte, erkennbar nicht um eine offizielle Adresse gehandelt.

Spätestens zu Beginn des Gesprächs hätte es weiteren Anlass für Zweifel gegeben: Der falsche Klitschko sprach mittels eines Übersetzers mit Giffey – angeblich, damit auch anwesende Mitarbeiter das Gespräch verstehen können. Dabei spricht Klitschko fließend Deutsch und nutzt das auch regelmäßig für öffentliche Statements und Gespräche mit deutschen Politikern. Ein Gespräch durch Übersetzer wäre deshalb mindestens ungewöhnlich. Auch der echte Klitschko selbst betonte am Freitag, er brauche keine Übersetzer. Via „Bild“ lud er Franziska Giffey zum echten Gespräch ein - auf Deutsch.

Vermutung eines Deep Fakes

Die Berliner Senatskanzlei geht davon aus, dass das Videotelefonat nicht mit einem menschlichen Doppelgänger Klitschkos geführt wurde, sondern dass es sich um ein sogenanntes Deep Fake handelt. Als Deep Fakes werden technische Manipulationen bezeichnet, bei denen beispielsweise die Gesichtszüge einer Person mit den Gesichtsbewegungen einer zweiten Person verknüpft werden. So lassen sich Videos von Prominenten täuschend echt fälschen. Es handelt sich jedoch um ein technisch anspruchsvolles Verfahren. Das gilt besonders, wenn das gefälschte Videomaterial live während eines Videotelefonats ausgespielt werden soll.

Der ARD-Journalist Daniel Laufer machte noch am Freitagabend auf ein Video aufmerksam, das die Fälscher als Grundlage für einen möglichen „Deep Fake“ verwendet haben könnten. In dem auf Youtube veröffentlichten Video von Anfang April ist Witali Klitschko ebenfalls in einem Videogespräch zu sehen. Das Video zeigt einen identischen Bildausschnitt, wie in den Videotelefonaten mit Giffey und Ludwig. Auch trägt Klitschko darin dieselbe Jacke.

Zunächst blieb unklar, wer dahinter steckt

Der Fall erinnert an ein Videotelefonat, das niederländische Politiker im April 2021 vermeintlich mit dem Stabschef des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny geführt hatten. Auch dabei handelte es sich um eine Fälschung. Zunächst hieß es ebenfalls, die Politiker seien auf einen Deep Fake hereingefallen. Später wurde jedoch klar, dass es sich um eine viel simplere Fälschung gehandelt hatte: Die Niederländer sprachen ganz einfach mit einem Mann, der Nawalnys Stabschef Leonid Wolkow ähnlichsieht. Schminke und ein passender Kamerawinkel taten ihr übriges.

Hinter der Aktion steckten die beiden Youtube Wladimir Kuznetsow und Alexej Stoljarow. Die beiden haben in der Vergangenheit bereits eine falsche Greta Thunberg mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau telefonieren lassen und sprachen 2018 als vermeintlicher Premierminister Armeniens mit Boris Johnson, damals noch Außenminister Großbritanniens. Erst vor wenigen Tagen gaben sie sich in einem Videotelefonat mit der Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling als ukrainischer Präsident Selenskyj aus.

Kuznetsow und Stoljarow verstehen sich als Comedians und Spaßvögel. Die Auswahl ihrer Ziele und Themen ist jedoch regelmäßig deckungsgleich mit der Agenda des Kremls und der russischen Staatsmedien. Durch die „Scherzanrufe“ produzierte Aussagen ihrer Gegenüber landeten anschließend regelmäßig im russischen Staatsfernsehen. Eine Analyse der britischen BBC kommt zu dem Schluss, die beiden seien ein Werkzeug der Kreml-Medien. Im Fall der Videoanrufe des gefälschten Witali Klitschko drängen sie sich zumindest als mögliche Verdächtige auf.

Eines dürften die Täter zweifellos erzielt haben: Ihre Aktion stiftete Verwirrung, schürt Misstrauen und gab westliche Verbündete der Ukraine der Lächerlichkeit preis. Ein Interesse daran hat vor allem die Regierung in Moskau. Klitschko sprach in seinem Telegram Kanal von Desinformation und hybrider Kriegsführung. Die Strafverfolgungsbehörden müssten solche Aktivitäten untersuchen und gegebenenfalls ausländische Sachverständige hinzuziehen.

Von Felix Huesmann/RND