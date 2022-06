Die Welt zu Gast bei Kanzler Scholz in Bayern

Garmisch-Patenkirchen. Auf Schloss Elmau in Bayern beginnt heute der G7-Gipfel unter deutscher Präsidentschaft. Das Luxushotel vor prächtiger Alpenkulisse ist weiträumig abgeriegelt. Um die Staats- und Regierungschefs der sieben wirtschaftsstarken Länder USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Italien, Frankreich und Deutschland vor Protesten zu schützen, wurden sogar Absperrgitter mitten durch den Wald gezogen.

Für die Sicherheit in Elmau sollen tausende Polizisten sorgen – womöglich wird ihre Zahl größer als die der Demonstranten sein. Vor Beginn des Gipfels wurde allerdings nicht mit so großen Aktionen von Demonstranten gerechnet wie früher. Das mag zu einem großen Teil an Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine liegen, der Ängste vor einer Eskalation und dem absehbaren neuen Wettrüsten auslöst.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zu dem bis Dienstag andauernden Treffen auch Regierende der Demokratien Senegal, Südafrika, Indonesien, Argentinien und Indien eingeladen. Für Scholz geht es um nichts anderes als um eine neue Weltordnung in Zeiten russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Widerstandsfähige Demokratien, die enge Wirtschaftsbeziehungen zu Russland haben, will Scholz an den Westen binden. Selten galt ein G7-Gipfel als so wichtig wie dieser. Die Staatenlenker müssen reden.

Das bringt der Tag:

Scholz trifft Biden

Der Bundeskanzler und der US-Präsident kommen am Vormittag vor Beginn des großen Treffens zusammen, was bedeutet, dass sich Scholz vor allem mit Biden abstimmen und die Themen noch einmal durchgehen will. Allein das ist ein Signal. Die USA sind die mächtigsten Partner für die Unterstützung der Ukraine gegen Russland.

Aber Amerika ist die Demokratie im G7-Kreis, die gerade wohl selbst am meisten unter Druck steht. Durch das Land geht ein tiefer Riss zwischen Demokraten und Republikaner, die in Teilen immer weiter nach rechts rücken und im Sinne des Ex-Präsidenten Donald Trump das Land weiter spalten.

Die Themen am Sonntag

Die Wirtschaft

Mit der sich dramatisch verschlechternden Weltwirtschaftslage wollen die G7-Spitzen den Gipfel eröffnen. Es geht um steigende Preise für Energie und Lebensmittel. Kremlchef Wladimir Putin drosselt Gaslieferungen – davon abhängige Länder wie Deutschland brauchen dringend Alternativen.

Was aber in reichen Ländern nur zu Teuerung führt, endet für die Bevölkerung armer Staaten wie in Afrika in einer Hungerkatastrophe. Die Ukraine kann als Kornkammer der Welt durch den Krieg kein Getreide exportieren.

Der Klimaclub

Scholz erklärte dazu in einer Videobotschaft, dieser Gesprächsclub habe einst unter Bundeskanzler Helmut Schmidt im G6-Format begonnen, um darüber über den Umgang mit der damaligen Ölkrise zu reden. Nun gehe es um die aktuelle Krise und darum, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten mit einer Abkehr von der Nutzung fossiler Energien.

Scholz will einen „Klimaclub“ zustande bringen – über die G7-Staaten hinaus –, der dieses Ziel in gemeinsamer Kraftanstrengung erreichen will. Dabei wird aber erst einmal die Frage sein, wie sich Staaten – wie Deutschland – aus der Abhängigkeit von russischem Gas befreien und die Belange und Notwendigkeiten von Entwicklungs- und Schwellenländern berücksichtigt werden können.

Investitionen

Auch hier wird die Ukraine ein Schwerpunkt sein. Scholz hatte in seiner Regierungserklärung am Donnerstag einen Marshall-Plan zum Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg vorgeschlagen. Noch geht es aber wesentlichen darum, die Ukraine jetzt wirtschaftlich am Leben zu halten beziehungsweise ihren Haushalt zu stemmen. Das beläuft sich auf fünf Milliarden Euro – pro Monat. Es wird damit gerechnet, dass sich die G7-Staaten klar zur finanziellen Hilfe für Kiew aussprechen wird.

Außen- und Sicherheitspolitik

Russlands Krieg gegen die Ukraine wird den G7-Gipfel dominieren. Am Montag wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenksyj digital zugeschaltet. Nach der Entscheidung beim EU-Gipfel, der Ukraine in den Status der Beitrittskandidatin zu erheben, soll von Elmau das klare Signal ausgehen, dass auch die G7 die Ukraine politisch und finanziell unterstützen.

Und ganz generell hofft Scholz in Elmau auf ein Bild der Geschlossenheit der sieben Staaten.

Das Programm für die Ehefrauen

Sie gehen wandern, Nordic-Walking um den Ferchensee mit der ehemaligen Profi-Biathletin und -Langläuferin Miriam Neureuther sowie dem ehemaliger Ski-Profi Christian Neureuther. Shoppen geht grundsätzlich auch immer – nur wie am Sonntag werden auch am Montag und Dienstag nicht so viele Geschäfte geöffnet haben. Denn während der Gipfeltage bleiben viele Läden in Garmisch-Partenkirchen geschlossen. Touristen sind kaum da und Demonstranten werden zurückgedrängt.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Kristina Dunz/RND