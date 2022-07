Tödliches Attentat auf Japans ehemaligen Regierungschef: Internationale Politik schockiert

Berlin. Die internationale Politik zeigt sich nach dem Anschlag auf den ehemaligen japanischen Regierungschef Shinzo Abe bestürzt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sowie der französische Präsident Emmanuel Macron und der scheidende britische Premierminister Boris Johnson äußerten sich auf Twitter.

Außenministerin Annalena Baerbock hat sich über den Anschlag auf den früheren japanischen Premierminister Shinzo Abe bestürzt gezeigt. „Ich bin schockiert von der Nachricht, dass Shinzo Abe niedergeschossen wurde“, erklärte die Grünen-Politikerin am Freitag auf Twitter. „Meine Gedanken sind bei ihm und seiner Familie“, hieß es in der auf Englisch verfassten Botschaft weiter. Baerbock ist derzeit auf der indonesischen Insel Bali, wo sie am G20-Außenministertreffen teilnimmt.

Macron zeigt sich entsetzt

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sein Entsetzen über den Anschlag auf Japans früheren Premierminister Shinzo Abe zum Ausdruck gebracht. „Zutiefst geschockt von der widerlichen Attacke auf Shinzo Abe“, schrieb Macron am Freitagmorgen auf Twitter. Seine Gedanken seien bei der Familie und den Nahestehenden des „großen Premierministers“ Abe. Frankreich stehe an der Seite des japanischen Volkes.

Blinken: „Unsere Gebete sind mit ihm“

US-Außenminister Anthony Blinken hat angesichts der Nachrichten über den Mordanschlag tiefe Trauer und Besorgnis geäußert. „Unsere Gedanken, unsere Gebete sind mit ihm, mit seiner Familie, mit Japans Volk“, sagte Blinken nach Angaben der „New York Times“ am Rande des G20-Außenministertreffens auf Bali.

Auch der scheidende britische Premierminister Boris Johnson hat sich entsetzt gezeigt über den Anschlag auf den früheren japanischen Ministerpräsident Shinzo Abe. „Vollkommen entsetzt und traurig über den verabscheuungswürdigen Angriff auf Shinzo Abe“, schrieb Johnson am Freitag auf Twitter. Er fügte hinzu: „Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen geliebten Menschen“.

„Wir sind alle traurig und schockiert“,

Der US-Botschafter in Japan hat geschockt auf den Anschlag auf Shinzo Abe reagiert. „Wir sind alle traurig und schockiert“, dass auf den ehemaligen Ministerpräsidenten geschossen worden sei, schrieb US-Botschafter Rahm Emanuel in einer Stellungnahme. „Abe-san“ sei ein „herausragender Führer Japans und unerschütterlicher Verbündeter der Vereinigten Staaten“ gewesen. „Die US-Regierung und das amerikanische Volk beten für das Wohlergehen von Abe-san, seiner Familie und der Menschen in Japan“, schrieb Emanuel.

Mit Entsetzen hat auch Israels Botschafter in Japan auf den Mordanschlag auf Japans früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe reagiert. Er sei „absolut schockiert“ von der Nachricht, schrieb Gilad Cohen am Freitag auf Twitter. „Als einer der bekanntesten Führer Japans war Abe-san unter den Architekten der modernen Beziehungen zwischen Israel & Japan, diente als bedeutender Katalysator der florierenden Bande, die wir heute sehen“, hieß es weiter. „Wir alle beten für seine Gesundheit.“

Auf Abe wurden am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Nara zwei Schüsse abgefeuert. Zunächst hieß es noch, der Zustand des Politikers sei ernst. Er starb dann am Freitag in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen.

RND/dpa