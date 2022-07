Das neue Leben zwischen Stolz und Angst

In Moskau geht das Leben vordergründig seinen gewohnten Gang – auch ohne McDonald’s und H&M. Doch für viele Russinnen und Russen ist das Leben nicht mehr das gleiche wie vor dem 24. Februar. Denn manch liebgewonnene Gewohnheit wird eben doch vermisst, und die neue Konfrontation mit dem Westen löst bei vielen Menschen trotz aller Propaganda widersprüchliche Gefühle aus. Beobachtungen aus einem Land im unterschwelligen Ausnahmezustand.

Moskau. Als sie vor einigen Jahren in Rente ging, entdeckte die frühere Russischlehrerin Tatjana Olegowna (64) ihre Reiselust. Als Liebhaberin der klassischen Musik besuchte die Moskauerin gern mal Wien, Berlin oder andere westeuropäische Städte mit Opernhäusern und Symphonieorchestern im Weltklasseformat.

Doch seitdem die russische Offensive in der Ukraine am 24. Februar begann, sind Westreisen für Russinnen und Russen deutlich komplizierter geworden. Die EU schloss ihren Luftraum für russische Flugzeuge, und das bedeutet, dass bei der Ausreise nun der beschwerliche Landweg anfällt, oder Umwege geflogen werden müssen, wie etwa über Istanbul oder Eriwan. Die Ausreise über diese Nadelöhre lassen sich die Fluggesellschaften selbstverständlich gut bezahlen.

Und so ist zu erklären, dass die Kampfhandlungen in der Ukraine nun Tatjanas Leben beeinflussen, auch wenn sie selbst keinem Bombenalarm und keiner tödlicher Gefahr ausgesetzt ist. Denn statt in einem westeuropäischen Konzerthaus sitzt sie nun mit den Enkelkindern in ihrer Datscha bei Moskau: „Reisen nach Westeuropa sind in diesem Sommer für mich einfach zu mühsam und zu kostspielig geworden“, sagt sie.

Sehnsucht nach einem normalen Leben

Ihr geht es nicht allein so. Für viele Angehörige der städtischen Mittelschicht Russlands hat der Krieg gegen die Ukraine Pläne durcheinandergewirbelt, langersehnte Urlaube zunichte-und lieb gewonnene Konsumartikel wie etwa Zara-Klamotten oder Swatch-Uhren unerreichbar gemacht. Sogar den Big Mac gibt es nicht mehr, auch wenn die übrigen Burger der McDonald’s-Nachfolgekette Lecker und Punkt noch sehr nach dem „Goldenen M“ schmecken.

Während die Kämpfe in der Ukraine kein Ende zu nehmen scheinen, sehnt sich manche Russin und mancher Russe nach einem normalen Leben zurück. Also nach einer Zeit, in der die Preise nicht verrücktspielten (Inflation im Mai: circa 17 Prozent) und ausländische Unternehmen das Land wegen der russischen Offensive in der Ukraine in Massen verließen.

„Viele Menschen gestehen sich noch gar nicht ein, dass ihr altes Leben vielleicht gar nicht mehr zurückkehren wird“, sagt Grigorij Judin, Professor für politische Philosophie an der Moskauer Schule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. „Die natürliche Frage für viele Russen ist nicht die, ob sie den Kurs des Kremls in der Ukraine unterstützen oder nicht – das fragen sich in der Mittelschicht die wenigsten –, sondern wie sie sich den neuen Gegebenheiten anpassen können.“

Sich aus unabhängigen Quellen zu informieren ist immer noch möglich

Die Menschen wollten vor allem ein sicheres Einkommen, Gewissheit bei der Planung ihrer Reisen und günstige Hypotheken. Ein Teil des Moskauer Bürgertums, darunter auch Bürokraten der mittleren Ebene, die sich als Europäer fühlten, seien nicht glücklich über die militärische Eskalation in der Ukraine, aber sie machten sich auch keine Illusionen darüber, dass ihr Präsident Wladimir Putin seine Truppen zum Rückzug auffordern könnte, bevor er sich nicht als Sieger fühlen könne.

„Ich denke, dass die Mehrheit der Russen immer noch glaubt, dass diese Geschichte mit einem militärischen Erfolg zu Ende gehen wird, oder zumindest ist es das, was die Leute glauben wollen“, sagt Judin, der allerdings gleichzeitig einschränkt: „Die gebildeten Menschen, die besser informiert sind und dazu neigen, Informationen aus verschiedenen Quellen zu konsumieren, sind sich da nicht so sicher. Sie haben erhebliche Zweifel.“

Sich aus verschiedenen und unabhängigen Quellen zu informieren ist in Russland nach wie vor möglich. Die unabhängige Berichterstattung, wie es sie vor dem 24. Februar vereinzelt noch gab, ist inzwischen zwar der staatlichen Repression zum Opfer gefallen. Doch unabhängige Nachrichtenportale wie „Meduza“, „Nowaja Gaseta Europe“ oder „The Insider“ berichten in russischer Sprache inzwischen aus dem westlichen Ausland für ein russisches Publikum.

Einzelne Journalisten des regierungskritischen Radiosenders Echo Moskwy und des TV-Internetsenders Doschd wichen auf Youtube aus und das Team des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny produziert nach wie vor Enthüllungsvideos.

Nukleare Gedankenspiele im Staatsfernsehen

Doch genauso wie die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und Twitter erreicht man diese Informationsangebote in Russland nur noch über die Zwischenschaltung einer VPN-Verbindung. Und das stellt eine Hürde dar, die sich negativ auf die Reichweite auswirkt. Das Publikum der regierungskritischen Medien schrumpft, während das Regime die Propaganda auf seinen Kanälen erfolgreich intensiviert hat: „Die Menschen spüren: Es ist einfacher, sich der Mehrheit anzuschließen, Teil des großen patriotischen Ganzen zu werden“, sagt der Moskauer Publizist Andrei Kolesnikow von der Carnegie Stiftung für den Internationalen Frieden im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

In den reichweitenstarken Staatsfernsehsendern Perwy Kanal (Channel One), Rossija 1 und NTW ist ebenso wie in den kremlnahen Zeitungen „Iswestija“, „Moskowskij Komsomolez“, „Moskowskaja Prawda“ sowie dem staatlichen Radiosender West FM pausenlos von den Erfolgen der russischen Armee in der Ukraine die Rede – und von den grausamen Kriegsverbrechen der ukrainischen Streitkräfte, die Zivilistinnen und Zivilisten bombardierten und Gelände, von dem sie sich zurückzögen, mit Minen eine „Saat des Todes“ zurückließen. Letzteres könnte einen Verstoß gegen die Ottawa-Konvention darstellen. Die Ukraine hat den Minensperrvertrag neben weiteren 131 Staaten ratifiziert – im Gegensatz zu Russland.

Das Ganze wird garniert mit Schmähungen des Westens, der von der Hegemonialmacht USA angeführt werde, die jeden bestrafe, der ihr nicht blind gehorche. Die Europäische Union sei eine Pseudovereinigung ohne politische Souveränität. Westeuropäische Länder seien nichts anderes als Scheindemokratien. Regelmäßig kommt im Staatsfernsehen der Mann fürs Grobe zum Einsatz: Dmitrij Kisseljow, genannt „Putins Sprachrohr“, hetzt in seiner Rossija-1-Sendung permanent gegen den Westen und gibt sich da schon auch mal Gedankenspielen hin, wie es wäre, Großbritannien als Insel durch einen nuklearen Tsunami in der Nordsee zu versenken – ausgelöst durch eine russische Unterwasserdrohne.

Auch beim Schaschlik ist die Ukraine ein Thema

Es gibt viele Menschen in Russland, die sich dieser Propagandablase nicht entziehen können. Eine Hotel- und Gaststättenfachfrau redet sich in Rage, als sie mit dem Gesprächspartner aus dem Westen auf das Ukraine-Thema zu sprechen kommt: „Die Ukrainer sind Nazis, Faschisten und Bestien. Wehe dem, der in ihre Gewalt gerät, den zerreißen sie wie Tiere“, schimpft die 46-Jährige, nicht ohne die vorwurfsvolle Frage anzuschließen: „Warum schickt ihr diesen Monstern Waffen?“

Einige Tage später beim sommerlichen Schaschlikgrillen. Eine Situation, in der die Russinnen und Russen eigentlich die friedlichsten Menschen der Welt sind. Man kommt gern ins zwanglose Gespräch, wenn Fleisch und Fisch vor sich hin brutzeln. Doch auch hier trübt der Westler ein bisschen die Stimmung. Eine Psychotherapeutin kommt von selbst auf das Thema Ukraine zu sprechen. Man merkt der 39-Jährigen an, dass ihr nicht ganz wohl dabei ist, denn gerade sie als Seelenforscherin weiß, dass militärische Auseinandersetzungen eine Angelegenheit der Entmenschlichung sind. Doch genau deswegen hat sie nun das Gefühl, etwas klarstellen zu müssen: „Russland muss sich gegen den Westen verteidigen“, sagt sie. „Vielleicht brauchen wir noch diese eine letzte Konfrontation, um dann wirklich Frieden auf der Welt zu haben.“

Andere, wie ein studierter Physiker, hinterfragen ihre Regierung durchaus. Der 35-Jährige ist einfach zu klug und zu gebildet, um die russische Propaganda von der Drogenabhängigkeit des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seiner Regierungsmannschaft zu glauben, die am Anfang der russischen Offensive von der russischen Staatsmacht verbreitet wurde. Andererseits sieht er auch eine Verantwortung des Westens für den entstandenen Konflikt: „Wir Russen wollen einfach nicht, dass Nato-Truppen an unseren Grenzen patrouillieren“, sagt er. „Warum konnte man sich nie über ein solch nachvollziehbares Anliegen einigen? Die Amerikaner würden es auch nie akzeptieren, wenn eine Großmacht wie China an der US-amerikanischen-mexikanischen Grenze aufmarschieren würde.“

Hohe Zustimmungswerte für Putin

Und es gibt in der russischen Gesellschaft natürlich auch jene Stimmen, die die militärische Eskalation in der Ukraine für einen schweren Fehler halten, den Russland zu verantworten hat. Es sind meistens Intellektuelle, wie der Politologe Kolesnikow, die den Kreml schon seit der Zeit beobachten, als dieser noch eine gewisse politische Freizügigkeit zuließ. Umso enttäuschter sind sie nun, dass sich der Traum von einer friedlichen russischen Gesellschaft im Zusammenleben mit den europäischen Nachbarn nicht realisiert hat: „Putin hat die Idee der Souveränität einfach in einen Fetisch verwandelt, …“, schrieb er schon im Februar in einem Kommentar für die „Moscow Times“: „Dies entspricht dem äußerst archaischen Denken aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.“ Kolesnikow ist sicher nicht der Einzige, der so denkt, aber viele sagen es nicht so laut.

Es ist schwer zu sagen, wie die Mehrheit tatsächlich über Putins Feldzug denkt

In einem Land, in dem die Ergebnisse von Meinungsumfragen schwer einzuschätzen sind, weil es viele Menschen schlicht verweigern, sich befragen zu lassen, ist es nur schwer möglich zu sagen, wie die Mehrheit wirklich über Putins Feldzug denkt. Wie viele Bürgerinnen und Bürger ihn energisch befürworten, ihn eher als unabwendbar über sich ergehen lassen oder doch klammheimlich dagegen sind.

Der Soziologe Alexej Levinson vom Levada Center, dem einzigen unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Russlands, glaubt allerdings, dass die Methodik der Levada-Umfragen, die nach dem Gallup-Prinzip in Vier-Augen-Gesprächen durchgeführt werden, so robust ist, dass die von seinem Institut ermittelten Zustimmungswerte für Putin und seine Ukraine-Offensive von jeweils circa 80 Prozent einigermaßen zutreffend sind.

Stolz und Angst zugleich: Levada-Umfrage zeigt tiefe Widersprüche bei Gefühlslage der Menschen

Trotz dieser offensichtlichen Einmütigkeit seien bei der Gefühlslage der Menschen aber tiefe Widersprüche festzustellen: „Bei einer Erhebung im März gaben 50 Prozent der Befragten an, dass die militärischen Aktivitäten des Kremls ,Stolz auf Russland‘ hervorrufen“, schreibt Levinson in einem Beitrag für das unabhängige Portal Riddle. Weitere 15 Prozent der Antworten spiegelten entweder „Zufriedenheit“, „Freude“ oder „Begeisterung“ wider – insgesamt circa 65 Prozent der Antworten. Doch genauso hätten 65 Prozent der Befragten „Angst“, „Furcht“, „Scham“ und „Empörung“ zum Ausdruck gebracht: „Der, der zum Beispiel Stolz empfindet“, verdeutlicht der Forscher, „verspürt im selben Moment auch Angst.“

Solch widerstreitende Empfindungen sind eine plausible Erklärung dafür, dass sich die Begeisterung für die russische Offensive in der Ukraine im öffentlichen Leben sehr in Grenzen hält. Das Z, das Propagandazeichen des Kremls für den Sieg in der Ukraine, ist im Stadtbild Moskaus kaum noch auszumachen. Wurden im Frühjahr die Fenster der Häuser noch in Z-Form beleuchtet und bildeten sich Autokorsos mit wehenden Z-Fahnen, so wird von solchen Aktionen inzwischen Abstand genommen.

Um die Stimmung zu beschreiben, blickt der Schriftsteller Dmitrij Gluchowskij zurück auf das Jahr 1939: „Vergleicht man die Situation mit der in Nazi-Deutschland, war die Unterstützung für die Nationalsozialisten dort wesentlich höher. Und es gab viel mehr Enthusiasmus im Vergleich zur russischen Unterstützung für Putin. Wir sehen momentan keine vor Freude weinenden Frauen oder Millionen auf den Straßen wie im Berliner Olympiastadion. Im Gegenteil, alles ist sehr träge.“

Der Kreml und die Stadt Moskau haben’s registriert – und versuchen, jenseits der Propagandakanäle den Eindruck größtmöglicher Normalität zu erwecken. Bis kommende Woche hat etwa noch das internationale Festival Russische Küche seine Pforten geöffnet – der größte Outdoor Food Court der Stadt.

Von Paul Katzenberger/RND