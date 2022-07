Sri Lanka: Demonstranten stürmen Amtssitz des Präsidenten – Ministerpräsident bietet Rücktritt an

Colombo. In Sri Lanka hat Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe nach wochenlangen Unruhen seinen Rücktritt angeboten. Er werde sein Amt abgeben, wenn alle Parteien der Bildung einer neuen Regierung zugestimmt hätten, sagte Wickremesinghes Sprecher am Samstag. Zuvor waren Demonstranten Fernsehberichten zufolge in den Amtssitz von Präsident Gotabaya Rajapaksa eingedrungen. Dabei hatten sie auch den Rücktritt des erst im Mai ins Amt gekommenen Ministerpräsidenten verlangt.

Schon in den Wochen zuvor war es unter anderem in Colombo immer wieder zu gewaltsamen Protesten gekommen, bei denen es auch Versuche gegeben hatte, die Präsidenten-Residenz zu stürmen. Am Samstag durchbrachen gelang es aber den Demonstranten, in die Residenz und das Büro von Präsident Rajapaksa zu kommen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Es kam zu einem Handgemenge. Mindestens 34 Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizisten. Ein Vertreter des Nationalkrankenhauses sagte, zwei Verletzte seien in kritischem Zustand.

Offen war, ob sich Rajapaksa in der Residenz aufhielt. Regierungssprecher Mohana Samaranayake sagte, er wisse nicht, ob der Präsident das Gebäude verlassen habe.

Sri Lanka: Lebenswichtige Güter knapp

Anschließend trafen sich die Führer der Parteien im Parlament und forderten den Rücktritt Rajapaksas und Wickremesinghes. Das Amt des Staatschefs solle übergangsweise auf Parlamentspräsident Mahinda Yapa Abeywardena übergehen, twitterte der Oppositionsabgeordnete Rauff Hakeem. Es solle eine Allparteienregierung und Neuwahlen geben.

Sri Lanka leidet unter der schwersten Wirtschaftskrise seit seiner Unabhängigkeit 1948. Lebenswichtige Güter sind knapp. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, Nahrung, Treibstoff und andere wichtige Dinge zu bekommen. Sri Lanka hat im April angekündigt, seine Auslandsschulden vorerst nicht weiter zu tilgen, weil es nicht genügend Devisen habe. Sie betragen rund 50 Milliarden Euro.

RND/AP