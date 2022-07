Nachfolger für Boris Johnson wird am 5. September verkündet – Briefwahl unter Parteimitgliedern

Großbritanniens Regierungspartei will am 5. September nach einer Abstimmung unter den Parteimitgliedern bekanntgeben, wer Premierministers Boris Johnson ersetzt, berichtete am Montagabend die Agentur Reuters unter Berufung auf partei-interne Quellen.

Wahl zwischen zwei Kandidaten

Parteifunktionäre hätten sich am Montag auf dieses Vorgehen geeinigt. Die Konservative Partei sagte, die Briefwahl der Parteimitglieder sei eine Wahl zwischen zwei Kandidaten, die in einem beschleunigten Verfahren ausgewählt werden, um das Feld von den bisher erklärten elf Kandidaten zu verkleinern.

Wie der der britische „Guardian“ berichtet beginnt am Dienstag ein beschleunigter Tory-Führungswettbewerb, bei dem die Kandidaten eine größere Anzahl von Unterstützern gewinnen müssen, um es auf den Stimmzettel zu schaffen. Die erste Runde endet am Tag darauf.

Alle Kandidaten benötigen 20 Unterstützer, um in die erste Abstimmungsrunde aufgenommen zu werden. Weitere Ko-Runden finden in der folgenden Woche statt, wobei die Masse der Kandidaten am Ende auf zwei eingegrenzt werden. Zwischen diesen beiden Verbliebenen entscheiden sich dann die Parteimitglieder in der besagten Briefwahl.

Sir Graham Brady, der Vorsitzende des betreffenden Tory-Ausschusses, sagte, er hoffe, dass der neue Premierminister am 5. September bekannt gegeben werde, wenn das Unterhaus aus der Sommerpause zurückkehre.

