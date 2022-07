Bestattung: Japan nimmt Abschied von Shinzo Abe

Tokio. Japan hat Abschied vom bei einem Attentat getöteten früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe genommen. An der Bestattungszeremonie im Zojoji-Tempel in Tokio nahmen am Dienstag neben Abes Ehefrau Akie Abe nur enge Familienangehörige, Ministerpräsident Fumio Kishida und führende Mitglieder seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) teil.

Jedoch bevölkerten Hunderte Menschen die Bürgersteige vor dem Tempel, um dem einflussreichen früheren Regierungschef Lebewohl zu sagen. Die Trauernden winkten und machten Fotos, als eine Autokolonne mit dem Leichenwagen und Abes Witwe an ihnen vorüberfuhr. Akie Abe senkte dabei den Kopf.

Abe war am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in der Stadt Nara von hinten niedergeschossen worden und starb später im Krankenhaus. Laut Autopsiebericht hatte eine Kugel Arterien nahe dem Schlüsselbein zerrissen, so dass der 67-Jährige verblutete. Der mutmaßliche Attentäter wurde noch am Tatort festgenommen. Der 41-Jährige soll mit einer selbstgebauten Waffe auf Abe geschossen haben.

Fahrt durch das Regierungsviertel

Der Leichenwagen passierte das Regierungsviertel im Stadtteil Nagatachō, wo Abe seit seiner ersten Wahl ins Parlament 1991 mehr als drei Jahrzehnte aktiv war. Dann fuhr er an der Zentrale der LDP vorbei, wo Abgeordnete der Partei in dunklen Anzügen im Freien standen und beteten. Schließlich wurde das Büro des Ministerpräsidenten angesteuert, in dem Abe insgesamt fast ein Jahrzehnt als Regierungschef gedient hatte. Kishida und seine Kabinettsmitglieder verbeugten sich vor dem Leichenwagen, bevor dieser ein Krematorium ansteuerte.

Am Sonntag, zwei Tage nach dem schockierenden Tod des am längsten amtierenden Ministerpräsidenten in der Geschichte Japans, hatte die regierende LDP zusammen mit ihrem Koalitionspartner Komeito bei den Wahlen zum Oberhaus einen klaren Sieg eingefahren.

