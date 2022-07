Anpassung an den Klimawandel: Ein Wettlauf gegen die Zeit

Berlin. Klimaanpassungsmanager hören auch in ihrer Freizeit nicht auf zu arbeiten. „Wenn ich an Hitzetagen durch die Stadt laufe und Kinder sehe, die in der prallen Sonne auf einem Spielplatz ohne Schattenmöglichkeiten spielen, mache ich mir Sorgen“, sagt Zamna Castillejos. Ihre Kollegin Delia Schindler nickt: „Man droht mit Scheuklappen durch die Stadt zu gehen und ständig den dringenden Handlungsbedarf zu sehen.“ Aber es gehöre zum Job dazu, sich Sorgen zu machen, sagt die 54‑Jährige. „Das ist unser Antrieb.“

Castillejos und Schindler arbeiten im vierköpfigen Klimaanpassungsteam des Hamburger Bezirks Altona, das Mitte Juli 2021 an den Start gegangen ist. Sie sind dafür verantwortlich, den Stadtteil und seine Bewohner auf die Klimakrise vorzubereiten.

„Wir sorgen dafür, dass alle Kolleginnen und Kollegen Klimaschutz und Klima­folgenanpassung standardmäßig bei allen Entscheidungen mitdenken“, erklärt Teamleiterin Schindler. „Natürlich hat das Bezirksamt schon länger in verschie­denen Fachabteilungen Klimaanpassung betrieben, es hieß nur nicht explizit so. Mit unserem Team bekommt die Aufgabe einen neuen Rahmen, eine neue Dringlichkeit.“

Beide glauben noch, dass die Klimakrise abgemildert werden kann

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) interviewt beide per Videoanruf: Sie sprühen vor Motivation, wenn sie über ihren Job erzählen. Unterbrechen sich manchmal versehentlich, weil sie noch dringend etwas ergänzen wollen. Sie strahlen auch Optimismus aus. Weil sie noch daran glauben, dass die Klimakrise und ihre Konsequenzen abgemildert werden können.

Mit den Hitzewellen und Waldbränden wird der Klimawandel dieser Tage jedem erneut bewusst. Und auch der Flutjahrestag wirft ein Schlaglicht auf die Bedeutung von Klimafolgenanpassung: Vor einem Jahr starben mehr als 180 Menschen bei den Sturzfluten im Südwesten Deutschlands. Mit Klima­anpassungsmaßnahmen etwa zur Zurückhaltung von Wasser oder Boden­versickerung hätte die Katastrophe eingedämmt werden können. Doch wie so oft braucht es eine Tragödie, um Versäumnisse der Vergangenheit sichtbar zu machen.

Auch deswegen sollen nach Willen des Bundes noch mehr Menschen im Klimaanpassungsmanagement tätig sein. So wird die Ampelkoalition Klima­anpassungsmanager in zahlreichen Kommunen fördern: Deutschlandweit sollen mehr als 100 Gemeinden und Städte auf diese Weise unterstützt werden. Sie werden ähnliche Arbeit machen wie das Hamburger Team.

Beratung für Kommunen

Die Förderung ist Teil des Sofortprogramms Klimaanpassung, das Bundes­umwelt­ministerin Steffi Lemke (Grüne) im März 2022 vorgestellt hat. Bis Mitte der Legislaturperiode will die Grünen-Politikerin zudem ein Klimaanpassungs­gesetz vorlegen. Und seit einem Jahr existiert das vom Bund geförderte Zentrum Klimaanpassung, das Beratung für Kommunen anbietet.

Was Schindler und ihr Team in der Hansestadt an der Elbe machen, bietet das Zentrum Klimaanpassung und dessen Leiter Jens Hasse in Ansätzen für ganz Deutschland an. Das Zentrum nimmt Anfragen von Gemeinden per Telefon sowie E‑Mail entgegen und gibt den Städten Werkzeuge an die Hand. „Wir bieten Beratung in allen Fragen der Klimaanpassung an“, erklärt Hasse. „Wir organisieren zudem Beratungsseminare und -webinare. Auch vor Ort besuchen und beraten wir die Kommunen, wenn das gewünscht ist.“

Dabei geht es um Fragen des Bauens, aber auch um die Verbesserung der Warnstrukturen, sagt er. Starkregenereignisse ließen sich grundsätzlich nicht aufhalten. „Sie werden voraussichtlich sogar häufiger werden – aber man kann und muss sich auf sie und ihre Auswirkungen vorbereiten“, fordert er. „Auch die Hitzevorsorge steht weiterhin im Mittelpunkt der Klimaanpassung der Kommu­nen.“

Gründächer statt Blechdächer

Daran arbeitet auch das Hamburger Klimateam. Schindler und Castillejos sind beispielsweise bei neuen Bauvorhaben von Anfang an dabei, um Maßnahmen wie die korrekte Begrünung und Absickerungsoptionen durchzusetzen. Dabei orientieren sie sich an vorhandenen Klimaplänen der Stadt und arbeiten eng mit anderen Klimaschutzabteilungen im Bezirksamt zusammen. „Wir können aber auch nicht bei jedem Projekt dabei sein, wir müssen priorisieren“, sagt Castillejos.

Ein Projekt, das sie mitgestalten, ist das Quartier um die Kirche St. Trinitatis in Altona. Dessen Planung war bereits Jahre vor der Gründung des Klimateams gestartet. Castillejos und ihre Kollegen haben es dennoch geschafft, im Nachgang auf den Bauprozess einzuwirken. Obwohl Einigungen mit den Bauherren bereits getroffen worden waren und das Gebiet denkmalgeschützt ist. Nun werden etwa statt Blechdächer Gründächer gebaut. Blechdächer heizen sich bei hohen Temperaturen stark auf und tragen zur Hitze in Innenstädten bei.

Die Zeit rennt ihnen davon

Ein grundsätzliches Problem bei ihrer Arbeit gibt es jedoch: Sie haben zwar Einfluss auf Neubauten und Immobilien im Besitz des Bezirks, bei anderen sind ihnen die Hände gebunden. Und viel Zeit bleibt den Klimamanagerinnen nicht mehr. Die Erderwärmung ist für Menschen schon jetzt eine große Gefahr. Hitze etwa kann das Herz-Kreislauf-System stark belasten und bestehende Beschwerden wie Atemwegserkrankungen verstärken.

Laut einer Studie des Robert Koch-Instituts, des Umweltbundesamtes und des Deutschen Wetterdienstes haben hohe Temperaturen in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils zu Tausenden hitzebedingter Sterbefälle in Deutschland geführt. Auch die Natur leidet unter den sich verschärfenden klimatischen Bedingungen, Dürre ist nur eine von vielen Konsequenzen.

Die Zeit rennt auch, weil die Bekämpfung des Klimawandels in der Vergangen­heit versäumt worden ist. Das Problem wurde früher nicht ernst genommen, berichtet Castillejos, die seit Jahren zum Thema forscht. Als Beispiel nennt die 37‑Jährige, dass in Hamburg noch vor einigen Jahren viele daran gezweifelt hatten, ob Hitze in der Stadt irgendwann ein Problem wird. „Hamburg sei sehr grün und das eigentliche Problem seien Überschwemmungen, hieß es dann.“

Die Wahrnehmung ändert sich

Das sei jetzt anders, der Klimawandel und seine Konsequenzen seien für viele schon jetzt präsent, sagt sie. „Ich merke einen Unterschied zwischen der Wahr­nehmung vor ein paar Jahren und der Wahrnehmung heute. Das Interesse an Klimaanpassung ist heute weitaus größer“, sagt Castillejos. Dennoch gehe es im gesamtgesellschaftlichen Kontext nicht schnell genug, kritisiert ihre Kollegin Schindler. Da seien sie sich einig. „Aber wir arbeiten dran.“

Obwohl die Bundesregierung Klimaanpassung in den Fokus stellt, gibt es einige Zielkonflikte in anderen Bereichen. Beispiel Bauen: Die Ampel will jährlich 400.000 Wohnungen errichten. Das ist massenhafte Flächen­versiegelung, die aber mit Blick auf die Wohnungsnot unausweichlich ist. Hasse vom Beratungszentrum schlägt deswegen vor, mindestens dreistöckig zu bauen. „Parkplätze müssen entsiegelt oder zumindest durchsickerbar gestaltet werden“, betonte er. Vor allem Brachflächen müssten für Neubau genutzt werden. „Wir können es uns nicht leisten, weiteren Flächenfraß zu betreiben, wenn es doch schon verfügbare Grundstücke gibt“, mahnt Hasse.

Innerer Konflikt: Wie lässt sich ein Kompromiss finden?

Die Hamburgerin Schindler nennt das einen inneren Konflikt, für den sie Lösungen finden müssen: „Mein soziales Herz sagt mir, wir brauchen schnellst­möglich mehr bezahlbaren Wohnraum und mein Klimaschutzherz sagt mir, bitte berücksichtigt auch die Klimafolgenanpassung.“ Und das ist die Krux der Arbeit: Die vielen verschiedenen Interessen zusammenzubringen, zu koordi­nieren und den besten Mittelweg für Mensch und Klima zu finden.

Klimaanpassungsmanager brauchen laut Schindler eine gewisse Frustrations­toleranz. „Immerhin reden wir seit 50 Jahren, spätestens seit dem ‚Club of Rome‘-Bericht, über den Klimawandel.“ Sie und Zamna Castillejos hoffen, dass die Politik aus der Flut im Ahrtal gelernt hat. „Viele haben eine Hochwasser­katastrophe diesen Ausmaßes nicht für möglich gehalten. Besonders für die Risikobewertung sollte die Politik die richtigen Schlüsse ziehen“, fordert Schindler. „Wir müssen eine noch größere Ehrfurcht davor entwickeln, dass die Natur stärker ist als wir.“

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Alisha Mendgen/RND