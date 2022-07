Wut in der Warteschlange – weil so vieles im Staat nicht funktioniert

Hannover. Angefangen hat alles, wie so häufig, in Berlin. Schon vor ein paar Jahren erzählten Berliner, die ihren Personalausweis verlängern wollten, abenteuerliche Geschichten von langen Schlangen vor den Bürgerämtern, geschlossenen Schaltern, frechen Beamtinnen und Beamten sowie monatelangen Wartezeiten auf das ersehnte Dokument.

Det is Berlin? Achselzuckend reagierten die Menschen außerhalb der Hauptstadt auf Geschichten der Verzweifelten vor den Amtsstuben. Bis sie selbst betroffen waren. In diesem Jahr ist überall Berlin.

Aus fast jeder größeren Stadt, die sich mit einem „Bürgeramt“ im Rathaus schmückt, gab es in den vergangenen Monaten Geschichten über chaotische Zustände. Über Schlangen vor den Türen, kollabierende Anmeldesysteme und rabiate Securitykräfte. In Nürnberg, um ein Beispiel zu nennen, wollte eine junge Frau im März ihren Personalausweis verlängern, der am 20. April auslaufen sollte. Einen Termin im Amt bekam sie für den 15. Juni. „Das ist nicht Deutschland“, schimpfte die Nürnbergerin in der Lokalzeitung.

Doch, auch das ist Deutschland. Die Warteschlange wird zum Symbol des Sommers. Hat man das begehrte Reisedokument gerade noch rechtzeitig vor dem Urlaub ergattert, findet man sich wenig später in einer Sackgasse vor dem Flughafenterminal wieder. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun – die Wirkung aber ist die gleiche, und sie verstärkt sich in der Summe der enttäuschten Erwartungen.

War der Aufzug im Bahnhof nicht schon im vergangenen Jahr kaputt, ist auf der Autobahnbaustelle überhaupt schon einmal eine arbeitende Person aufgetaucht?

Wer sich auf die Suche nach dem „Wutbürger“ oder die „Wutbürgerin“ macht, der stößt auf viele solcher Eindrücke. Auch in seriösen Kommentarspalten ist gern die Rede vom „Failed State“, vom Staatsversagen. Befeuert von den Erfahrungen in den vergangenen zweieinhalb Jahren der Pandemiebekämpfung: Der muntere Wechsel von Lockdowns und Lockerungen und die überfordernde Debatte, wer denn nun für was zuständig ist, hat viele Deutsche an der Politik und damit auch am Staat verzweifeln lassen. Der Expertenrat, der die Corona-Politik der alten und auch schon neuen Bundesregierung beurteilt hat, kommt zu dem Schluss, dass vor allen in der Kommunikation vieles im Argen lag.

Ein „Failed State“, ein gescheiterter Staat, ist Deutschland damit noch lange nicht. Die demokratischen Institutionen funktionieren, die Justiz ist intakt. Der Begriff Staatsversagen wird vor allem in der Wirtschaft gern benutzt, wie der Ökonom Thomas Straubhaar betont: „Ökonomen kommt das Staatsversagen einfach über die Lippen. Sie meinen damit einen in Corona-Zeiten einmal mehr empirisch bestätigten Zusammenhang. Nämlich das Versagen des Staates, besser als freie Märkte Abläufe zu organisieren, Prozesse zu steuern und der Daseinsvorsorge der Bevölkerung gerecht zu werden.“

In diesem Sinn versagt der Staat also wirklich, wenn es ihm nicht gelingt, in halbwegs akzeptablen Zeiten einen Personalausweis auszustellen oder Menschen, die sich in Deutschland einbürgern wollen, eineinhalb Jahre auf die nötigen Dokumente warten zu lassen.

Deutschland habe sowohl zu viel Bürokratie als auch zu wenig, urteilt Dirk Baecker, Professor für Kulturtheorie an der Universität Witten/Herdecke. Fälle wie die Beschaffung von Masken, die Impfstoffbestellung und die Impfkampagne hätten belegt, dass Deutschland zu viel Bürokratie habe, um vor Ort mit der erforderlichen Improvisation das Nötige tun zu können. „Und es hat zu wenig Bürokratie, um einen Informationsfluss zu organisieren, der die Fälle vor Ort mit den mittleren Ebenen der Länder und des Bundes, mit Ministerien und Krisenstäben verlässlich verknüpft“, sagt Baecker.

Bisher hat der Eindruck von „Staatsversagen“ wenige unmittelbare Folgen in Deutschland. Der Anteil der Protestwählerinnen und ‑wähler bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr war relativ gering. Auch bei den jüngsten Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen konnte es etwa der AfD nicht gelingen, Frust und Enttäuschung in Stimmen umzumünzen.

Politikwissenschaftlerinnen und ‑wissenschaftler warnen jedoch nachdrücklich davor, das Frustpotenzial zu unterschätzen. Eine Gelbwestenbewegung wie in Frankreich, heißt es, sei auch in Deutschland nicht auszuschließen. Befürchtet wird eine gefährliche Kombination: Zum Ärger über staatliche Defizite kommt die reale persönliche Bedrohung durch die galoppierende Inflation und die explodierenden Energiepreise.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Bürgerinnen und Bürger wiederholt auf schwere Monate eingeschworen. Und tatsächlich werden die Folgen des Krieges in der Ukraine erst vom Herbst an richtig zu spüren sein. Was geschieht, wenn immer mehr ärmere Menschen ihre Gas- und Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können? Und was geschieht, wenn sich die viel beschworene Mittelschicht in ihren Befürchtungen bestätigt sieht, praktisch nach unten durchgereicht zu werden? Die Ampelkoalition hat die Probleme immerhin frühzeitig erkannt – und gleichzeitig das fatale Signal ausgesendet, dass die öffentliche Hand den drohenden Wohlstandsverlust im Zweifel ausgleichen könne. Nie zuvor haben die Bürgerinnen und Bürger vom Staat so viel geschenkt bekommen wie in diesem Sommer. Und selten zuvor haben sich Milliarden so schnell in Luft aufgelöst wie in den vergangenen Wochen.

An den am 1. Juni eingeführten Tankrabatt war die hohe Erwartung geknüpft, dass die zuvor rasant steigenden Preise an den Tankstellen wieder sinken. Doch beim Autofahrer und der Autofahrerin kam wenig oder gar nichts an – die Preise bleiben hoch. Diesel, bislang steuerlich gefördert, ist auch wegen des Tankrabatts teurer als Benzin. „Der Tankrabatt ist gescheitert, und er musste scheitern“, sagt Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Hans-Jörg Schmerer von der Fernuniversität in Hagen meint sogar: „Es ist ein Wahnsinn, so etwas zu machen.“

In jedem Fall ist es ein teures Unterfangen: Nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler kostet der dreimonatige Tankrabatt den Staat mehr als 3 Milliarden Euro. Die Ersparnis für die Autofahrerin und den Autofahrer bleibt dagegen offenbar gering. Und: Die Ölkonzerne dürften nach den bisherigen Erfahrungen ihrer Preispolitik sicher dafür sorgen, dass die Preise nach dem 31. August kräftig ansteigen.

Aber was ist mit den pendelnden Personen?

Der Tankrabatt war das Lieblingsprojekt der FDP in der Ampel, die Grünen durften dafür das ­9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr durchsetzen. Die Bilanz ist zumindest durchwachsen: Vollen Zügen stehen 2,5 Milliarden Euro gegenüber, die der Bund den Ländern überweist, damit diese es den zuständigen Regionalgesellschaften der Bahn weiterreichen. Ein Gewinn ist das Ticket sicher in der Stadt mit einem guten Angebot der Öffis. Aber was hat der Pendler und die Pendlerin auf dem Land davon, die seit Jahren auf eine bessere Busverbindung hoffen? Beim einmalig gezahlten Energiegeld gingen Rentnerinnen und Rentner leer aus – was den Wahlkämpfern in Schleswig-Holstein und NRW viel Ärger bescherte. Das Geld ist jetzt ausgegeben. Und ausgerechnet im Herbst, wenn die Folgen von Inflation und Energiekrise immer deutlicher zu spüren sein werden, wird es keinen Tankrabatt und kein ­9-Euro-Ticket mehr geben.

Und dann? Die Bundesregierung wird dafür sorgen müssen, dass über die bestehenden Unterstützungssysteme wie Hartz IV oder Wohngeld all jene direkte Hilfe bekommen, die sie am nötigsten haben. Allen anderen wird man die bittere Botschaft vermitteln müssen, dass die Zeiten vorüber sind, in denen der Staat alle Probleme mit Geld lösen konnte.

So weit waren wir sogar schon einmal. Die Ampelkoalition ist im vergangenen Herbst – der Krieg in der Ukraine lag noch in weiter Ferne – mit dem Ziel einer Erneuerung angetreten. Dem wachsenden Frust über die Politik (und dem Anwachsen des Wutbürgertums) wollte die Koalition mit einem Programm entgegentreten, das den schönen Titel „Mehr Fortschritt wagen“ trägt.

Ein neues Zeitalter der Digitalisierung und der Modernisierung verspricht der Koalitionsvertrag – und Investitionen in Verkehr und Infrastruktur. Die Ampel wird sich an ihren Start erinnern müssen, wenn sie dem Eindruck von Staatsversagen entgegentreten will. Gerade in Zeiten von äußerer und von innerer Bedrohung ist das Funktionieren von staatlichen Abläufen zentral für die Stabilität.

In den Amtsstuben der Berliner Verwaltung jedenfalls hat man dazugelernt: Im Verlauf des kommenden Jahres sollen endlich alle Menschen in der Hauptstadt innerhalb von 14 Tagen einen Termin beim Bürgeramt bekommen. Das verspricht der zuständige Staatssekretär. Sein Titel: Chief Digital Officer für die Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung.

Von Jörg Kallmeyer/RND