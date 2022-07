Steht bald die erste Scholz-Rede vor der UN-Vollversammlung bevor?

New York. Bundeskanzler Olaf Scholz wird nach einer vorläufigen Liste von Rednerinnen und Rednern im September erstmals vor der Vollversammlung in New York sprechen. Bei der Generaldebatte des größten UN-Gremiums, die traditionell von zahlreichen Staats- und Regierungschefs besucht wird, wird auf dem Dokument für Deutschland als Repräsentant der „Head of Government“ - der Regierungschef - angeführt.

Den UN zufolge zeigen die Mitgliedsländer den Vereinten Nationen für die Liste der Rednerinnen und Redner an, wer das jeweilige Land planmäßig repräsentieren soll. Die Bundesregierung bestätigte die Scholz-Rede, die zunächst auf den 23. September angesetzt ist, auf Nachfrage nicht.

Von Scholz wird erwartet, in New York auf den politischen Kurswechsel Deutschlands nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine einzugehen. Seine Vorgängerin Angela Merkel hatte in ihrer Amtszeit nur ein Mal, im Jahr 2007, als Repräsentantin Deutschlands bei der Generaldebatte gesprochen - nahm aber mehrere Male bei anderen Spitzentreffen des Gremiums teil.

Meist hatte sie ihrem jeweiligen Außenminister den Vortritt bei der Rede gelassen. Im vergangenen Jahr hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für Deutschland gesprochen. Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet dieses Jahr vom 20. bis zum 26. September statt.

RND/dpa