„Ich rede nicht lange, ich setze um“

Frau Lambrecht, der Tag des Gelöbnisses soll einer der heißesten Tage des Jahres werden. Müssen Soldaten da in ihrer kompletten Uniform stehen und schwitzen?

Es gibt selbstverständlich die Möglichkeit, die Jacke auszuziehen und ein Kurzarmhemd zu tragen. Bei fast 40 Grad würde ich sogar dazu raten. Wir werden eine Lösung finden, die der Würde des Anlasses und der Hitze gerecht wird. Es wird natürlich auch sichergestellt, dass genügend Wasser zur Verfügung steht. Und medizinische Betreuung ist vor Ort. Es geht ja nicht um einen Wettbewerb, wie lange sich die Soldatinnen und Soldaten bei Hitze aufrecht halten können. Sie stehen zu diesem Land und seinen Werten und bringen das über das Gelöbnis zum Ausdruck. Da soll sich niemand durchquälen müssen.

Vom Bendlerblock in die Ukraine : Dort wird seit Monaten gekämpft. Beschleicht Sie manchmal das Gefühl, dass die Ukraine besser da stünde, wenn schneller mehr Waffen geliefert worden wären ?

Wir haben uns darauf verständigt, dass wir bei der Unterstützung der Ukraine immer gemeinsam mit unseren Verbündeten handeln. Und dass wir uns mit der Ukraine abstimmen. Alles was wir können, leisten wir, ohne dabei die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr zu gefährden. Das ist der richtige Weg.

Wie sehr mussten und müssen Sie auf Befindlichkeiten in der SPD Rücksicht nehmen?

Es ist in der SPD völlig klar, dass wir die Ukraine nach diesem Überfall unterstützen, auch mit schweren Waffen. Die Unterstützung für unsere Vorgehensweise ist sehr breit. Sie wird nicht infrage gestellt.

Es steht noch die Lieferung des Raketenwerfers Mars, des Flugabwehrsystems Iris-T, des Flugabwehrpanzers Gepard und von zusätzlichen Panzerhaubitzen 2000 aus. Hat die Bundeswehr noch weiteres Material, das sie an die Ukraine abgeben kann?

Der Gepard und Iris-T SLM kommen von der Industrie, Mars und Panzerhaubitzen von der Bundeswehr. Wir geben ab, was wir vertreten können. Es gibt noch weitere Abgaben. Die werden wir öffentlich machen, wenn sie vor Ort sind.

Wann könnte das soweit sein?

Das hängt davon ab, wann die Industrie liefern kann. Dort steht ja, anders als manche vermuten, nicht einfach alles abholfertig auf dem Hof herum. Wenn das so wäre, würde ich bei manchen Systemen gleich auch welche für die Bundeswehr abnehmen. Wir versuchen, die Prozesse zu beschleunigen, etwa bei der Vertragsgestaltung.

Stellen sich die Rüstungsunternehmen lieferfähiger dar als sie sind?

Die Industrie hat ein Interesse, Waffen aus ihren Beständen abzugeben. Davon müsste vieles zunächst umfangreich instand gesetzt werden. Und nicht alles, was sich dort befindet, ist in diesem Kampf geeignet. Und was geeignet ist, darüber entscheidet die Ukraine und nicht die Industrie. Im Vordergrund steht der Bedarf, nicht das Angebot.

Rheinmetall bietet immer wieder Marder-Schützenpanzer und Leopard-I-Kampfpanzer an. Da gibt es ja durchaus Interesse in der Ukraine.

Wir handeln immer in Abstimmung mit den Alliierten. Es wurde noch kein dem Marder oder dem Leopard vergleichbarer Panzer westlicher Bauart in die Ukraine geliefert. Und es gibt keine deutschen Alleingänge.

Was spricht gegen die Lieferung dieser Panzerarten?

Dass wir im Bündnis stets gemeinsam und nach einheitlichen Maßstäben handeln.

Wie lange dauert die Ausbildung an den Mars-Raketenwerfern noch?

Es ist wichtig, die ukrainischen Soldaten so auszubilden, dass sie im Gefecht bestehen können. Es handelt sich um hochmoderne computergesteuerte Systeme. Bei Mars dauert die Ausbildung so etwa vier Wochen. Wegen der hohen Motivation der ukrainischen Soldaten lässt sich das manchmal etwas beschleunigen. Aber die Ausbildung lässt sich nicht durch ein Youtube-Video oder eine Hotline ersetzen. Diese von einigen gemachten Vorschläge sind zynisch.

Derzeit wird darüber verhandelt, wie die ukrainischen Häfen für den Export von Getreide freigegeben werden könnten . Wie könnte freies Geleit für die Schiffe und eine Sicherheit der Häfen garantiert werden? Wäre die Bundeswehr dabei?

Wir können die Ukraine materiell bei der Minensuche unterstützen, bei der Ausbildung und bei der Lieferung von Ausrüstung. Das ist unser Beitrag. Es müssen immer die Konsequenzen bedacht werden. Wir haben uns als Nato und als Bundeswehr darauf festgelegt, keine Kriegspartei zu werden. Danach beurteilen wir jedes Engagement.

Gehen Sie davon aus, dass die Bereitschaft zur Unterstützung der Ukraine in der deutschen Bevölkerung weiter hoch bleibt?

Uns allen war bewusst, dass Sanktionen Konsequenzen haben werden. Aber wir haben immer darauf geachtet, dass die Sanktionen nicht uns mehr belasten als Russland. Das Wichtige ist, dass die Bevölkerung weiß, was auf sie zukommt. Ich glaube, dass die deutsche Bevölkerung diesen Kurs weiter unterstützt – weil die Menschenrechtsverletzungen, der Angriff auf zivile Objekte ja einfach nicht geduldet werden können.

Wenn Strom und Energie knapp werden – wo spart dann die Bundeswehr?

Die Bundeswehr ist längst auf dem Energiesparweg. Wir haben schon jetzt viele Möglichkeiten ausgeschöpft, um Kosten zu sparen. Wir haben an vielen Standorten auf Solarenergie umgestellt und Geothermieanlagen in Betrieb genommen.

Und wenn es dazu kommt, dass Kontingente vergeben werden – ist die Bundeswehr vorne mit dabei, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten?

Natürlich. Die Bundeswehr ist stets verpflichtet zur Landes- und Bündnisverteidigung – und zwar nicht nur, wenn Gas und Strom günstig sind.

Deutschland soll künftig eine Nato-Brigade in Litauen führen. Wann geht es los – und erfolgt der Aufbau Stück für Stück oder auf einmal?

Zunächst muss die Infrastruktur dafür aufgebaut werden, also unter anderem Unterkünfte für die Soldaten. Der Plan ist, das bis 2025 zu schaffen. Litauen hat zugesagt, dafür 500 Millionen Euro zu investieren. Aber den Schutz Litauens stellen wir weiterhin schon vorher sicher.

Der größte und gefährlichste Auslandseinsatz der Bundeswehr findet in Mali unter UN-Führung statt. Frankreich zieht sich daraus demnächst zurück. Wie lange bleibt die Bundeswehr?

Die Soldatinnen und Soldaten müssen auch nach dem Abzug Frankreichs ausreichend geschützt sein. Es gibt ein Angebot von Bangladesch und El Salvador für den Ersatz der französischen Kampfhubschrauber. Das wird gerade geprüft. Außerdem muss klar sein, dass die malische Regierung den UN-Einsatz weiterhin will. Ich bin sehr irritiert über die Vorgänge der vergangenen Tage von der Festsetzung von Soldaten der Elfenbeinküste über die Unklarheiten bei der Ausreise für einige Bundeswehrsoldaten bis zum Infragestellen der Rotation der UN-Truppen. Vor der nächsten Rotation muss sichergestellt sein, dass die deutschen Soldatinnen und Soldaten ins Land kommen können und es auch wieder verlassen können. Diese Situation muss sehr schnell geklärt werden, spätestens vor der nächsten Rotation im September.

Und im Zweifel überlässt man Mali sich selbst?

Wenn die malische Regierung nicht will, dass wir beim Kampf gegen den Terrorismus helfen, werden wir andere Lösungen finden, um die Sahelregion zu unterstützen. In Niger schließen wir die Ausbildung der dortigen Spezialkräfte zum Jahresende ab. Wir loten aus, wie es weitergeht und ob möglicherweise die Gewichte verlagert werden.

Sie touren gerade durch Deutschland. Hören Sie an den Standorten die Nöte, was Ausrüstung und Beschaffung angeht?

Die Soldatinnen und Soldaten nehmen sehr positiv auf, dass es gelungen ist, das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr durchzusetzen und dass das Geld auch nur für die Bundeswehr eingesetzt werden soll.

Wie oft können Sie die 100 Milliarden ausgeben, um alle Begehrlichkeiten zu erfüllen?

Ich werde sie sehr effizient und zügig ausgeben. Es ändert sich viel: Wir haben schon dafür gesorgt, dass das Beschaffungswesen schneller läuft. Inzwischen können 20 Prozent der Verträge des Beschaffungsamts direkt vergeben werden – nicht mehr über zeitaufwendige Ausschreibungen. In Zukunft kann vom europäischem Vergaberecht abgewichen werden, wenn die Beschaffung der nationalen Sicherheit dient und dringlich ist. Zudem müssen künftig auch Gerichtsentscheidungen schneller getroffen werden. Die Soldatinnen und Soldaten nehmen also wahr: Jetzt ist das Geld für notwendige Ausgaben da, und die Vorgänge laufen schneller. Es weiß aber auch jeder, dass wir nicht morgen zehn schwere Transporthubschrauber auf dem Hof stehen haben werden. Außerdem gilt: Wenn wir künftig die Fähigkeitsziele der Nato erfüllen wollen, dann muss in Zukunft der Haushalt des Verteidigungsministeriums anwachsen.

Wann kommt denn das große Gerät?

Auch dazu sind Entscheidungen gefallen. Dazu gehört die Nachfolge des Tornados – über die F-35A habe ich sehr schnell entschieden. Mit der Auslieferung an Deutschland soll ab 2027 begonnen werden, um die bruchfreie Ablösung des Waffensystems Tornado gewährleisten zu können. Gleiches gilt für die Bewaffnung der Drohne. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens 2025 vollständig damit ausgestattet sind. Und auch die Beschaffung des schweren Transporthubschraubers ist auf dem Weg. Um Instandsetzungen bei der Marine beschleunigen zu können, haben wir uns entschieden, eine Werft zu kaufen. Wir loten alle Möglichkeiten aus, um schneller und effizienter zu werden, als das viele Jahre der Fall war.

Wie schnell werden die 100 Milliarden Euro ausgegeben sein?

Das muss und wird sehr schnell gehen, der Nachholbedarf an Investitionen ist groß. Ich gehe davon aus, dass die 100 Milliarden in den nächsten fünf bis sechs Jahren investiert sind und das Material zügig bei der Truppe ankommt.

Die Bundeswehr hat seit Jahren Personalmangel. Wäre eine Dienstpflicht für die Bundeswehr hilfreich , die junge Menschen sozial, ökologisch oder militärisch ableisten können?

Für mich ist das keine Option. Das würde beim Personalaufwuchs akut nicht helfen. Wenn es ohnehin nur um ein halbes Jahr geht, bekomme ich in diesem kurzen Zeitraum niemanden so ausgebildet, wie es die Bundeswehr braucht. Dafür müsste eine Dienstpflicht ein Jahr dauern. Die Wehrpflicht ist auch ausgesetzt worden, weil es ein Problem mit der Wehrgerechtigkeit gab, weil nur noch jeder Vierte eines Jahrgangs eingezogen wurde. Sollte es noch mal eine Pflicht geben, wären auch Frauen dabei. Die Bundeswehr hat aktuell gar nicht die Infrastruktur, jedes Jahr Hunderttausende junge Menschen in ein Pflichtjahr zu nehmen. Wir haben aber gute Argumente, mit denen wir für den Dienst in der Bundeswehr werben können, da wir ein guter und sicherer Arbeitgeber sind. Diesen Weg nutzen wir intensiv zur Personalgewinnung.

Oberleutnant Franco A. ist als verhinderter Rechtsterrorist zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Spezialtruppe KSK musste wegen Fällen von Rechtsextremismus umstrukturiert werden. Hat die Bundeswehr noch ein „Haltungsproblem“, wie es eine Ihrer Vorgängerinnen formuliert hat?

In der Bundeswehr ist seit den Vorfällen sehr viel verändert worden, insbesondere auch beim KSK. In der Bundeswehr hat Rechtsextremismus nichts verloren. Wir stehen für Demokratie, Freiheit und Gleichheit. Deswegen gibt es die klare Nulltoleranzpolitik in diesem Bereich.

Können Sie garantieren, dass ein Fall wie Franco A. nicht mehr passiert – dass also eine Person, die offensichtlich ein Staatsfeind ist, durch alle Raster der Kontrollen fällt?

Ich kann nicht in jeden einzelnen Kopf reinschauen und weiß nicht, wann eine Radikalisierung stattfindet. Unsere Mechanismen sind aber inzwischen ziemlich ausgefeilt. Seit 2019 gibt es die zentrale Koordinierungsstelle für Extremismusverdachtsfälle, bei der immer mehr Fälle gemeldet werden. Das zeigt, dass das Bewusstsein dafür gestiegen ist, dass jede Form von Rechtsextremismus in der Bundeswehr nichts zu suchen hat. 2019 wurden 743 Verdachtsfälle bearbeitet, 2020 waren es 1016 und 2021 waren es 1452. Immer mehr Soldatinnen und Soldaten sind nicht bereit, bei solchen Verdachtsfällen wegzuschauen.

Sie hatten sich eigentlich auf das Bundesinnenministerium als Ressortchefin vorbereitet. Ihre Kritiker werfen Ihnen zu wenig Interesse an Ihrem Ministerium vor. Tangiert Sie diese Kritik?

Ich bin in der Politik, weil ich etwas verändern möchte. In diesem Ressort habe ich gerade in dieser Legislaturperiode die Möglichkeit, so viel zu verändern und zu verbessern für die Bundeswehr. Das ist eine Riesenchance. Daher habe ich nicht lange überlegt, als mich der Kanzler gefragt hat, ob ich so eine Aufgabe übernehmen möchte. Ich habe die Entscheidung noch keinen Tag bereut. Ich habe mittlerweile auch gezeigt, dass ich nicht lange rede, sondern umsetze. Genauso mache ich weiter. Wer in die Politik geht, muss mit Kritik umgehen können.

Die vielen Debatten über Ihre fachliche Qualifikation tangieren Sie nicht?

Meine Aufgabe als Ministerin ist es, den Gesamtzusammenhang im Blick zu haben. Hierzu bringe ich meine mehr als 20-jährige Erfahrung als Bundespolitikerin ein. Unterstützt werde ich von vielen militärischen Beratern. Wir sind ein gutes Team und werden die Bundeswehr in dieser Legislaturperiode endlich so ausstatten, wie sie es verdient hat. Das sind wir unseren Soldatinnen und Soldaten schuldig.

Wenn Bundesinnenministerin Nancy Faeser Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen werden sollte, werden Sie dann ins Innenministerium wechseln?

Ich habe im Bundesverteidigungsministerium eine Aufgabe, die wird mich in dieser Legislaturperiode vollumfänglich beschäftigen.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Eva Quadbeck, Daniela Vates/RND